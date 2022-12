‘dtac B-LAB’ ปั้นแพลตฟอร์มดิจิทัลจับลูกค้าองค์กร

ผ่านมา 1 ปี แพลตฟอร์ม ‘dtac B-LAB’ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นต้นแบบของการนำนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยเปลี่ยนผ่านให้ผู้ให้บริการในธุรกิจโทรคมนาคมอย่างเทเลนอร์ และดีแทค สามารถก้าวเข้าสู่การให้บริการลูกค้าในกลุ่มองค์กรที่นับเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่มีโอกาสในการเติบโตแบบก้าวกระโดดลาร์ส คริสเตียน สตรอว์เวต หัวหน้าทีมดิจิทัล และการตลาด กลุ่มธุรกิจองค์กร บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการทำงานในทีมที่เรียกว่า ‘10x Gamestorming for innovation’ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานของกูเกิลคลาวด์ นักพัฒนาของเทเลนอร์และทีมงานของดีแทคในฝั่งดิจิทัล ภายใต้การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งาน“หลักการทำงานของทีมนี้ จะเริ่มจากการใช้เวลาในการคิดถึงภาพใหญ่ที่สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก ตามด้วยการพัฒนาความคิดและการทำซ้ำในสัปดาห์ที่ 3-4 ก่อนเริ่มปรับแต่งต้นแบบในการทำงานในสัปดาห์ที่ 5-7 เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นภายใน 10 สัปดาห์”โดยจะเริ่มจากการศึกษาขนาดของตลาด ที่ธุรกิจสามารถเข้าไปสร้างโอกาสในการเติบโต หรือเข้าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นการมองไปในอนาคตช่วง 5 ปีข้างหน้าเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นทีมงาน dtac business และนักพัฒนาจากนอร์เวย์ ก็จะทำงานร่วมกันเพื่อมองหาไอเดียที่จะให้บริการต่อเนื่องในช่วง 5 ปี ออกมาเป็นต้นแบบของผลิตภัณฑ์ หรือบริการแน่นอนว่าในการคิดค้นจะต้องอยู่ภายใต้แนวทางของการนำเทคโนโลยีมาใช้งาน ที่สำคัญคือต้องเป็นบริการที่สามารถสร้างรายได้ มีตลาดที่ชัดเจน ไปพร้อมกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ทีมเกิดความคล่องตัวมากที่สุด“โปรดักส์แรก ที่เกิดขึ้นใน dtac B-LAB จากการพัฒนาร่วมกันกับทางกูเกิล คลาวด์ คือ การนำบริการอย่าง Google Workspace มาให้บริการผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ เนื่องจากเป็นโซลูชันที่ผู้ประกอบการมองหาเพื่อนำไปใช้งานในธุรกิจตั้งแต่ในกลุ่มเริ่มต้น ไปจนถึงองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ก็สามารถเลือกนำไปใช้งานได้”ความสำคัญของแพลตฟอร์ม dtac B-LAB คือการเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับลูกค้าองค์กรที่ให้บริการเป็นรายแรกในประเทศไทย และมีแผนที่จะขยายไปสู่ตลาดในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทางเทเลนอร์ดูแลอยู่ เนื่องจากมองว่ากลุ่มลูกค้าองค์กรธุรกิจจะเป็นโอกาสสำคัญของการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ต่อเนื่องไปถึงการขยายไปยังตลาดโลกลาร์ส ให้ข้อมูลถึง 3 เป้าหมายหลักของ dtac B-LAB ที่เกิดขึ้นนี้จะครอบคลุมทั้ง 1.Connect ในการสร้างคอมมูนิตี้สำหรับ SME ไทยให้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และองค์ความรู้ร่วมกัน 2.Learn แพลตฟอร์มที่นำเสนอบทความ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล และธุรกิจ 3.Grow เป็นช่องทางในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และโซลูชันจากดีแทค นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และพันธมิตรระดับโลกผ่าน dtac B-LAB ที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้พัฒนาซอฟต์แวร์องค์กรระดับโลกเท่านั้น แต่เปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการในแต่ละท้องถิ่นสามารถเข้ามาเชื่อมต่อระบบเพื่อให้บริการได้“ผู้ประกอบการ SME ไม่ได้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ทำให้ขาดโอกาสที่จะนำเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาพัฒนาธุรกิจ การที่มี dtac B-LAB ขึ้นมาจะช่วยเปิดโอกาสให้ SME ที่สนใจเข้ามาเลือกหาโซลูชันที่เหมาะสมไปใช้งาน”เบื้องต้น แพลตฟอร์ม dtac B-LAB จะเปรียบเหมือนเป็นช่องทางดิจิทัลที่เปิดให้ลูกค้าธุรกิจสามารถเข้ามาค้นหาบริการที่เข้าไปช่วยตอบโจทย์ขององค์กร โดยมีจุดแข็งในแง่ของทีมงานที่สามารถเข้าไปให้คำปรึกษา ดูแลช่วยเหลือในแต่ละธุรกิจ เพื่อนำเสนอสิ่งที่แตกต่างจากการเลือกซื้อผ่านช่องทางของแบรนด์ โดยเน้นที่การเพิ่มฟีเจอร์ที่มีความคุ้มค่าเข้าไปขณะเดียวกันก็ต้องทำให้ลูกค้ามั่นใจว่า ทำไมถึงต้องเลือกใช้งานบริการของ dtac business ซึ่งการมี dtac B-LAB จะช่วงสร้างความแตกต่าง และเชื่อมั่นว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีโอกาสเติบโตอย่างมากจากการที่เข้าไปตอบโจทย์ผู้ประกอบการอย่างแท้จริงเบื้องหลังของการพัฒนาแพลตฟอร์ม dtac B-LAB นั้น ทางทีมผู้บริหารยอมรับว่าเกิดขึ้นจากการศึกษาข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดที่ผ่านมา เมื่อลูกค้าหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลในการติดต่อสื่อสาร และเข้าถึงบริการมากขึ้น สิ่งที่ตามมาคือประสบการณ์ใช้งานที่ดี ช่วยลดโอกาสในการที่ลูกค้ายกเลิกการใช้งานนอกจากนี้ ด้วยการที่เป็นแพลตฟอร์มซึ่งรองรับการใช้งานของทุกๆ ธุรกิจตั้งแต่ลูกค้า SOHO กลุ่มผู้ประกอบการระดับเริ่มต้นที่มีพนักงานไม่กี่คน จนถึงกลุ่ม SMEs และ Enterprise ที่มีพนักงานหลายร้อยหลายพันคน เพราะในทุกธุรกิจต้องการระบบเชื่อมต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพศิริพงศ์ นกทนงค์ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มธุรกิจงานขาย SME dtac business ดีแทค ระบุว่า ที่ผ่านมา ลูกค้า SME พบเจอปัญหาเกี่ยวกับแหล่งเงินทุน ขาดความรู้ในการเริ่มต้นธุรกิจ ทำให้เริ่มมองหาโซลูชันที่เข้ามาตอบโจทย์ให้ตรงกับการทำธุรกิจ สร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ รองรับการทำงานแบบไฮบริด“การมาของคลาวด์ ได้เข้ามาช่วยเรื่องความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ง่ายต่อการดูแล มีความยืดหยุ่น ปลอดภัยสูง และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้ในช่วงที่ผ่านมารายได้จากธุรกิจองค์กรของดีแทคเติบโตสูงถึง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และยอดขายบริการโซลูชันเติบโตถึง 2.5 เท่า เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า”ในขณะเดียวกัน ปริมาณการเติบโตของลูกค้าที่ใช้งานผ่านดิจิทัลเพิ่มขึ้น 8 เท่า ภายใน 1 ปี ทำให้ทาง dtac business หันมาเพิ่มความสำคัญของช่องทางบริการแบบออนไลน์ เพื่อรับกับอัตราการปรับตัวในการใช้งานแบบดิจิทัลของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 5 เท่า ในช่วงปีที่ผ่านมาปัจจุบัน ดีแทค มีฐานลูกค้าในกลุ่มธุรกิจราว 1 แสนราย ซึ่งในจำนวนนี้กว่า 80% หันมาใช้ช่องทางบริการแบบดิจิทัลแล้ว ซึ่งในอนาคตเชื่อว่า dtac B-LAB จะเข้ามาช่วยดึงกลุ่มลูกค้าใหม่เข้ามาเสริมให้แก่ดีแทค จากการเป็นแพลตฟอร์มที่ให้ความสะดวกแก่ลูกค้าในการใช้งานศิริพงศ์ กล่าวถึงจุดแข็งของ dtac B-LAB คือการมีทีมงานที่คอยให้คำปรึกษา และช่วยเหลือในการย้ายระบบ ตามด้วยทีมงานที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีที่การใช้งานต่างๆ มีปัญหา และที่สำคัญคือการนำเสนอบริการที่มาพร้อมกับโซลูชันให้ลูกค้าได้เลือกใช้งาน“การที่กูเกิลคลาวด์ต้องการเติบโตเพิ่มขึ้นผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ แสดงให้เห็นแล้วว่าอนาคตตลาดของการเป็นผู้ให้บริการโซลูชันต่างๆ อยู่ที่ตรงไหน ทำให้ dtac business ที่รับฟังความต้องการของลูกค้าเดินหน้ามองหาโซลูชันใหม่เข้ามาเสริมให้แก่แพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปีนี้จะมีพันธมิตรเข้ามาไม่ต่ำกว่า 20 ราย”ผู้บริหารดีแทค กล่าวย้ำถึงความมั่นใจของลูกค้าว่า การให้บริการของ dtac business จะยังคงเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอน โดยเฉพาะแพลตฟอร์มอย่าง dtac B-LAB ที่มีโอกาสในการเติบโตที่เห็นได้ชัดเจน ดังนั้นแม้ว่าในช่วงต้นปีหน้าจะมีการควบรวมธุรกิจ แต่ลูกค้าจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ การให้บริการของ dtac business ในปัจจุบัน ครอบคลุมอยู่ใน 3 กลุ่มหลักคือ1.การเชื่อมต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างการให้บริการซิมการ์ดสำหรับภาคธุรกิจ บริการ dtac One Call ระบบคอลเซ็นเตอร์แบบรวมศูนย์ภายในองค์กร ซิมการ์ดสำหรับ IoT ในการเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติต่างๆ และ 5G Private Network เครือข่ายเฉพาะอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับภาคธุรกิจที่ต้องการความเร็ว ความหน่วงต่ำ และความเสถียรในการใช้งาน2.ในแง่ของการปกป้องข้อมูลธุรกิจให้ปลอดภัย ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรทางด้าน Mobile Security ไม่ว่าจะเป็น บริการอย่าง MobiLock Pro ตามด้วยความร่วมมือกับซัมซุง ในการนำเสนอ Samsung KNOX แก่องค์กรธุรกิจที่ต้องการปกป้องข้อมูล และ Workspace ONE แพลตฟอร์มบริหารจัดการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ต่างๆ3.ในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขยายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือกับกูเกิล คลาวด์ ในการให้บริการ Google Workspace การทำตลาดผ่าน SMS ระบบติดตามรถ Cartrack ระบบติดตามและบริหารธุรกิจแบบเรียลไทม์ BAMS ระบบบริหารจัดการพนักงาน Teamwork. รวมถึงเครื่องมือทางธุรกิจอย่าง Microsoft 365เพียงแต่ว่าในปัจจุบันการให้บริการบนแพลตฟอร์ม dtac B-LAB จะเริ่มจาก Google Workspace ก่อนที่ในอนาคตจะนำบริการของพันธมิตรรายอื่นๆ ขึ้นไปให้บริการ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะมีการเพิ่ม Microsoft 365 ขึ้นมาให้เลือกใช้งานกันด้วย