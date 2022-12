บอลโลกดันยอดขายทีวีซัมซุงพุ่ง2เท่า

ผู้จัดการรายวัน360-ยอดขายซัมซุงทีวีพรีเมียมพุ่ง 2 เท่าหลังจบเทศกาลศึกลูกหนังตอกย้ำแบรนด์ทีวีอันดับหนึ่งที่ครองยอดขายทีวีสูงสุดทั่วโลกติดต่อกันถึง 16 ปีซ้อนอัดโปรโมชั่นเด็ดต่อเนื่อง “Big Luck, Big Love for Big Planet”หลังจบเทศกาลศึกลูกหนัง ซัมซุงแบรนด์ทีวีอันดับหนึ่งที่ครองยอดขายทีวีสูงสุดทั่วโลกติดต่อกันถึง 16 ปีซ้อน ส่งผลยอดขายทีวีพุ่งแรงปลายปี โดยเฉพาะทีวีรุ่นพรีเมียม Neo QLED เติบโตขึ้น 2 เท่า เมื่อเทียบช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา พร้อมปิดท้ายปีอัดโปรโมชั่นยิ่งใหญ่ต่อเนื่องแบบไปต่อไม่ให้แผ่ว กับแคมเปญ “Big Luck, Big Love for Big Planet” เอาใจนักช้อปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพียงช้อปทีวีรุ่นที่ร่วมรายการ หรือ ช้อปเครื่องใช้ไฟฟ้าของซัมซุง ครบทุก 10,000 บาท ก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับ BIG LUCK เป็นเจ้าของ MINI Electric สัมผัสเทคโนโลยี Eco Friendly เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบ100% มูลค่า 2,459,000 บาท 1 รางวัล ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มกราคม 2566 เวลา 18.00 น.หลังภาพรวมตลาดทีวีปี2565 นี้มีแนวโน้มดีขึ้น ผู้บริโภคให้การตอบรับทีวีจอใหญ่มากขึ้น ทำให้สัดส่วนหน้าจอใหญ่ตั้งแต่ 65 นิ้วขึ้นไป เติบโตขึ้นมากแบบเห็นได้ชัด นอกจากนี้ สินค้ากลุ่มเครื่องเสียงของซัมซุงที่ใช้คู่กับทีวี เช่น Soundbar รวมไปถึง Sound Tower ก็ได้รับการตอบรับจากตลาดที่ดีมากขึ้นตามไปด้วย ทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Samsung Soundbar มีสัดส่วนครึ่งหนึ่งของตลาดทั้งหมดเมื่อตลาดทีวีมีความต้องการสูงขึ้น ซัมซุงจึงส่งโปรโมชั่นต่อเนื่องเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่กับผู้บริโภคกับกิจกรรม Big Luck, Big Love for Big Planet ที่ผู้บริโภคสามารถร่วมกิจกรรมได้ง่ายๆ เมื่อช้อปทีวีหรือสินค้าซัมซุงที่ร่วมรายการ ครบทุก 10,000 บาท ถ่ายรูปใบเสร็จ หรือ ใบกำกับภาษี ที่มีรายการซื้อสินค้าซัมซุง และทำการอัปโหลดเพื่อรับสิทธิ์ลุ้นรางวัล 1 สิทธิ์ร่วมกิจกรรมผ่านทาง LINE Official โดยแอดไลน์ไปที่ @SamsungTH หรือทางwww.samsung.com/th/bigluckbigloveforbigplanet ร่วมสนุกกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 15 มกราคม 2566