ห้างเซ็นทรัลลั่นระฆัง เผยโฉม ‘เวทีใหม่ ช้อปท้าชน’ รามอินทรา

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ลั่นระฆัง! เปิดตัวนิวลุค “ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา” ทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาทเนรมิตพื้นที่ห้างฯ ครั้งใหญ่ในรอบเกือบ 30 ปี (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ. 2566) เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนตามยุคสมัย พร้อมทั้งรองรับการเติบโตของทำเลเศรษฐกิจในย่านรามอินทรา ชูคอนเซ็ปต์ใหม่ "เวทีใหม่ ช้อปท้าชน! Your New Shopping Arena" ที่ออกแบบดีไซน์ห้างสุดสร้างสรรค์นำอัตลักษณ์อันโดดเด่นของย่าน อย่าง ‘สนามมวยไทย’ ผสานเข้ากับ ‘งานฝีมือร่วมสมัยของกลุ่มชุมชนท้องถิ่นชาวอาข่า’ เน้นใช้วัสดุเป็นมิตรต่อธรรมชาติ ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้าน Sustainability ของกลุ่มเซ็นทรัลที่ตั้งใจทำมาตลอดการดำเนินธุรกิจ พร้อมกันนี้ ชาวรามอินทราและพื้นที่ข้างเคียงเตรียมสัมผัสประสบการณ์การชอปปิ้งกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำกว่า 400 แบรนด์ เช่น MAC, Bobbi Brown, Origins, Aveda, YSL และแบรนด์ใหม่ๆ เช่น Eclat, Attitude Mom, Soffin, Kindee, Oonew และ Geko รวมถึงเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ เช่น Sanrio, Angel baby, Pigeon, Camera, Smiggle และอีกมากมาย พร้อมอัดโปรโมชันแน่นตลอดทั้งปี ทั้งที่ห้างและบนแพลตฟอร์มออมนิแชนเนล ซึ่งสำหรับการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้คาดการณ์ว่าจะดึงคนเข้าห้างและดันยอดขายเพิ่มขึ้นกว่า 60% เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนพื้นที่ หนุนเสริมศักยภาพย่านรามอินทราโตต่อเนื่องพบกันที่ “ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา” เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ 20 ม.ค. 66 นี้เป็นต้นไป!นายโอลิวิเยร์ บรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “ในทุกๆ การปรับเปลี่ยนของห้างเซ็นทรัล เราทำเพื่อสร้าง Best Impact ที่ไม่เพียงแค่ Shopping Destination แต่คือ ‘Lifestyle Destination’ เรามีความตั้งใจที่ชัดเจนคือ ทุกที่ในย่านหรือชุมชนที่เราไปนั้น คนในพื้นที่ต้องเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกัน ดังนั้น การ Grand Opening ห้างเซ็นทรัลรามอินทราในวันนี้ หวังว่าทุกคนจะ Surprise ไปกับ นิวลุค ที่ตอนนี้ถูกเนรมิตเป็นเวทีชอปแห่งใหม่ของย่านรามอินทรา ซึ่งเราใช้เวลาศึกษา เรียนรู้ วิเคราะห์ ใช้ความเชี่ยวชาญของเราสร้าง Synergistic Value ผนึกความแกร่งห้างเซ็นทรัลและศูนย์การค้าฯ เพื่อ Create Beyond Experience ให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในทุกมิติ ทั้งโปรโมชัน กิจกรรม และบริการ ยกระดับพัฒนาห้างให้มีศักยภาพสูงสุด และพร้อมรองรับการขยายตัว ทั้งด้านการค้า ธุรกิจ คมนาคม พร้อมนำ Customer Insights ชาวรามอินทรามาวาง Strategy & Directions ตอบโจทย์ลูกค้า 3 ข้อหลักๆ ได้แก่1. New Prime Location : ย่านรามอินทรา นับว่าเป็นทำเลทองของกรุงเทพมหานคร ที่มีประชากรอาศัยค่อนข้างมาก พื้นที่โดยรอบมีทั้งหมู่บ้าน โรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และคอนโดฯ อีกหลายแห่ง ซึ่งเร็วๆ นี้จะมีรถไฟฟ้าสายสีชมพู เตรียมเปิดให้บริการเดือน ส.ค. 66 และมีความครบครันด้านธุรกิจกับการเปิดห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ที่จะเสริมความคึกคักให้ย่านนี้ โลเกชันของห้างเซ็นทรัลรามอินทราจะเดินทางมาง่าย โดยลงที่ "สถานีรามอินทรา 3" และถัดไป 1 สถานีก็เป็นสถานีที่เชื่อมต่อกับสายสีเขียว จึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพดีไม่แพ้โซนใจกลางเมือง ที่นี่จะเป็นแลนด์มาร์กสุดฮิต เป็นจุดนัดพบที่ครองใจคนในพื้นที่ และดึงดูดชาวละแวกข้างเคียงมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่นี่2. Customer Centric : กลุ่มลูกค้าห้างเซ็นทรัลรามอินทรา ปัจจุบันฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มครอบครัวขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีช่วงอายุคือ 35-44 ปีมากที่สุด รองลงมาคือ 25-54 ปี และอันดับ 3 คือ 55-64 ปี มีรายได้ในระดับกลางถึงระดับบน เราจึงมองเห็นกำลังซื้อและโอกาสในการขยายธุรกิจ ด้วยการนำเข้าแบรนด์ใหม่ๆ คัดสรรประเภทสินค้าที่หลากหลายและตรงทาร์เกต ครบครันทั้ง Brands ชั้นนำ และ Exclusive Brands ตอบโจทย์ทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและเพิ่มลูกค้ากลุ่มใหม่3. Complete Brands & Offers for All Generations : พฤติกรรมการใช้ชีวิตของชาวรามอินทราแตกต่างจากอดีตอย่างสิ้นเชิง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โลเกชัน รวมถึงสถานการณ์โควิด-19 เป็นปัจจัยที่ทำให้ทุกคนปรับตัว การที่เราหมั่นปรับกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องทำให้เราเข้าใจ-เข้าถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผู้คน และเห็นความถี่ในการมาห้างของลูกค้าห่างขึ้นแต่ลูกค้าใช้เวลาในห้างนานขึ้นและซื้อของต่อครั้งสูงขึ้น เราจึงปรับโฉมในทุกมิติ ยกทัพ 400 แบรนด์ดัง มอบข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟ และให้บริการลูกค้าบนแพลตฟอร์มออมนิแชนเนล อันดับ 1 ของไทย”ด้าน นางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “คีย์คอนเซ็ปต์หลักในการตกแต่งปรับโฉมห้างเซ็นทรัลในทุกๆ สาขา คือ ความสุขที่มาพร้อมความยั่งยืน เราให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้คน ใส่ใจการสร้างพื้นที่ที่อยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความสำคัญในด้าน Sustainability โฉมใหม่ของห้างเซ็นทรัลรามอินทรา เรายึด 3 หัวใจสำคัญ คือ ‘Sustainability - Local - Contemporary’ ออกแบบกลิ่นอายห้างล้อไปกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ อย่าง สนามมวย ผสานเข้ากับงานศิลปะ ‘Craft & Hand Made’ ตกแต่งเป็น Atmosphere ต่างๆ ทั้งเฟอร์นิเจอร์และดิสเพลย์ ซึ่งเป็นงานแฮนด์เมดจากงานฝีมือชาวอาข่า เช่น มงคล ที่นักมวยใช้คาดศีรษะ รวมถึงงานกราฟิก ภาพเพนต์ งานจักสาน ฯลฯ ที่ใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราต้องการให้ห้างเซ็นทรัลรามอินทราเป็นห้างไลฟ์สไตล์ที่ไม่ได้เน้นขายสินค้าอย่างเดียว แต่เราขายความสุขแลกรอยยิ้มลูกค้า อยากให้เป็นที่ที่ทุกคนมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มาหา Inspiration และ Hangout กับเพื่อนๆ ได้ทุกวัน ซึ่งตลอดทั้งปีจะมีโปรโมชันและกิจกรรมดีๆ ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักชอปทุกท่านตั้งแต่วันแรกที่เปิดให้บริการไปจนถึงตลอดทั้งปีอย่างแน่นอน”สำหรับ “ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา” มีทั้งหมด 3 ชั้น ตั้งแต่ชั้น G ไปถึงชั้น 2 ดังนี้ชั้น G : แผนก Beauty, Watch & Jewelry, Shoes & Bag, Women’s Apparel และ Lingerie อาณาจักรความงามของผู้หญิงสวยทรงพลัง• แผนก Beauty บิวตี้แลนด์มาร์กแห่งใหม่ย่านรามอินทรา ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นผสานความเป็นไทยร่วมสมัย และศิลปะป้องกันตัว Punching (Chok), Elbow (Sok) และ Defense Against Attacks ครบครันด้วยผลิตภัณฑ์ความงาม เช่น Covermark, Estée Lauder, Clinique, Lancôme, MAC, Bobbi Brown, YSL, Biotherm, Giorgio Armani, Origins และ Aveda รวมถึง KIS Beauty Store และไฮไลต์อย่างโซนน้ำหอม อย่าง Calvin Klein, Davidoff, Lacoste และ Marc Jacobs• แผนก Shoes & Bag ไอเท็มจากแบรนด์รองเท้าและกระเป๋าชั้นนำมากมาย เช่น FitFlop, Hush Puppies, Polo Club, St.James & Trend, Thames, Sirena, Sheer Bliss, Eclipse, Pazzion, Scholl, Naturalizer, Lilly Rosre, Milarose, Louis Fontaine, Jacob, Guy Laroche และ Guess• แผนก Watch & Jewelry เน้นสีโทนขาวดำ ใช้ลวดลายและโครงเส้นสายที่มีความโปร่ง มีเหล่านาฬิกาแบรนด์ดัง อย่าง Casio, Seiko, Alba, Guess, Emporio Armani, D1 Milano, Michael Kors, Diesel, Fossil, DKNY, ELLE, Garmin, Fitbit , Suunto และเครื่องประดับ Beauty Diamond และ Manee Tewa• แผนก Women’s Apparel ตกแต่งด้วยโทนสีสดใส ลวดลายดอกไม้สอดแทรกด้วยงานกราฟิก อัปเกรดความนุ่มนวลของผู้หญิงให้แลดูทรงพลังและทันสมัย เช่น ESPADA, G2000, EP, Defry, Easy Pieces, Expressions, Pulcinella, Luigina, Ferreni Black, Estimate, Simplicity และ Claudia Kleid (Pop Up)• แผนก Lingerie ชุดชั้นในสตรี เน้นความเป็นเฟมินีน ตกแต่งด้วยโทนสีหวานละมุนและงานฝีมือจากเชือกถัก ผสานลวดลายกราฟิกที่ได้แรงบันดาลใจจากงานคราฟต์ของไทย เช่น Wacoal, Sabina, Cherilon, Triumph, BSC, Elle, Cara, Claudias Romance, Sanrio, Elizabeth, Undergear, Maria Victoria และ Sweet Sensationsชั้น 1 : แผนก Men และ Young Fashion ตกแต่งในธีมสังเวียนมวย ทรงพลังด้วยลูกเล่น อย่าง Knee (TiKhao) และ Kicking (Te) พร้อมลุยทุกกิจกรรม• แผนก Men ตกแต่งด้วยโทนสีน้ำเงินและสีแดง บ่งบอกถึงสังเวียนมวยไทยบวกกับคาแรกเตอร์คูลๆ ของผู้ชายยุคใหม่ มีแบรนด์แฟชั่นชั้นนำมากมาย ทั้ง LTD, Giordano, DeFry 01, Pacific Union, John Henry, Crocodile, Lacoste Cafe' (Pop Up) และ Playboy ต่อด้วย Men’s Business สำหรับคนมีสไตล์ เช่น GQ, Arrow, John Langford, G2000, Pierre Cardin, Bowling, Alumnus, Urban Snap, Oasis และ Ampolo รวมถึงแบรนด์ชุดชั้นใน อย่าง Jockey, Hush Puppies, John Henry, Arrow, GQ Underwear, Smiley Hound และ Pacific Union และโซนรองเท้า Hush Puppies, FitFlop, Heavy, Matino, Andrew Brown, Carlo Basano, Grison, Freewood และแอ็กเซสซอรีหนุ่มๆ Devy, Guy Laroche และ Gian Ferrente• แผนก Young Fashion จำลองเวทีมวยให้เป็นสังเวียนคนรักสนีกเกอร์ พร้อมอัปเดตสินค้าสตรีทแฟชั่นทั้ง Nike, Adidas, Fila และ Reebok รวมไปถึงรองเท้า Unisex เช่น Skoe และ Ving แบ่งออกเป็นมุมแดงและมุมน้ำเงิน มี Denim แบรนด์ดัง ทั้ง Levi’s, Mc Jeans, Hara, Lee, Wrangler และ Bearbeary และแบรนด์อื่นๆ เช่น Marvel Vision และ Marco Poloชั้น 2 : แผนก Home, Small Appliances, Baby & Kids และโซน My Little World คอนเซ็ปต์ใหม่เอาใจหนูๆ• แผนก Home ละลานตาไปกับโซนที่นอนจากแบรนด์ชั้นนำอย่าง Sealy, Lotus และ Dunlop ต่อด้วยชุดเครื่อนอนคุณภาพจาก Pasaya, Esquire, Santas, Lotus, Haven, Exotica, Akemi และ Omazz รวมไปถึงสินค้ากลุ่ม Bath และ Towels ครบครันด้วยสินค้าตกแต่งบ้านและแบรนด์เครื่องครัวชั้นนำ เช่น Zebra, Central Home, Tefal, Ocean, Mayer, Superware, Royal Porcelain และ Cuizimate• แผนก Small Appliances มีแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกมากมาย อย่าง Sharp, Philips, Hatari, Eletrotux, Tefal, Thompson, @HOME Lesasha, Kuron, Emjoi และ Braun และแบรนด์ไฮไลต์อย่าง Meyer, Tovolo, Chef N’, Wiltshire, Pyrex, Lock n’ Lock, Zojirushi, Tenma และ Vileda• แผนก Baby & Kids คอนเซ็ปต์ใหม่ มาพร้อมสีสันสดใส พบเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ผู้ช่วยสำหรับคุณแม่ เช่น Attitude Mom, Soffin, Kindee, Oonew และ Geko และแบรนด์ไฮไลต์เสื้อผ้าสำหรับคุณหนูๆ ทั้ง Adidas, Sfera, Smiggle, Sanrio, Angel Baby และ E'clat (New Brand in) โซนของเล่น และ My Little Worldพิเศษ! พบกับโปรโมชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟฉลองเปิดห้างเซ็นทรัลรามอินทรา วันที่ 20 ม.ค. 66-5 ก.พ. 66 เช่น สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30%, ใช้คะแนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 30% จาก The1 และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับฟรี! Digital Coupon หรือคูปองแทนเงินสด และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล The1 รวมสูงสุด 15% เมื่อชอปครบตามเงื่อนไข พิเศษ! รับฟรีกระเป๋าผ้า เมื่อชอปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป (จำกัด 2,500 ใบ ตลอดรายการ) พร้อมร่วมรับโปรโมชันและสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตกับแคมเปญ “Central The Great Chinese New Year 2023” โปรโมชันร่วมกับศูนย์การค้าฯ ลุ้นสนุก! รับรถจักรยานยนต์พรีเมียมออโตเมติก Alpha Valantis รุ่น HORIZON 300 จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 129,900 บาท (ชอปครบทุก 2,000 บาท รับ 2 สิทธิ์) และ Top Spenders! 3 ท่านแรก รับแพกเกจที่พักสุดหรู จาก Silavadee Pool Spa Resort, Koh Samui 3 วัน 2 คืน (ชอปสะสมขั้นต่ำ 100,000 บาทขึ้นไป) มาร่วมสัมผัสประสบการณ์การชอปสุดแปลกใหม่ที่ ‘เวทีใหม่ ช้อปท้าชน’ ได้ทุกวันที่ห้างเซ็นทรัลรามอินทรา หรือชอปผ่านออมนิแชนเนล ที่ Central App, ชอปผ่านไลน์กับบริการ Central Chat & Shop หรือที่ Central Call & Shop และ Personal Shopper On Demand โทร. 1425 หรือชอปผ่านเฟซบุ๊ก ที่ www.facebook.com/CentralDepartmentStore