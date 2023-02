SCM กางแผนรุกสินค้าเกษตร เปิดตัวแคมเปญ “Super Growth”

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซัคเซสมอร์กางแผนยุทธศาสตร์ เดินเครื่องรุกสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร แบรนด์ Growing more พร้อมเปิดตัวแคมเปญ “Super Growth โตเร็ว โตไว รายได้เพิ่ม กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร GROWING MORE” โปรแกรมการแข่งขัน เพื่อค้นหาสุดยอดทีมนักขายและนักขยายที่เติบโตสูงสุด ชูกลยุทธ์แบบออฟไลน์ผสานกับดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ เปิดศึกชิงส่วนแบ่งการตลาดพร้อมเสริมทัพยอดขายในปี 2566นายแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM กล่าวว่า “ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาซัคเซสมอร์ได้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รูปแบบลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ยังคงเดินหน้าเพื่อยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปณิธานองค์กร Inspiration for Your Being 10 ปีของ SCM จะไม่หยุดคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น และเจาะกลุ่มผู้บริโภคให้หลากหลายมากขึ้นปัจจุบัน SCM มีสินค้า 6 แบรนด์หลักด้วยกัน คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบรนด์ Nutrinal (นิวทรินัล), กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าแบรนด์ S Mone' (เอส มอเน่), กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในชีวิตประจำวันแบรนด์ Body Cheer (บอดี้ เชียร์), กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตรแบรนด์ Growing More (โกรวอิ้ง มอร์), กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทันสมัยแบรนด์ Smart Creation (สมาร์ท ครีเอชัน) และกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในครัวเรือน แบรนด์ Neatly Home (นีตลี โฮม)ด้วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัว รวมทั้งปัจจัยที่ทำให้ตลาดตกลงนั้นคาดว่ามาจากอัตราเงินเฟ้อในปีที่ผ่านมาที่ส่งผลให้ค่าครองชีพสูงขึ้น ทำให้พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม SCM จึงหาแนวทางพร้อมปรับช่องทางด้วยการทำกลยุทธ์ทางการตลาดที่เน้นกลุ่มผู้บริโภครายใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ และกลุ่มลูกค้าเกษตรกรที่ต้องการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร จัดกิจกรรมทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภครับรู้ถึงแบรนด์มากขึ้นนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM กล่าวว่า “สำหรับปี 2566 ซัคเซสมอร์เตรียมขึ้นแท่น Top of Mind ย่างเข้าสู่ปีที่ 11 เราเชื่อมั่นผลการดำเนินงานที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งของ SCM โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตในอัตรา 20% ผ่านการขับเคลื่อนด้วย 4 กลยุทธ์หลัก คือ 1. ขยายฐานสมาชิก วางเป้าขยายฐานสมาชิกในประเทศไทย ในรูปแบบของสมการ XYZ โดยที่ X คือ การเพิ่มฐาน Member ให้มีปริมาณที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ Y คือคุณภาพของสมาชิกต้อง Active มากขึ้นต่อเดือน ส่วน Z คือยอด Order Side ที่สมาชิกแต่ละคนซื้อต้องมียอดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะมุ่งเน้นเจาะตลาดพื้นที่ที่มีกำลังซื้ออย่างภาคอีสาน และภาคกลาง2. สร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายและสร้างแบรนด์เลิฟเวอร์ โดยสร้าง Hero Brand 3. ยกระดับมาตรฐานระบบงานและคน การสร้างต้นแบบนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่ประสบความสำเร็จ และพัฒนาทีมประจำภูมิภาคให้ได้ 10-15 ทีม เพื่อการสร้างการรับรู้แบรนด์และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภคให้มากขึ้น4. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า การบริหารจัดการประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ของลูกค้าเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำและ Brand Loyalty และผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรือธงของ SCM คือผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร แบรนด์ GROWING MORE สามารถเติบโตได้ดี และยังคงมีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของบริษัทฯ รองจากกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 1 และเร็วๆ นี้ SCM มีแผนเร่งออกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มเกษรตรกร เพื่อรองรับทุกตลาดและครอบคลุมทุกกลุ่มพืช ซึ่งเป็นตลาดกลุ่มใหญ่และมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเทียบเคียงส่วนแบ่งตลาด และสร้างยอดขายเพิ่มขึ้นสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ทรานส์ฟอร์ม (Transform Plus) ภายใต้แบรนด์ “GROWING MORE” จะขยายฐานผู้บริโภค ช่วยลดต้นทุนของการใช้ปุ๋ย และเพิ่มผลผลิต โดยปัจจุบันแบรนด์ Growing more มีผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร ทั้งหมด 3 รายการ ได้แก่ 1.) Transform Plus สูตร 1 2.) Transform Plus สูตร 2 และ 3.) ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงดิน Transform Soilนายนพกฤษฏิ์กล่าวว่า กลยุทธ์และแผนการตลาดในปีนี้ ซัคเซสมอร์ได้วางแผนโดยการคิดต่าง สร้างโอกาส และแบ่งปัน พร้อมประเดิมต้นปีเปิดตัวแคมเปญ “Super Growth โตเร็ว โตไว รายได้เพิ่ม กับกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อการเกษตร GROWING MORE” เป็นโปรแกรมการแข่งขัน เพื่อค้นหาสุดยอดทีมนักขายและขยายที่เติบโตสูงสุด 5 อันดับ ท้าประลองฝีมือ เพื่อเป็นที่สุดในสายครองแชมป์ ชิงเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร รวมมูลค่า 1,000,000 บาท สำหรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ แคมเปญนี้จะเริ่มต้นเดือน ก.พ.-เม.ย. 2566 นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มงบโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นการสร้างให้เกิดการรับรู้ บอกต่อ และกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากขึ้น ด้วยการเพิ่มความถี่ในการสื่อสารการตลาด ใช้สื่อทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ เพื่อเจาะให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคทั่วประเทศ”การรุกตลาดครั้งนี้ เป็นการตอกย้ำยุทธศาสตร์การเป็นผู้ดำเนินธุรกิจเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) สร้างการเติบโตอย่างเต็มที่บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยนายสิทธวีร์ เกียรติชวนันต์ และนายนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในลักษณะเครือข่ายขายตรง (Multi-level Marketing หรือ “MLM”) ที่มีเครือข่ายสมาชิกมากกว่า 250,000 คน จาก 7 ประเทศใน AEC บริษัทฯ ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดยบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งหมด 4 บริษัท คือ บริษัท เอสซีเอ็ม อินโนเวทีฟ จำกัด (“SMI”) บริษัท ซัคเซส สปิริต จำกัด (“SPT”) บริษัท SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) และบริษัท จัดให้ ลิสซิ่ง จำกัด