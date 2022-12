Gen MZ เปลี่ยนโลก เจาะกลยุทธ์ซัมซุง สร้าง Brand Love

ผู้จัดการรายวัน 360 - ซัมซุง เดินหน้าการตลาดด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ พร้อมวางเป้าความสำเร็จมุ่งสร้างแบรนด์เลิฟเป็นที่หนึ่งในใจกลุ่มผู้บริโภค Gen MZ คือกลุ่ม Gen Millenials หรือ Gen Y ที่มีอายุระหว่าง 25-39 ปี และกลุ่ม Gen Z ที่มีอายุระหว่าง 16-24 ปี ชี้สถิติคนกลุ่ม Gen MZ มีอัตราการเติบโตสูงถึงสามในสี่ส่วนของประชากรทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และยังมีอิทธิพลสูงเกี่ยวกับการจับจ่ายที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นตามไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของแต่ละคน รวมถึงการให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรที่เป็นกลุ่มคน Gen MZ ด้วย ในการให้โอกาสได้ทำงานที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนกลุ่มนี้เพื่อให้องค์กรเดินไปข้างหน้าด้วยความเข้าใจผู้บริโภคอย่างแท้จริงนางสาวปารมี ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เปิดเผยว่า “กลุ่มผู้บริโภค Gen MZ เป็นผู้นำเทรนด์ใหม่ๆ มีอิทธิพลต่อสังคม มีกำลังซื้อและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดย 67% ของคน Gen Z และ 72% ของคน Millennials ในเอเชียมีความต้องการใช้จ่ายมากขึ้นสำหรับแบรนด์ที่สนับสนุนไลฟ์สไตล์และเป้าหมายชีวิตของคนกลุ่มนี้ได้ และนี่คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย Gen MZ จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่ซัมซุงมุ่งสร้าง Brand Love ให้อยู่ในใจคนกลุ่มนี้ให้คงอยู่และยาวนานตลอดไป”*** เจาะอินไซต์และการใช้ชีวิตของ Gen MZ1. เป็นกลุ่มที่มีโหมดบริหารจัดการการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ตัวเองได้มีเวลาผ่อนคลาย รีแล็กซ์ในการใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ความชอบส่วนตัว หลีกหนีจากความเครียดในการทำงาน ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงมุ่งสู่แนวคิด A Space to Call My Own คือการมีพื้นที่ส่วนตัวที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ, มีสมาธิในการทำงาน ซึ่งแบรนด์ซัมซุงสามารถที่จะมอบบริการหรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ ได้รับพลังงานบวก สร้างความตื่นเต้น และความเป็นอิสระ สร้างประสบการณ์หลากหลาย และตอบโจทย์ช่วงเวลาความต้องการของกลุ่มคนเหล่านี้ได้2. เป็นกลุ่มที่มุ่งหวังความสำเร็จ Gen Millennials มองหาความสำเร็จในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัว ในขณะที่คน Gen Z เป้าหมายความสำเร็จ คือ Rich Life Experiences ที่สามารถสร้างเส้นทางของตัวเอง เป็นเจ้านายของตัวเอง ดังนั้น ซัมซุงจะเพิ่มบทบาทของเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อช่วยให้ ทั้งสอง Gen บรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จบการศึกษา, ความมั่นคงทั้งอาชีพและการเงิน, การดูแลครอบครัว รวมถึงการเดินทางและการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ของกลุ่ม Gen MZ เป็นต้น3. เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่กล้าพูด กล้าแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม และนี่ก็เป็นเหตุผลสำคัญที่พวกเขาสนใจแบรนด์ที่มีจุดยืนอุดมการณ์ที่แข็งแกร่งและยืนหยัดอยู่ข้างๆพวกเขาได้ อาทิ เรื่องความเท่าเทียม เสมอภาค ในเรื่องเพศ, ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม, การรวมกลุ่มเพื่อความหลากหลาย หรือการเป็นตัวแทนของคนในสังคม4. การปรับแต่ง Personalization และ Customization เพื่อบ่งบอกตัวตน, ตอบสนองความต้องการส่วนตัวมากยิ่งขึ้น และไม่ซ้ำแบบใคร (Product design matches lifestyle) การแสดงออกที่เป็นตัวของตัวเองมีความสำคัญมาก โดย 55% สำหรับ Gen MZ ต้องการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่สะท้อนตัวตน และมากกว่า 45% ของ Gen MZ ที่สนใจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Personalized Electrical Products และช่วยให้เร่งการตัดสินซื้อได้ง่ายขึ้น*** เผย5 กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จสร้าง Brand Love กลุ่มผู้บริโภค Gen MZ1. สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อตอบโจทย์การทำงานและการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้น (Innovation empowers work-life) เช่น นวัตกรรมแพลตฟอร์ม “SmartThings” ขุมพลังอัจฉริยะ ที่เชื่อมต่ออุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ ที่มีประสิทธิภาพทำงานประสานเข้าด้วยกัน นำเสนอประสบการณ์ชีวิตการทำงานที่ราบรื่นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน สำหรับประเทศไทย ซัมซุงจับมือกับแสนสิริ เปิดตัวบ้านอัจฉริยะ ที่มีเทคโนโลยี “Smarthings” ติดตั้งภายในบ้านทำให้บ้านเป็นสมาร์ทโฮม Home Automation ครบวงจรครั้งแรกของประเทศไทย สามารถควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆ ในบ้านได้จากทุกที่ผ่านแอปพลิเคชั่นเดียว ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ที่ไม่เพียงแค่ความสะดวกสบาย แต่ยังครอบคลุมถึงด้านความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานอีกด้วย รวมไปถึงการสร้างสรรค์งานดีไซน์ผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรมที่ล้ำสมัยเพื่อมอบประสบการณ์ที่พัฒนาไปอีกขั้นอยู่เสมอ เช่น สมาร์ทโฟนจอพับได้ Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold4 หรือ นวัตกรรม TV Odyssey Ark ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่น่าทึ่ง ประสิทธิภาพการเล่นเกมที่เหนือกว่า ปรับให้เหมาะสมสำหรับเกมเมอร์คนรุ่นใหม่ นอกจากนี้ ซัมซุง ยังดึงดูดความสนใจ Gen MZ ร่วมมือกับศิลปินนักออกแบบทั้งระดับโลกและระดับประเทศ สร้างผลงานศิลปะผ่านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซัมซุง ในการสร้างสรรค์แรงบันดาลใจในการชีวิตของคนรุ่นใหม่ต่อไป2. การปรับแต่ง Personalization และ Customization เพื่อบ่งบอกตัวตน (Product design matches lifestyle) ซัมซุงเป็นแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่มีความแข็งแกร่งด้าน Personalization และ Customization ครบทุกเซ็กเมนต์ โดยเฉพาะ Bespoke home, Bespoke smartphone การปรับแต่งด้วยดีไซน์ที่สามารถเลือกเองตามความชอบที่สะท้อนสไตล์ของแต่ละคน ทำให้เป็นมากกว่า บ้านหรือสมาร์ทโฟน แต่สร้างคุณทางจิตใจ ดึงเอกลักษณ์ของเจ้าของออกมาอย่างชัดเจน สร้างแรงบันดาลใจให้ Gen MZ ทำทุกความต้องการให้เป็นจริงและตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากที่สุด3. ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นและอนาคตที่ยั่งยืน (Sustainability & Incorporate recycled materials to the product & Eco packaging) พร้อมตอกย้ำอีโคซิสเต็มที่เชื่อมต่อกันอย่างชาญฉลาด ซัมซุงประกาศกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม Net Zero เพื่อให้การปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2050 รวมถึงการเข้าร่วม RE100 ซึ่งเป็นโครงการริเริ่มระดับโลกที่ซัมซุงทุ่มเทแสวงหาพลังงานหมุนเวียน 100% อีกทั้ง ซัมซุง มีนโยบายการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ อาทิ Galaxy Z Fold4 และ Galaxy Z Flip4 นอกจากนี้ยังได้สร้าง Eco packaging แพ็คเกจเพื่อสิ่งแวดล้อม คืนชีวิตให้กับกล่องบรรจุภัณฑ์ นำกลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม หรือเอามาประดิษฐ์เป็นของใช้ที่มีประโยชน์ เช่นกล่องใส่ทีวี ที่นำมาดัดแปลงเป็นของใช้ในบ้านที่หลากหลาย, จัดทำ Solar Cell Remote เพื่อประหยัดหลังงาน รวมถึง โครงการ Young Talent Contest เปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ในการแสดงความสามารถด้านการออกแบบและวาดภาพดิจิทัล เพื่อแสดงออกศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังร่วมกับ ศิลปิน BTS ทำโครงการ Galaxy of the planet เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนอีกด้วย4. สร้างสรรค์กิจกรรมและการสื่อสารทางการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ที่โดนใจคนรุ่นใหม่ Gen MZ (Communications focus) ให้เกิดเป็นกระแสพูดถึงทั้งบนโลกออนไลน์และออฟไลน์ รวมถึงการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ สร้างกิจกรรมต่างๆที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกลุ่มนี้ เช่น ร่วมกับ Google มอบบริการ Google Photos ให้กับผู้เข้าร่วมงาน Flexperience, ร่วมสนับสนุนการแข่งขัน WAAP ครั้งที่4 เพื่อ empower นักเทนนิสหญิงสมัครเล่นจากทั่วโลก มีนักกอล์ฟหญิงเข้าร่วม 86 คน จาก 21 ประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย, ร่วมกับ Prime Video เปิดฉายตัวอย่าง ซีรีส์ยอดนิยมรอบพิเศษ The Lord of the Rings: The Rings of Power, ร่วมกับ McDonald และ After You มอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ใช้งาน Galaxy Gift ผ่านแอปพลิเคชัน Samsung Members, ร่วมกับ Aristotle x AIS มอบโปรโมชั่นพิเศษGalaxy Z Flip4 ที่เอไอเอส รับฟรีกระเป๋า Aristotle, ร่วมกับ มินิ ประเทศไทย แจกรถมินิ EV ในแคมเปญ “Big Luck, Big Love for Big Planet” เป็นต้นนอกจากนี้ ซัมซุงยังได้เปิดตัว G∙NUSMAS (จี-นุสมาส) เพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภคกลุ่ม Gen MZ ซึ่งเป็นตัวละครน้องใหม่ วิศวกรอวตารตัวเล็กสุดลึกลับจากต่างดาว มีผิวสีฟ้า และมีดวงตาขนาดใหญ่ที่เป็นประกาย เป็นมิตรและสนุกสนาน คอยช่วยเหลือซัมซุงในการพัฒนาเทคโนโลยีอันก้าวล้ำ ทั้งช่วยสร้างพลังสร้างสรรค์และเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ใช้งาน สามารถชมตัวละครนี้ ผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook ของซัมซุง รวมไปถึงเวบไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ Metaverse และช่องทางอื่นๆ5. มอบโอกาสและทางเลือกให้กับคนรุ่นใหม่ได้ร่วมงาน (Employer of choice) การครองอันดับ 1 รางวัล World Best Employer จึงเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่า ซัมซุงได้ทุ่มเทเพื่อให้บุคลากรได้รับโอกาสมากมายในการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของตัวเอง รวมถึงการสร้างโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มาทำงานที่ซัมซุงตามความสามารถ*** ผลงานความสำเร็จของซัมซุงที่สามารถเป็นแบรนด์ในใจคนรุ่นใหม่ตลอดมาด้านองค์กร1. ซัมซุง ได้รับการรับรองจากอินเตอร์แบรนด์ ที่ปรึกษาด้านแบรนด์ระดับโลก ให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทที่ดีที่สุดตามการจัดอันดับ Best Global Brands 2022 ซึ่งในแต่ละปีอินเตอร์แบรนด์จะจัดอันดับแบรนด์ต่างๆ ที่มีมูลค่าสูงที่สุด 100 อันดับ2. ซัมซุง มีมูลค่าของแบรนด์อยู่ที่ 87.7 พันล้านเหรียญสหรัฐ ตามการประเมินของอินเตอร์แบรนด์ เติบโต 17% เมื่อเทียบกับปี 2021 ที่ 74.6 พันล้านเหรียญที่สหรัฐ ส่งผลให้ซัมซุงอยู่ในอันดับที่ 5 ของการจัดอันดับโดยอินเตอร์แบรนด์เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน3. ซัมซุง ครองความเป็นผู้นำอันดับ 1 ในตลาดทีวีระดับโลกต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 จากการจัดอันดับของสถาบันวิจัยด้านการตลาด Omdia ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดถึง 19.8%4. ซัมซุง ครองตำแหน่งที่ 1 ในการจัดอันดับ ผู้จ้างงานที่ดีที่สุดในโลก หรือ World’s Best Employers ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เป็นอันดับ 1 จาก 800 บริษัททั่วโลก จากการสำรวจความคิดเห็นของพนักงานกว่า 150,000 คนใน 57 ประเทศ5. ซัมซุง คว้ารางวัลสุดยอดแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในประเทศไทยประจำปี 2022 (The Most Powerful Brands of Thailand 2022) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฟน ซึ่งจัดโดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคจำนวนมากกว่า 24,000 ตัวอย่างทั่วประเทศ ซึ่งผลจากการวิจัยดังกล่าวพบว่าแบรนด์ซัมซุง เป็นแบรนด์ที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นแบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในหมวดของสมาร์ทโฟน โดยวัดผลจาก 4 ด้าน ได้แก่ ความเป็นที่รู้จัก ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ความชื่นชอบและการใช้ผลิตภัณฑ์จริงของผู้บริโภคด้านดีไซน์1. ซัมซุง ได้รับ 42 รางวัล ในงาน International Design Excellence Awards 2022 (IDEA) ด้วยสุดยอดนวัตกรรมการออกแบบที่ช่วยยกระดับไลฟ์สไตล์และประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ไม่เคยหยุดนิ่ง2. ซัมซุง ได้รับ 46 รางวัลนวัตกรรมจาก CES® 2023 Innovation Awards รวมถึงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม (Best of Innovation) ถึง 3 รางวัลจากสมาคมเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภค (Consumer Technology Association – CTA®) โดยการประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงความชื่นชมต่อเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคที่มีความโดดเด่นทางด้านการออกแบบและวิศวกรรมในหลากหลายหมวดผลิตภัณฑ์ด้านผลิตภัณฑ์1. ซัมซุง เป็นผู้นำในการคิดค้นนวัตกรรมสมาร์ทโฟนแบบพับได้ Samsung Galaxy Z Flip4 และ Z Fold4 และเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดา Gen MZ2. ซัมซุง Galaxy A เป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักที่ทำให้ยอดขายสมาร์ทโฟนโดยรวมประสบความสำเร็จ3. ซัมซุง Galaxy S22 Series ได้กลายเป็น Best-selling สมาร์ทโฟน4. เครื่องปรับอากาศซัมซุง WindFree™ Premium Plus มีประสิทธิภาพความเย็นสุดล้ำให้ผู้ใช้งานรู้สึกเย็นสบาย ด้วยระบบ WindFree™ Cooling ได้รับรางวัล THE BEST OF RHVAC AND E&E PRODUCT AWARDS 2022 ประเภทผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงกับระบบ IOT (IOT System Product) ในงาน BANGKOK RHVAC AND E&E 2022*** ก้าวต่อไปเพื่อสานต่อผู้นำ Brand Love ในกลุ่มผู้บริโภค Gen MZ1. สร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นบริษัทที่โดดเด่นเป็นผู้นำเทรนด์ (Trend leader) เรื่องเทคโนโลยีและมีความทันสมัย สร้างความเชื่อมั่นที่จะให้แบรนด์เป็นเหมือนคู่คิดและตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ได้2. สร้างความน่าตื่นเต้นทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง (Marketing excitement) ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง อีกทั้งการให้ความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ3. การสร้างพลังบวก (Continue empowering people) ให้กับคนรุ่นใหม่ ยังต้องดำเนินต่อไปเป็นเป้าหมายต้นๆของซัมซุงในทุกๆเนื้องาน ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัว ซัมชุงจะคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ และสร้างพลังการใช้ชีวิตที่ง่ายขึ้นในอนาคต*** ซัมซุงยังคงสานต่อแคมเปญต่างๆกับคนรุ่นใหม่1. โครงการ #TeamUnstoppable #วิชาก้าวต่อ ปีที่ 2 เป็นแคมเปญที่สนับสนุนให้กับคนรุ่นใหม่ที่ได้บุกเบิกเส้นทางชีวิตของตนเอง ถึงแม้จะมีอุปสรรคหรือพบเจอกับความยากลำบาก แต่ก็ยังไม่หยุดพยายาม กล้าออกจาก Comfort Zone ฉีกกรอบเดิมๆ ริเริ่มสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันภายใต้ธีม “ก้าวต่อไปไม่สต๊อป” ซึ่งปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จ มีคนรุ่นใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 300,000 วิดีโอ และมีเข้าชมทางออนไลน์กว่า 36,758,236 ครั้ง2. โครงการ WAIMO (What Am I Made Of) โครงการที่เน้นความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกหรือประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงในสังคม ที่คนรุ่นใหม่ให้คุณค่าและอยากให้เกิดขึ้นในสังคมไทย3. โครงการ Samsung Solve for Tomorrow ปั้นนวัตกรรุ่นใหม่ประกวดออกแบบนวัตกรรมระดับสากลที่มีเยาวชนกว่าสองล้านคนจาก 35 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วม สำหรับประเทศไทย ได้จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นภาคีพันธมิตรหลัก ได้นำพาเยาวชนไทยกว่า 1,000 คน จาก 308 ทีมทั่วประเทศไทย เข้าร่วมประชันไอเดียสร้างสรรค์ ใช้ทักษะความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ Innovation for Sustainable Communities, Good Health & Wellbeing4. โครงการ Samsung Innovation Camp: Advanced Coding 2022 เปิดค่ายพัฒนาทักษะ Coding & Programming ระดับสูง เรียนรู้ Data Science ในภาษา Python เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมกับตลาดงานที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลในอนาคต เปิดประตูสู่โลก Coding ที่ช่วยจุดประกายความฝันและแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนไทย โดยซัมซุงจะเดินหน้าพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับเยาวชนไทยต่อไป พร้อมผลักดันให้เยาวชนได้ฝึกสร้างสรรค์นวัตกรรมที่แตกต่าง“นี่คือบทพิสูจน์ ถึงความสำเร็จของซัมซุงในการเป็น Brand Love ในใจ Gen MZ และในปี 2566 ซัมซุงจะมีกิจกรรมการสื่อสารทางการตลาดที่น่าสนใจทั้งในระดับโกลบอลและประเทศไทยในหลากหลายมิติ เพื่อ empower คนรุ่นใหม่ให้ใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ที่ต้องการและเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน Gen MZ สู่ความสำเร็จในชีวิต เตรียมพบกับแคมเปญสนุกๆได้เร็วๆนี้” นางสาวปารมี กล่าว