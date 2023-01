กลุ่ม ปตท.กางแผนลงทุน 5 ปี ทุ่ม 1.33 ล้านล้าน จีนคลายล็อกดาวน์ดันพลังงาน-ปิโตรเคมีพุ่ง

ทั้งนี้ ปตท.และ6 บริษัทFlagship ประกาศแผนการลงทุน5ปีนี้ (2566-2570) เว้นบมจ.ไทยออยล์(TOP)เป็นงบการลงทุน3ปีนี้(2566-2568) โดยวงเงินลงทุนของกลุ่มปตท.ใน 5ปีนี้อยู่ที่ 1,336,410 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ลงทุนทั้งโครงการต่อเนื่อง และธุรกิจใหม่ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ลำพังแค่บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)หรือปตท.สผ. ที่กำหนดงบลงทุนสูงถึง 29,100 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1,006,676 ล้านบาท คิดเป็น75%ของงบลงทุน5ปีกลุ่มปตท. และเป็นบริษัทที่มีผลการดำเนินในปี2565 เติบโตโดดเด่นมากที่สุดในกลุ่มปตท. รองลงมา คือ บมจ. ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก(OR) ตั้งงบลงทุนไว้ที่ 101,487 ล้านบาทสำหรับบมจ.ปตท.และบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น100% ตั้งงบการลงทุน 5ปี (ปี2566-2570)อยู่ที่ 100,227 ล้านบาท แบ่งเป็น ปี 2566 อยู่ที่ 33,344 ล้านบาท ,ปี2567 ประมาณ 36,746 ล้านบาท ,ปี 2568 อยู่ที่ 11,815 ล้านบาท ,ปี 2569 ราว 13,622 ล้านบาท และปี 2570 อยู่ที่ 4,700 ล้านบาทโดยงบลงทุนปตท.ราว55% ใช้เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยเน้นธุรกิจหลัก(Core Businesses) ไม่ว่าจะเป็น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน โครงการท่อส่งก๊าซฯ บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5สำหรับการลงทุนผ่านบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น 100% อาทิ โครงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3นอกจากนี้ ปตท.มีกระสุนสำรองเพื่อเตรียมความพร้อมลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีก 302,168 ล้านบาท ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. “Powering life with future energy and beyond” ที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ อาทิ การลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร โดยขยายการลงทุนให้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ การลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งทั้งหมดของประเทศ การลงทุนในธุรกิจ Life science (ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์ทางการแพทย์) โครงการพลังงานหมุนเวียนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 ตลอดจนพลังงานอนาคตอย่างไฮโดรเจนกลุ่มปตท.เทงบลงทุนในปท.ปี66แตะ2แสนล้าน.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน)(PTT)กล่าวว่า ในปี2566 กลุ่มปตท.ตั้งงบลงทุนในประเทศอยู่ที่ 200,292 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนของปตท.และบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น100%เพียงแค่ 16%ของงบลงทุนรวม ที่เหลืออีก 84%เป็นการลงทุนของ 6บริษัทFlagshipในกลุ่มปตท.โดยปี 2566 งบลงทุนส่วนใหญ่ของปตท.ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก ซึ่งเป็นการลงทุนต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนในธุรกิจใหม่มีสัดส่วนไม่ถึง10% แต่ถ้าหากมีโครงการที่ดีที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ ปตท.ก็พร้อมจะลงทุนโดยใช้งบ Provisional Capital Expenditure ที่ตั้งสำรองไว้ถึง 3แสนล้านบาทอย่างไรก็ดี หากแบ่งการลงทุนตามประเภทธุรกิจในปี2566 ปตท.อัดเงินลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 10,023 ล้านบาท ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 7,503 ล้านบาท ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 863 ล้านบาท ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานและสำนักงานใหญ่ 2,440 ล้านบาท ส่วนการลงทุนในบริษัทที่ปตท.ถือหุ้น100% สูงถึง 12,515ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นบริษัท อรุณ พลัส จำกัด ซึ่งเป็นหัวหอกด้านระบบนิเวศน์ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรตั้งแต่การผลิตรถทั้งคัน จนถึงสถานีชาร์จ โดยจับมือกับFoxconn ตั้งบริษัทร่วมทุนฮอริษอน พลัส(Horizon Plus) ตั้งโรงงานผลิตรถอีวีที่จะผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส1/2567 และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด ที่มีบทบาทในการรุกสู่ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science : ธุรกิจยา Nutrition และอุปกรณ์ทางการแพทย์) โดยเข้าไปถือหุ้นในบริษัท Lotus Pharmaceutical Company Limitedส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2566 คาดว่าGDPเติบโตสูงขึ้นกว่าปี2565 เนื่องจากไทยเพิ่งเปิดประเทศเต็มที่เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ดังนั้นเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี2566 จะเติบโตได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับหลายประเทศในโลกที่ต้องเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งการผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ของจีนที่เริ่มในวันที่ 8 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ส่งผลดีต่อภาคธุรกิจของไทย และกระตุ้นการขยายเศรษฐกิจโลก ขณะที่ราคาน้ำมันยังทรงตัวในระดับสูงปตท.สผ.แชมป์ลงทุนสูงสุดในกลุ่มปตท.ด้านนายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า บริษัทฯตั้งงบแผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2566-2570)อยู่ที่ 29,100 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1,006,676 ล้านบาท และสำรองงบในการขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจใหม่ใน 5 ปีนี้อีก 4,800 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 166,052 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาและพัฒนาธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจการดักจับและกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture & Storage หรือ CCS) ธุรกิจการดักจับคาร์บอนและการใช้ประโยชน์ (Carbon Capture and Utilization หรือ CCU) และธุรกิจไฮโดรเจนสะอาดสำหรับปี 2566 ปตท.สผ.กำหนดงบลงทุนที่ 5,481 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 191,818 ล้านบาท เพื่อรองรับแผนการเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงเร่งกิจกรรมสำรวจ พัฒนาและผลิตเพิ่มเติมจากโครงการผลิตหลักที่สำคัญ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศไทย ได้แก่ โครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ, ปลาทอง, สตูล และฟูนาน) ตั้งเป้ามีกำลังการผลิตก๊าซฯในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 400ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันและจะขยับขึ้นตามสัญญาอยู่ที่ 800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในเดือนเมษายน 2567 โครงการจี 2/61 (แหล่งบงกช) โครงการอาทิตย์ โครงการคอนแทรกต์ 4 โครงการเอส 1 และโครงการผลิตในประเทศมาเลเซียนอกจากนี้ บริษัทเดินหน้าโครงการCCS การใช้พลังงานหมุนเวียน การติดตั้งอุปกรณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี พ.ศ. 2593 รวมทั้งผลักดันโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นโครงการมาเลเซีย เอสเค 410 บี โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 ให้สามารถเริ่มการผลิตได้ตามแผน พร้อมกับเร่งเจาะสำรวจแหล่งปิโตรเลียมในไทย มาเลเซียและโอมาน โดยตั้งเป้าในปี2566 ปตท.สผ.มีปริมาณการขายปิโตรเลียมอยู่ที่ 470,000 บาร์เรลต่อวันGPSCอัดงบ3หมื่นล.ลุยโรงไฟฟ้าบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC มีเป้าหมายในการขยายสู่ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้น สอดรับวิสัยทัศน์ปตท.ที่ต้องการเพิ่มพอร์ตพลังงานหมุนเวียนในกลุ่มปตท.เป็น 12,000เมกะวัตต์ในอีก7ปีข้างหน้า ควบคู่กับการเดินหน้าขยายธุรกิจแบตเตอรี่ที่ร่วมกับกลุ่ม ปตท.หวังเข้าสู่ตลาดยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคตสำหรับงบลงทุน5ปีนี้ GPSC ตั้งงบลงทุนประมาณ 30,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ SPP replacement โครงการหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU)ที่ผลิตไฟฟ้าและไอน้ำป้อนโครงการCFPของไทยออยล์ และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน ตามแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไทยออยล์เร่งลุยโครงการCFP-CAPสำหรับกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นของปตท. ประกอบด้วย บมจ.ไทยออยล์ (TOP)ตั้งงบลงทุน3ปีนี้(2566-2568)อยู่ที่ 1,000ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 34,590 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้ในโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ที่เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโรงกลั่นและขยายกำลังการกลั่นจาก 2.75 แสนบาร์เรล/วัน เป็น 4 แสนบาร์เรล/วัน แล้วเสร็จในปี 2566 โดยมีผลพลอยได้ในกระบวนผลิตคือแนฟทา ต่อยอดสู่ธุรกิจปิโตรเคมี ทำให้ไทยออยล์ก้าวสู่บริษัทพลังงานและเคมีภัณฑ์ที่ครบวงจรในปี2565 ถือเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของไทยออยล์โดยเฉพาะในไตรมาส2ปี2565 ไทยออยล์มีกำไรสุทธิสูงถึง 25,326.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,093%เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน เป็นผลสืบเนื่องจากราคาน้ำมันดิบสูงขึ้นจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน ขณะที่ค่าการกลั่นพุ่งสูงผิดปกติจากดีมานด์การใช้น้ำมันที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายการปิดเมืองในหลายประเทศ ทำให้ไทยออยล์มีกำไรจากสต๊อกน้ำมัน แต่เมื่อราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวลงในช่วงไตรมาส3-4/2565 ค่ากลั่นปรับลดลงสู่ภาวะปกติ และบริษัทบันทึกขาดทุนจากสต๊อกน้ำมัน กอปรกับการลงทุนในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ครบวงจรชั้นนำรายใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ก็ได้รับผลกระทบจากราคาปิโตรเคมีตกต่ำให้ต้องแบกรับภาระขาดทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น แต่เชื่อว่าในปี2565 วัฎจักรราคาปิโตรเคมีผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วด้านบมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก(OR) กางแผนลงทุน5ปีนี้อยู่ที่ 101,487 ล้านบาท แบ่งตามกลุ่มธุรกิจหลักดังนี้คือ ธุรกิจ Mobility 31,355.1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 30.9% ธุรกิจ Lifestyle จำนวน 33,861.7 ล้านบาท คิดเป็น 33.3% ธุรกิจ Global วงเงิน 16,410.3 ล้านบาท คิดเป็น 16.2% ธุรกิจ Innovation & New businesses วงเงิน 19,859.7 ล้านบาท คิดเป็น 18.6% การลงทุนนี้เพื่อรักษาความเป็นผู้นำในประเทศไทยในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน (Oil Ecosystem) รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจพลังงานแบบผสมผสานเพื่อการเคลื่อนที่อย่างไร้รอยต่อ (Seamless Mobility) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย ขณะเดียวกันก็เร่งขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “EV Station PluZ” ทั้งในและนอกสถานีบริการ PTT Stationนอกจากนี้ ยังแสวงหาการเติบโตในต่างประเทศผ่านการขยายเครือข่ายและการร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่มีศักยภาพในตลาดใหม่ รวมทั้งมองโอกาสการลงทุนธุรกิจใหม่ (New S-Curve) เพื่อสนับสนุนต่อยอดในธุรกิจปัจจุบันสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนปิโตรเคมีมีลุ้น!จีนเปิดปท.กระตุ้นดีมานด์สำหรับบมจ.ไออาร์พีซี (IRPC) ตั้งงบลงทุน 5 ปีนี้ (2566-70) กว่า 36,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการต่อยอดจากธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่ 5 กลุ่มธุรกิจใหม่ ที่มีการเติบโตสูง คือ Health and Life Science, Advance Material, Circular Business, Future Energy และ Energy Storage โดยอาศัยนวัตกรรมของบริษัทและและความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solution)โดยตั้งเป้ามีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม( EBITDA )อยู่ที่ 35,000ล้านบาทในปี 2573โดยปี 2566 ไออาร์พีซีตั้งงบลงทุนอยู่ที่ 7,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5 (UCF) คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2567 และขยายกำลังการผลิตโครงการผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (non-woven fabric) ของบริษัทร่วมทุน อินโนโพลีเมดที่เปิดเดินเครี่องเชิงพาณิชย์เมื่อไตรมาส 4/2565 รวมทั้งแสวงหาโอกาสการทำM&Aในธุรกิจเป้าหมาย รวมทั้งได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ SOS ขึ้นมารับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยด้วยด้านบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เป็นบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากราคาปิโตรเคมีตกต่ำแต่ต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้นมาก โดยผู้บริหารPTTGC แสดงความมั่นใจว่าปี2566 ธุรกิจปิโตรเคมีจะฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่าน แม้ว่าจะมีกำลังการผลิตใหม่เข้าสู่ตลาด ยิ่งจีนเตรียมเปิดประเทศมั่นใจว่าความต้องการปิโตรเคมีจะเติบโตขึ้นมากทำให้ราคาปิโตรเคมีทยอยปรับตัวดีขึ้น อีกทั้งPTTGC มีกำล่งผบิตเพิ่มขึ้นจากโครงการพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง PA9T และHSBC ของบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท คุราเร่ จีซี แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ จำกัดที่จะผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 1/2566 และโครงการปรับปรุงโรงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 (Olefins 2 Modification Project) ทำให้สามารถใช้โพรเพนเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้เพิ่มขึ้นคาดว่าผลิตเชิงพาณิชย์ในไตรมาส 1/2566ทั้งนี้ PTTGC ตั้งงบลงทุน 5 ปีนี้อยู่ที่ 793 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 27,430ล้านบาท ใช้ในโครงการปรับปรุงโอเลฟินส์หน่วยที่ 2 โครงการของกลุ่ม บริษัท allnex Holding GmbH ที่PTTGC ซื้อกิจการมา และโครงการอื่น ๆ อาทิ โครงการเกี่ยวกับไอที & ดิจิทัล, โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน, โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต เป็นต้นแม้ว่าในปี2565 เป็นปีที่ย่ำแย่สำหรับธุรกิจปิโตรเคมีทั้งสายโอเลฟินส์และสายอะโรเมติกส์ราคาอยู่ในวัฎจักรฃขาลงเนื่องจากกำลังการผลิตใหม่ออกสู่ตลาดมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการใช้หดตัวจากการล็อกดาวน์ประเทศของจีน แต่เมื่อจีนประกาศคลายล็อกดาวน์แล้ว ทำให้ธุรกิจปิโตรเคมี เห็นแสงสว่างในปลายอุโมงค์ กลับมาคึกคักอีกครั้ง