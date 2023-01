อินโนบิกจับมือวว.-คณะเภสัช จุฬาฯ นำร่องเปิดตัว2ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

อินโนบิก (เอเซีย) จับมือ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนำงานวิจัยทางด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสุขภาพมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ นำร่อง 2 ผลิตภัณฑ์ คือ “อินโนบิก โปร เบต้า-กลูแคน พลัส” และ”อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยวันนี้(27 ม.ค.) บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศความสำเร็จการทำงานภายใต้แนวคิด Open Innovation Platform หรือ การดำเนินธุรกิจแบบเปิดรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน โดยนำงานวิจัยทางด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสุขภาพมาต่อยอด พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพิ่ม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลพร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่เป็นครั้งแรกถึง 2 ผลิตภัณฑ์ในวันนี้ โดยผลิตภัณฑ์แรก ร่วมดำเนินงานกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว อินโนบิก โปร เบต้า-กลูแคน พลัส (Innobic Pro Beta-Glucan+) ที่นำประโยชน์จาก เบต้า-กลูแคน พลัส ด้วยโพรโพลิส ซัลโฟราเฟนในผงบร็อคโคลี่ วิตามิน ดี 3 วิตามิน ซี และเควอซิติน และ ผลิตภัณฑ์ อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี (Innobic Probiotics GD) ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับ วว. คัดเลือกเชื้อโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทยที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยครั้งแรก เพื่อให้เหมาะกับคนไทยนายบุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เปิดเผยว่า อินโนบิก(เอเซีย)ได้จัดตั้ง บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด เพื่อพัฒนาโภชนาการทางการแพทย์ (Medical Nutrition) หรือ อาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ หรือ โภชนเภสัช (Nutraceutical) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ ที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญของไทย ตามแต่ละกลุ่ม ตามอายุ เพศ หรือความต้องการด้านโภชนาการ เพื่อป้องกันและดูแลสุขภาพให้แก่ผู้บริโภค สอดคล้องกับแนวโน้มปริมาณของผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นในประเทศ และกระแสการรักสุขภาพ เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประเทศโดยในวันนี้ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่ 2 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์แรก ร่วมดำเนินงานกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดตัว อินโนบิก โปร เบต้า-กลูแคน พลัส (Innobic Pro Beta-Glucan+) และ ผลิตภัณฑ์ อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี (Innobic Probiotics GD) ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ซึ่งทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์จะช่วยเสริมสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมจำหน่ายที่ร้าน Lab Pharmacy ทุกสาขาและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ Innobic Official Shop บนแพลตฟอร์ม Shopee ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายบุรณิน กล่าวว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้จาก2ผลิตภัณฑ์ในปีนี้ราว 100ล้านบาท โดยตั้งเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์อินโนบิก โปร เบต้า-กลูแคน พลัส เดือนละ 5พันกระปุก และผลิตภัณฑ์ อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี มีกำลังการผลิต 5พันกระปุก/ปี หากตลาดให้การยอมรับด้วยดี ก็มีแผนจะขยายการผลิตเพิ่มเพื่อรองรับตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั้งในและอาเซียนภายในปีหน้านอกจากนี้ ในอนาคตมีแผนที่จะขยายตลาดในกลุ่มสินค้าอาหารสำหรับผู้ป่วยและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและวงการสุขภาพจากนักวิจัยไทยตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา อินโนบิก (เอเซีย) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ “Leading Life Science Company in Region by Bringing Best Science and Enhancing Quality of Life” คือ การดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายการเป็นบริษัทชั้นนำด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาค ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลให้แก่ผู้บริโภค โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานวิจัยไทยให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และการลงทุนเพื่อนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญระดับสากล มาขับเคลื่อนกลุ่มธุรกิจยา ธุรกิจอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนธุรกิจกลุ่มธุรกิจโภชนเภสัชและโภชนาการให้บรรลุเจตนารมณ์ที่ได้ตั้งไว้