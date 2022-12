เปิดอาณาจักรเซ็นทรัล รีเทล เครือข่ายธุรกิจ “ไทย-ตปท.”

หากพูดถึงธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ของไทย คงไม่มีใครไม่รู้จัก “เซ็นทรัล รีเทล” ผู้นำตลาดค้าปลีกที่มีธุรกิจเติบโตกระจายอยู่ตามหัวเมืองหลักในหลายประเทศ แบ่งเป็นแบรนด์ค้าปลีกและร้านค้าชั้นนำกว่า 3,600 แห่ง ในไทย เวียดนาม และอิตาลี โดยมีพื้นที่ขายรวม 3,261,574 ตารางเมตร และพลาซ่ามีพื้นที่ให้เช่ารวม 712,521 ตารางเมตร ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRCโดยแต่ละกลุ่มธุรกิจจะมีแบรนด์ค้าปลีกต่างๆ ซึ่งจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภท ในหลากหลายช่องทาง โดยในปี 2565 นี้ เซ็นทรัล รีเทล ได้สร้างปรากฎการณ์ความสำเร็จมากมาย และขยายสาขาธุรกิจอย่างไม่หยุดนิ่ง วันนี้จะชวนมาเจาะลึกตัวเลขที่น่าสนใจของเซ็นทรัล รีเทล ผู้นำเบอร์ 1 ค้าปลีกของไทย ที่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อนปัจจุบัน เซ็นทรัล รีเทล ดำเนินธุรกิจอยู่ใน 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม และอิตาลี บริหารงานใน 5 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มฟู้ด แฟชั่น ฮาร์ดไลน์ พร็อพเพอร์ตี้ และเฮลธ์แอนด์เวลเนส โดยมีแบรนด์ในเครือทั้งหมด 32 แบรนด์ ประกอบด้วย• กลุ่มฟู้ด : จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภคภายใต้หลากหลายแบรนด์ร้านค้าปลีก ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครบวงจร อาทิ ท็อปส์, ท็อปส์ ฟู๊ด ฮอลล์, ท็อปส์ ไฟน์ ฟู้ด, ท็อปส์ คลับ, แฟมิลี่มาร์ท, มัทสึโมโตะ คิโยชิ, โก! ไฮเปอร์มาร์เก็ต, ลานชี มาร์ท และมินิ โก (go!)• กลุ่มแฟชั่น : ครอบคลุมตั้งแต่แบรนด์หรูไปจนถึงแบรนด์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เติมเต็มทุกความต้องการด้านแฟชั่นได้อย่างครบครัน อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป และห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต• กลุ่มฮาร์ดไลน์ : จำหน่ายสินค้าที่ตอบสนองความต้องการในทุกเรื่องเกี่ยวกับบ้าน ซึ่งประกอบไปด้วยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าดีไอวาย (DIY) เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ภายใต้แบรนด์ร้านค้าปลีก อาทิ ไทวัสดุ, บีเอ็นบี โฮม, ออโต้วัน, โก! ว้าว, เพาเวอร์บาย, โก! เพาเวอร์, ออฟฟิศเมท, บีทูเอส, เมพ และเหงียนคิม• กลุ่มพร็อพเพอร์ตี้ : ผู้นำในธุรกิจศูนย์การค้า โดยบริหารจัดการแบรนด์ค้าปลีก อาทิ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์, ท็อปส์ พลาซ่า และโก! เวียดนาม (GO!)• กลุ่มเฮลธ์แอนด์เวลเนส : เป็นกลุ่มธุรกิจน้องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเพื่อตอบสนองทุกความต้องการด้านสุขภาพของคนและสัตว์เลี้ยง กับหลากหลายสินค้าคุณภาพ พร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อการมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีแบรนด์ร้านค้า อาทิ ท็อปส์แคร์, ท็อปส์ วีต้า และเพ็ทแอนด์มีทั้งนี้เซ็นทรัล รีเทล ได้เติบโตอย่างยั่งยืนเคียงข้างสังคมไทย และดูแลลูกค้า คู่ค้า พันธมิตร ตลอดจนชุมชนรอบข้างมาอย่างยาวนาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาสิ่งใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภค สะท้อนผ่านศักยภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจในเครือของเซ็นทรัล รีเทล ที่มีสินค้าและบริการที่หลากหลาย รวมถึงแพลตฟอร์มออมนิแชแนลที่สะดวกสบายไร้รอยต่อ ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค สะท้อนจากบทพิสูจน์การเติบโตร่วมกันมาอย่างยั่งยืนของธุรกิจในเครือ อาทิ12 แบรนด์ไฮไลท์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ• ท็อปส์ 26 ปี: ผู้นำธุรกิจอันดับหนึ่งด้านซูเปอร์มาร์เก็ตระดับพรีเมียม ภายใต้แบรนด์ Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food และ Tops Club ปัจจุบันมีทั้งหมด 293 สาขา• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล 75 ปี : ผู้นำธุรกิจห้างสรรพสินค้าลักซ์ชัวรี่ ปัจจุบันมีทั้งหมด 24 สาขา• ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 43 ปี : ช้อปปิ้งเดสติเนชั่นที่ตอบทุกโจทย์ความต้องการ ปัจจุบันมีทั้งหมด 51 สาขา• เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป 72 ปี : ผู้จัดจำหน่ายสินค้าแฟชั่น และสินค้าความงามอินเตอร์แบรนด์ บริหารแบรนด์สินค้ากว่า 43 แบรนด์ในรูปแบบร้านค้า และเคาน์เตอร์จำหน่ายสินค้า ปัจจุบันมีทั้งหมด 2,436 สาขา• ซูเปอร์สปอร์ต 25 ปี: ร้านจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 97 สาขา• ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต (RINASCENTE) 157 ปี : ห้างสรรพสินค้าระดับลักชูรี่ อันดับ 1 ในประเทศอิตาลี ครอบคลุมเมืองสำคัญต่างๆ อาทิ กรุงมิลาน และ กรุงโรม ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 สาขา• ไทวัสดุ 12 ปี: ผู้นำค้าปลีกด้านวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้านครบวงจร ปัจจุบันมีทั้งหมด 65 สาขา• เพาเวอร์บาย 26 ปี: ผู้นำค้าปลีกด้านสินค้าอิเล็กทรอนิกส์, สินค้าไอที, โทรศัพท์มือถือ และแกดเจ็ตต่างๆ ปัจจุบันมีทั้งหมด 129 สาขา• บีทูเอส 22 ปี: ผู้นำด้านธุรกิจหนังสือ และเครื่องเขียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 145 สาขา• ออฟฟิศเมท 28 ปี : ผู้นำค้าปลีกด้านอุปกรณ์สำนักงานไอที เฟอร์นิเจอร์ และสินค้าเพื่อธุรกิจชั้นนำของไทย ปัจจุบันมี 78 สาขา และแฟรนไชส์ออฟฟิศเมท พลัส 55 สาขา รวมเป็นทั้งสิ้น 133 สาขา• ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ 12 ปี: ผู้นำธุรกิจศูนย์การค้าที่เจาะกลุ่มตลาดครอบครัว และศูนย์กลางการใช้ชีวิตอย่างครบวงจร ปัจจุบันมีทั้งหมด 27 สาขา• GO! 12 ปี: ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ชั้นนำที่บริหารโดยเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวเวียดนามมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีทั้งหมด 39 สาขาจากผลงานตลอดระยะเวลาในการดำเนินงานของเซ็นทรัล รีเทล ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจให้ก้าวเดินต่อไปในอนาคต จนได้รับการยอมรับจากนานาประเทศทั่วโลก ตอกย้ำความสำเร็จจากการบริหารงาน ด้วยรางวัลแห่งความภาคภูมิใจจากสถาบันชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ นับเป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำของ เซ็นทรัล รีเทล และบริษัทในเครือได้เป็นอย่างดีทุกก้าวที่ท้าทาย สู่จุดหมายความสำเร็จ การันตีด้วยรางวัลตลอดปี 2565• เซ็นทรัล รีเทล คว้า 25 รางวัล สะท้อนความแข็งแกร่งในการบริหารธุรกิจ อาทิ• รางวัลสุดยอดนายจ้างยอดเยี่ยมระดับโลก Global Best Employer Brand Awards 2022 โดย The Employer Branding Institute และ World HRD Congress• รางวัล The Global CSR & ESG Awards 2022 โดย The Pinnacle Group International, Singapore• รางวัล Thailand Corporate Excellence Award 2022 in Marketing Excellence โดย Thailand Management Association (TMA)• รางวัล Asian Excellence Awards 2022 ; Asia’s Best CEO, Asia’s Best CFO, Asia’s Best CSR, Best Investor Relations Company, and Best Corporate Communications โดย Corporate Governance Asia• รางวัล Luxury Retail CEO award โดย International Finance• การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices : DJSI ประจำปี 2565 ในกลุ่ม Emerging Markets มีคะแนนติดอันดับ Top 3 ของ DJSI ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกจากบริษัทที่ร่วมประเมิน 476 แห่งทั่วโลก• กลุ่มธุรกิจในเครือเซ็นทรัล รีเทล คว้า 23 รางวัล เป็นกำลังสำคัญในการสร้างการเติบโต อาทิ• บีทูเอส, เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป, ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน : รางวัล Best Employers Thailand 2022 โดย Kincentric Thailand• ท็อปส์ : รางวัล Supermarket of the Year และ Omnichannel Strategy of the Year โดย the Retail Asia Awards 2022• ออฟฟิศเมท : รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี Franchise of the Year 2022 และรางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม Best Innovation Franchise โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์• ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล : รางวัล 2022 Thailand's Most Admired Brand และ “Brand Maker Award” โดย Brandage magazineจากตัวเลขความสำเร็จทั้งหมดนี้ คือภาพสะท้อนได้อย่างชัดเจนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจของเซ็นทรัล รีเทล โดยการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และทำให้เซ็นทรัล รีเทล สามารถครองเบอร์ 1 ค้าปลีกที่ใหญ่ที่สุดในไทย และผู้นำค้าปลีกระดับโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน