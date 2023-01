ไอซีเอสเปิดแล้วปลุกค้าปลีกฝั่งธนฯ

“ไอซีเอส มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์” จับมือพันธมิตรชั้นนำ “โลตัส” ที่เปิดตัวพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เกตภายใต้แบรนด์ใหม่ Lotus’s Privé (โลตัส พรีเว่) แห่งแรกในประเทศไทย เปิดตัวบิ๊กโปรเจกต์ต้อนรับปี 2566 สร้างแลนด์มาร์กใหม่ย่านฝั่งธนบุรี เชื่อมต่อประสบการณ์ระดับโลก ชูแม็กเน็ตร้านเด็ด แบรนด์ดัง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ครบทุกมิติ พร้อมเปิดบริการ 11 ม.ค. 2566 นี้โครงการไอซีเอส มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์ อาคารสูง 29 ชั้น ตั้งอยู่ริมถนนเจริญนคร พื้นที่ 5 ไร่ (ฝั่งตรงข้ามไอคอนสยาม เชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าเจริญนคร BTS สายสีทอง) มูลค่าลงทุน 4,000 ล้านบาท ในรูปแบบ “มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์” พื้นที่ให้บริการ 70,000 ตารางเมตร ให้บริการครบครันทั้งพื้นที่รีเทล อาคารสำนักงาน และโรงแรม ตอบโจทย์ความครบครันทุกมิติ ทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในฝั่งธนบุรี วันนี้พร้อมแล้วกับการเปิดให้บริการเฟสแรกพร้อมกับพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เกต ภายใต้แบรนด์ใหม่ “โลตัส พรีเว่” เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ปี 2566 ตอบรับกำลังซื้อและบรรยากาศการจับจ่ายที่คึกคัก สะท้อนถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไปนายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอส จำกัด กล่าวว่า โครงการไอซีเอสพร้อมเปิดบริการส่วนของพื้นที่รีเทลเฟสแรกตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. บนศักยภาพทำเลทองเชื่อมต่อจากไอคอนสยาม โดยมีรถไฟฟ้าสายสีทองสถานีเจริญนครเป็นจุดเชื่อมต่อที่สะดวกสบาย การเดินทางครอบคลุมทั้ง รถ ราง เรือ ทำให้ประชาชนสามารถเลือกเดินทางเข้ามาใช้บริการได้สะดวก รวดเร็ว นอกจากนั้น ยังเป็นทำเลที่พร้อมรองรับกำลังซื้อมหาศาลจากเมืองที่กำลังขยายตัว ทั้งจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่มีกว่า 2 ล้านคน และรอบพื้นที่ในระยะ 5 กิโลเมตรอีกกว่า 3-5 ล้านคน และการขยายตัวจากแผนการย้ายศูนย์ราชการมายังย่านคลองสาน ส่งผลให้พื้นที่มีความตื่นตัว เกิดการพัฒนาที่ดินเป็นที่พักอาศัยในรูปแบบอาคารสูงมากกว่า 50 โครงการ และที่อยู่อาศัยคอนโดมิเนียมอีกกว่า 25,000 ยูนิตรวมทั้งการขยายบริการของโรงพยาบาลตากสินโดยก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 600 เตียง เป็นต้น ดังนั้น ไอซีเอสจึงออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าภายใต้ไลฟ์สไตล์ที่ชื่นชอบ ดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลักทั้งพนักงานออฟฟิศ เจ้าของธุรกิจ และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ โดยเฉพาะการขยายฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ โครงการไอซีเอสจึงเป็น “จิ๊กซอว์” ชิ้นสำคัญทำให้ภาพของการเนรมิตสร้างเมืองใหม่ฝั่งธนบุรีของไอคอนสยามสมบูรณ์แบบ โดยครอบคลุมทุกเซกเมนต์มากขึ้น ส่วนในแง่ของผู้บริโภคเอง ก็จะเข้าถึงทางเลือกสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันได้หลากหลายขึ้นเช่นกัน“กลยุทธ์สำคัญของไอซีเอสคือ ‘การสร้างเมือง’ โดยต่อขยายความสำเร็จจากไอคอนสยาม ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งฝั่งกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีได้แล้ว ไอซีเอสจะเข้ามาเสริมความครบครันของเมืองด้วยรูปแบบ “มิกซ์ยูส ไลฟ์สไตล์ ทาวน์” ทั้งธุรกิจรีเทล โรงแรม และพื้นที่สำนักงาน นอกจากนั้น ไอซีเอสจะช่วยเพิ่มความถี่ในการใช้บริการของกลุ่มลูกค้าทั้งบริเวณย่านคลองสานและฝั่งธนบุรีทั้งหมด ด้วยสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้ลูกค้าสามารถมาใช้บริการได้ทุกวัน นอกจากนั้น กลยุทธ์การตลาดที่สำคัญมากอีกประการหนึ่งคือ ‘การสร้างพันธมิตร’ เรามีพันธมิตรในธุรกิจรีเทลที่แข็งแกร่ง ทำให้ไอซีเอสมีร้านเด็ด แบรนด์ดัง ที่ตอบโจทย์ลูกค้าครบทุกมิติได้ โดยเน้นความร่วมมือและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจแล้วเติบโตไปด้วยกัน ทำให้พันธมิตรร้านค้ามั่นใจในความสำเร็จเมื่อได้จับมือกับเรา” นายสุพจน์กล่าวนางแคโรไลน์ เมอร์ฟีย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการขายและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า โครงการไอซีเอสพร้อมส่งมอบประสบการณ์และความสุขให้แก่ลูกค้าทุกวัน ภายใต้แนวคิด Always A Good Day “ความสุขของทุกวันที่ ICS” โดยจับมือร่วมกับพันธมิตรคู่ค้าชั้นนำอีกกว่า 200 แบรนด์ เช่น สินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อบ้านและการอยู่อาศัย สินค้าไอที บริการด้านการเงิน แบรนด์แฟชั่น ธุรกิจบริการด้านความงามและเครื่องสำอางระดับแถวหน้า รวมไปถึงร้านค้าที่ให้บริการด้านต่างๆ ที่รองรับการใช้ชีวิตประจำวัน และร้านอาหารแบรนด์ดังกว่า 80 แบรนด์ รวมถึงร้านอาหารชั้นนำจากต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อาคารสำนักงานให้เช่า ซึ่งประกอบด้วย บริษัทธุรกิจไอทีโซลูชันและเทคโนโลยี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีผู้มาใช้บริการในวันธรรมดาเป็นจำนวนมาก“หลายร้านพันธมิตรจะมาด้วยคอนเซ็ปต์ใหม่ พร้อมอวดโฉมเปิดให้บริการที่โครงการไอซีเอสเป็น “แห่งแรก” โดยมีแม็กเน็ตสำคัญ เป็นความร่วมมือกับธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของเมืองไทย โลตัส เปิดตัวแบรนด์ Lotus’s Privé (โลตัส พรีเว่) เป็นสาขาแรกที่โครงการ ICS บนพื้นที่ประมาณ 2,900 ตารางเมตร ชั้น B1 ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทันสมัยในระดับพรีเมียม โดยพร้อมเปิดบริการในวันที่ 11 มกราคม 2566 นี้เป็นต้นไป นอกจากนั้น อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของโครงการไอซีเอส คือการคัดสรรอาหารและเครื่องดื่ม ร้านเด็ด แบรนด์ยอดนิยมมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็น Food Destination มุ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ และมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้แก่ลูกค้า โดยในเฟสแรกพร้อมเปิดให้บริการโซนอาหาร “Daily Tasty” ชั้น G โดยมีร้านที่เปิดให้บริการ เช่น Mos Burger ร้านแฮมเบอร์เกอร์ชื่อดังจากญี่ปุ่น, get fresh อาหารเพื่อสุขภาพชั้นนำ, Omu Japanese omurice & cafe ข้าวห่อไข่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ท่ามกลางบรรยากาศร้านที่มีสไตล์, White Story ขนมปัง เบเกอรี อาหารว่าง ขนมไทย อาหารไทย และอาหารนานาชาติ, Neswell ร้านขนมเพื่อสุขภาพ สินค้าหลากหลาย, ชาตรามือ เครื่องดื่มชา กาแฟ พร้อมเมนูหลากหลาย, O-li-no Crepe & Tea เครปสดแบบนุ่มๆ, Double Slash Coffee Space คาเฟ่สุดชิกสไตล์มินิมัล, Duca'tim ไอศกรีมไขมันต่ำโดนใจคนรุ่นใหม่ที่รักสุขภาพ, Fuku Match ร้านชานมยอดฮิตจากญี่ปุ่น, มีความสุข ชานมกระบอก ร้านชานมไข่มุกรูปแบบใหม่ เอกลักษณ์โดดเด่น, Bake A Wish เป็นร้านเบเกอรีสไตล์ญี่ปุ่น มีความพิถีพิถันในทุกรสชาติ และร้านปังสยาม พร้อมเสิร์ฟความอร่อย ขนมปัง เค้กและเครื่องดื่มหลากหลายเมนู เป็นต้น” นางแคโรไลน์กล่าวพร้อมด้วยร้านค้าพันธมิตรมาเปิดให้บริการในเฟสแรกยังมีอีกมากมาย เช่น ร้านเครื่องสำอางชั้นนำ BEAUTRIUM, Boots, Oriental Princes, Cute press คลินิกเสริมความงาม เช่น Doctor Delight, Gangnam Clinic, The Ritz Clinic, 24 Hours Minerals เสื้อผ้า เช่น Double Goose, HASGUARD, ICONACTIVE, Pierre Cardin, U.S.Polo Assn., ผ้าพันคอ Cashmere Artisan รองเท้า Skechers นาฬิกา Garmin, Time Deco เครื่องประดับ เช่น P Prom, 12 Victory, Synthetic Diamond, Exodia Era ร้านแว่นตา SEVEN DAYS OPTIC, Top Charoen แบรนด์เครื่องหอม Immortal, Yugen และสตูดิโอสอนเต้น The Inner Studioนางแคโรไลน์กล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้น ไอซีเอสยังมีความร่วมมือกับ “โรงพยาบาลศิริราช” เปิดตัว “SIRIRAJ H Solutions” ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจรแห่งแรกนอกพื้นที่โรงพยาบาล และเป็นแหล่งแรกในศูนย์การค้าด้วยคอนเซ็ปต์ “Smart Medical Center” ที่เข้าถึงง่าย เน้นการดูแลสุขภาพก่อนการเจ็บป่วย และให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบเฉพาะบุคคล เปิดให้บริการเต็มพื้นที่ชั้น 5 ของโครงการ พร้อมทั้งจะมีโรงแรมระดับโลก ฮิลตัน การ์เด้น อินน์ กรุงเทพ ไอซีเอส เจริญนคร เปิดให้บริการเป็นสาขาแรกในกรุงเทพฯ จำนวนห้องพัก 241 ห้อง ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากทั่วโลก ซึ่งทั้งหมดจะเปิดให้บริการในเฟสสองภายในปี 2566 ต่อไป”นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานคณะผู้บริหาร ธุรกิจโลตัส ประเทศไทย กล่าวว่า “โลตัส มุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าของเรา รู้สึกดีดี ทุกวัน ที่โลตัส ผ่านการส่งมอบสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่เอื้อมถึง ไม่ว่าจะใช้บริการทั้งในสาขาหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยออกแบบประสบการณ์การชอปปิ้งและสินค้าที่แตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่และเซกเมนต์ เราเล็งเห็นโอกาสจากไลฟ์สไตล์ของลูกค้าปัจจุบันที่มีความต้องการสินค้าพรีเมียมมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนาคอนเซ็ปต์ภายใต้แบรนด์ใหม่คือ Lotus’s Privé (โลตัส พรีเว่) พรีเมียมไฮเปอร์มาร์เกต ที่เปิดตัวในโครงการไอซีเอสเป็นแห่งแรก เพราะไอซีเอสนอกจากจะเชื่อมต่อกับไอคอนสยามที่เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำระดับโลกของทั้งชาวไทยและต่างชาติแล้ว ยังรายล้อมไปด้วยโครงการคอนโดมิเนียมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา โรงแรมชั้นนำ ย่านธุรกิจที่สำคัญ โลตัสจึงเข้ามาเติมเต็มความต้องการของลูกค้าในโซนนี้ ด้วยการเป็นพรีเมียมไฮเปอร์มาร์เกตที่มีสินค้าคุณภาพสูง ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค คัดสรรจากแหล่งที่ดีที่สุดทั่วทุกมุมโลกและในประเทศไทย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่มองหาสินค้าและประสบการณ์สมาร์ทพรีเมียมเหนือระดับ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกวัน โดย Lotus’s Privé สาขาไอซีเอส คือสาขานำร่องที่จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการอื่นๆ ในอนาคต ตามความเหมาะสมของทำเลและความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ต่อไป”