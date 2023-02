SCG Logistics จับมือ “รอยัล คาร์โก” ตั้งบริษัทร่วมทุนลุยธุรกิจโลจิสติกส์ในฟิลิปปินส์

เอสซีจี โลจิสติกส์ฯ จับมือ ‘รอยัล คาร์โก’ ลงนามจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อยกระดับบริการและขยายตลาดโลจิสติกส์ในฟิลิปปินส์ ตั้งเป้ารายได้ 154 ล้านบาทในปี 2570บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำด้านโลจิสติกส์ของไทย และ บริษัท รอยัล คาร์โก จำกัด ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจรของฟิลิปปินส์ ได้ลงนามในสัญญาร่วมทุนตั้งบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ ฟิลิปปินส์ จำกัด โดยมี นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี และ นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด พร้อมด้วย Mr. Michael Kurt Raeuber, Chairman and Group CEO, Royal Cargo Inc และ Mr. Andrew Kurt Raeuber, President of Royal Cargo Inc. ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยมีนายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร JWD ร่วมเป็นพยานความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อต้องการก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อันดับหนึ่งของอาเซียน (Third party logistics service provider -3PLs ) และให้บริการแบบ Seamless end to end logistics solution ในประเทศฟิลิปปินส์ ที่สามารถเชื่อมโยงการให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้นายบรรณ เกษมทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า การร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจโลจิสติกส์ในฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะบริษัท รอยัล คาร์โก จำกัด เป็นบริษัทที่มีศักยภาพและเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่แข็งแกร่ง จะช่วยสร้างฐานธุรกิจที่เข้มแข็งในประเทศฟิลิปปินส์ได้อย่างดี โดยในช่วงแรกบริษัทจะมุ่งเน้นการให้บริการในกลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง กลุ่มสินค้ากระดาษและบรรจุภัณฑ์ และขยายผลต่อไปยังกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอาหารแช่เย็นแช่แช่ง และกลุ่มสินค้าอื่นๆ ต่อไป โดยเน้นบริการที่มีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ บริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ ฟิลิปปินส์ จะให้บริการนำเข้าและส่งออกสินค้า บริการพิธีการศุลกากร บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ บริการบริหารคลังสินค้า บริการขนส่งสินค้าข้ามเกาะภายในประเทศ รวมถึงบริการให้คำปรึกษาและวางแผนการขนส่ง เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่สนใจทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออกไปยังประเทศฟิลิปปินส์ ด้วยประสบการณ์ความเชี่ยวชาญทางด้านการเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ รวมทั้งเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์ จึงพร้อมดำเนินการโลจิสติกส์แบบ End-to-end solution เต็มรูปแบบ และก้าวสู่ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อันดับหนึ่งของอาเซียน โดยตั้งเป้ายอดขาย 154 ล้านบาทภายในปี 2570Mr. Michael Kurt Raeuber ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มของ Royal Cargo กล่าวว่า เรามีวิสัยทัศน์ และแผนงานร่วมกันซึ่งเป็นโอกาสสร้างการเติบโต ขยายบริการทั่วอาเซียน รวมถึงภูมิภาคออสเตรเลีย-อาเซียน โดยความร่วมมือระหว่าง SCG Logistics ร่วมกับ JWD Group และ Royal Cargo จะนำศักยภาพความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายมาช่วยยกระดับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นความชำนาญในเรื่องบริการสำหรับสินค้าควบคุมอุณหภูมิ บริการสำหรับสินค้าอันตราย หรือ บริการนำเข้า-ส่งออก ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะทำให้เรากลายเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์และซัปพลายเชนในภูมิภาคนี้