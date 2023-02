วว. - อินโนบิก เปิดตัวผลิตภัณฑ์จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย “Innobic Probiotics GD” ต่อยอดความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ

กล่าวว่า วว. โดย ศูนย์นวัตกรรมการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม (ICPIM) ในสังกัด ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรจุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับระบบทางเดินอาหาร” ให้แก่ บริษัท อินโนบิก (เอเชีย) จำกัด ในเครือบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการคัดเลือกเชื้อโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทยที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยเป็นครั้งแรก เพื่อให้เหมาะกับคนไทย ภายใต้บันทึกความเข้าใจขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจ BCG เพื่อนำผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร บ่มเพาะธุรกิจไปใช้ประโยชน์สู่เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบัน อินโนบิก (เอเซีย) เริ่มดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี (Innobic Probiotics GD) มีประสิทธิภาพช่วยปรับสมดุลลำไส้ เสริมภูมิต้านทานร่างกาย โดย 1 แคปซูล ประกอบด้วย จุลินทรีย์ดีเล็กโตบาซิลลัส พาราคาเซอิ จุลินทรีย์บีพีโด แบคทีเรียเรียม เบรเว จุลินทรีย์ดีบาซิลลัส โคแอททูแลน และใยอาหารอินูลิน นับเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการดำเนินงานเพื่อใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย อันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การปฏิรูปอุตสาหกรรมในรูปแบบใหม่ ที่ยึดโยงศักยภาพและความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ..... ผู้ว่าการ วว. กล่าวทั้งนี้มีศักยภาพและความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแบบครบวงจร (Research and Development, Innovation and Manufacturing : RDIM) ประกอบด้วยนักวิจัยที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีจุลินทรีย์โพรไบโอติกและจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับงานวิจัยพัฒนาตั้งแต่ระดับต้นทาง (Upstream unit) ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง ตั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับสัตว์ทดลอง จนถึงการศึกษาในระดับมนุษย์ (Clinical trial) ถึงระดับปลายทาง (Downstream unit) มีกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานสากล ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ซึ่งถือว่าเป็นสายการผลิตที่ครบวงจรเป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านสุขภาพอย่างยั่งยืน ทำให้เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมอาหาร อาหารสุขภาพ ที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด กล่าวว่า อินโนบิก (เอเซีย) เติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยวิสัยทัศน์ “Leading Life Science Company in Region by Bringing Best Science and Enhancing Quality of Life” คือ การดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทชั้นนำด้านชีววิทยาศาสตร์ในภูมิภาค มีวิทยาศาสตร์อันเป็นเลิศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ในวันนี้ถือได้ว่าบริษัทประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากพันธมิตรและผู้เชี่ยวชาญในวงการ ด้วยเป้าหมายที่ต้องการตอบโจทย์สังคมสูงวัย การดูแลรักษาสุขภาพ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนส่งเสริมให้ประเทศเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพของโลก ประกอบกับต้องการลดการพึ่งพาการนำเข้า และมุ่งส่งเสริมนักวิจัยและงานวิจัยไทยสู่ระดับสากล ทำให้ อินโนบิก เปรียบเสมือน โมเดลแพลตฟอร์ม ที่รวมพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนธุรกิจด้านสุขภาพด้วยนวัตกรรมให้เป็นรูปธรรมและผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์โดย อินโนบิก (เอเชีย) ได้จัดตั้ง บริษัท อินโนบิก นูทริชั่น จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจทั้งในด้านโภชนาการทางการแพทย์ (Medical Nutrition) สำหรับผู้ป่วย และในส่วนของโภชนเภสัช (Nutraceutical) รุกตลาดธุรกิจเกี่ยวกับโภชนาการอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ เน้นให้เหมาะกับบุคคลแต่ละกลุ่ม ตามอายุ เพศ หรือความต้องการด้านโภชนาการรวมทั้งเพื่อป้องกันโรคต่างๆ จะช่วยเสริมสร้างสมดุลในการใช้ชีวิตง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ในอนาคตมีแผนที่จะขยายตลาดในกลุ่มสินค้าอาหารสำหรับผู้ป่วย และอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอีกด้วย สำหรับผลิตภัณฑ์ อินโนบิก โพรไบโอติกส์ จีดี (Innobic Probiotics GD) พร้อมจำหน่ายที่ร้าน Lab Pharmacy ทุกสาขาและร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ และช่องทางออนไลน์ Innobic Official Shop บนแพลตฟอร์ม Shopee ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป