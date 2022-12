เปลี่ยน “เศษอวน” เป็น “วัสดุ” ผลิต Samsung Galaxy ส่ง "ซัมซุง" คว้ารางวัล “2022 SEAL Business Sustainability Awards”

เป็นงานประกาศรางวัลซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องโครงการและองค์กรชั้นนำทั่วโลกในการสร้างการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการตัดสินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล (ESG) โดยซัมซุงได้รับการตัดสินให้เป็นผู้ชนะเลิศและได้รับรางวัลในซึ่งเป็นรางวัลที่เชิดชูผลิตภัณฑ์ที่สร้างด้วยแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้น“ซัมซุงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับในครั้งนี้ เราได้ทุ่มเทคิดค้นและออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดการหมุนเวียนทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการลดขยะพลาสติกในท้องทะเล”กล่าว “ซัมซุงยังคงยึดมั่นในการก้าวต่อไปบนเส้นทางแห่งความยั่งยืนและขับเคลื่อนนโยบายของเราในการประสานความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”“ในแต่ละปี มีเศษขยะที่เกิดจากอุปกรณ์ทำการประมงกว่า 640,000 ตัน ตกค้างอยู่ในมหาสมุทร ขยะเหล่านี้ได้สร้างปัญหาให้กับชีวิตใต้ท้องทะเล เข้าไปพันแนวปะการังและสัตว์ทะเลจำนวนมาก ทำให้เกิดเป็นภัยอันตรายและความเสียหาย เรารู้สึกชื่นชมซัมซุงในการปรับเปลี่ยนวัสดุการผลิตสมาร์ทโฟน Galaxy เพื่อต่อสู้กับความท้าทายด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น”กล่าวเสริมนวัตกรรมการสร้างสรรค์นี้เป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ด้านความยั่งยืนซึ่งเป็นการวางกรอบแนวทางการปฏิบัติในการบรรลุเป้าหมายด้านการเปลี่ยนแปลงในสภาพอากาศ สำหรับทุกหน่วยงานธุรกิจในองค์กรรวมไปถึงอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ จากนโยบาย Galaxy for the Planet นี้ ซัมซุงยืนหยัดในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการนำวัสุดรีไซเคิลมาเป็นส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทุกรุ่น และยกเลิกการใช้วัสดุที่ทำจากพลาสติกที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียว มาเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์สมาร์ทโฟน รวมไปถึงการผลิตที่ชาร์จแบตเตอรี่สำหรับสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบสแตนด์บายแบบไม่ใช้พลังงาน และการนำขยะจากแหล่งฝังกลบมาเข้ากระบวนการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้ภายในปี 2568ทั้งนี้ บริษัท ซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด จุดประกายแรงบันดาลใจและสร้างวิถีแห่งอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น โดยบริษัทได้สร้างนิยามใหม่ให้กับโลกของโทรทัศน์ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์อัจฉริยะสวมใส่ได้ แท็บเล็ต กล้องถ่ายภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อุปกรณ์การแพทย์ ระบบเครือข่าย สารกึ่งตัวนำและ LED โซลูชั่นสำหรับ รางวัล SEAL (Sustainability, Environmental Achievement & Leadership) Awards เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยองค์กรที่รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อยกย่องเชิดชูความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านธุรกิจเพื่อความยั่งยืน และสื่อมวลชนที่เรียกร้องให้เกิดความเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังมอบทุนงานวิจัยและดำเนินงานเกี่ยวกับแคมเปญต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม“SEAL Awards” ประกอบไปด้วยรางวัลในสาขาต่างๆ และบทบาทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ดังนี้• Business Sustainability Awards - รางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่มีบทบาทด้านความยั่งยืนมากที่สุดในโลก อาทิ Adidas, AMD, Cisco, และ Tide• Environmental Journalism Awards - รางวัลที่มอบให้กับสื่อมวลชนที่มีบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ Guardian, New York Times และ Grist• Impact Campaigns - แคมเปญขององค์กรที่รณรงค์ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม เช่น “#UpTheCup” and “Eco Rewards”• Environmental Research Grants ทุนการวิจัยเพื่อสิ่งแวดล้อม