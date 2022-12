CP LAND รีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ในรอบ 10 ปี ปรับภาพลักษณ์ใหม่สู่ความทันสมัยระดับสากล

"ซี.พี.แลนด์" หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย พลิกโฉมครั้งใหญ่ประกาศรีเฟรชแบรนด์ในรอบ 10 ปี เดินหน้าปรับภาพลักษณ์ใหม่สู่ความทันสมัยเป็นสากล สร้างการรับรู้ที่ดีให้องค์กร เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่

นางศศินันท์ ออลแมนด์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การรีเฟรชแบรนด์ครั้งนี้เกิดขึ้นในรอบ 10 ปี หรือรอบทศวรรษ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์ที่ทันสมัยเป็นสากล ขยายฐานลูกค้า เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ช่วยติดปีกธุรกิจเติบโตได้ก้าวไกลและเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งอยู่ภายใต้แนวคิด ‘Accessible Communities for Life’ หรือ ‘คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ สะท้อนการพัฒนาโครงการของ CP LAND มุ่งมั่นสนับสนุนความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้กลุ่มลูกค้า และชุมชน (Communities) อีกทั้งยังมุ่งเน้น 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ทั้งต่อประเทศชาติ ประชาชน และองค์กร“CP LAND มุ่งสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้องค์กรโดยเรายึดมั่นหนักแน่นว่าลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) เอาความต้องการของลูกค้าเป็นตัวตั้ง รวมทั้งยังนำหลักการแข่งขันด้านการตลาดที่ไม่ได้แข่งขันกันด้วยผลกำไรอย่างเดียว หรือ White Ocean Strategy มาบริหารธุรกิจ โดยหลักการนี้ไม่ใช่เพียงแค่พัฒนาสินค้าเพื่อตอบสนองลูกค้าเท่านั้น แต่หมายถึงทุกธุรกิจต้องสร้างฐานลูกค้าขึ้นมา การบริหารภายใต้แนวคิดใหม่ขององค์กรก็เช่นกัน เราไม่ได้ให้ความสำคัญเพียงแค่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่ CP LAND ยังมีแนวคิดสนับสนุนชุมชน และพัฒนาอีโคซิสเต็ม เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มลูกค้า โดยจะเข้าไปมุ่งเน้นพัฒนาที่อยู่อาศัย สำนักงาน แหล่งงาน หรือพื้นที่พาณิชยกรรมที่เหมาะสมโดยสอดประสานให้เข้ากับชุมชน” นายกีรติ กล่าวกรรมการยุทธศาสตร์ฝ่ายการตลาดและการสื่อสารองค์กร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำหรับการรีเฟรชแบรนด์โลโก้ CP LAND มุ่งเน้นการออกแบบมาจากตัวอักษร C และ P ให้มีความต่อเนื่องและมีมิติมากขึ้น เปรียบเสมือนการเชื่อมต่อชุมชนและสังคมให้เกิดการพัฒนาที่ทั่วถึง โดยเพิ่มอัตลักษณ์พิเศษที่อักษร A เป็นลูกศรพุ่งขึ้น เพื่อสื่อสารถึงความตั้งใจของ CP LAND หนึ่งในกลไกส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และอสังหาริมทรัพย์ให้มีไลฟ์สไตล์และคุณภาพชีวิตที่ดีทั่วถึงไปพร้อมกัน รวมทั้งใช้สีเขียวบอกเล่าปรัชญาขององค์กรที่จะสร้างความยั่งยืนที่จะก่อให้เกิดความใส่ใจในคอมมูนิตี เพื่อสร้างความสมดุลและการเติบโต ตัวอักษร CP LAND เลือกใช้ตัวอักษรแบบร่วมสมัยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดที่แสดงถึงความมั่นคงแต่ยังคงดูเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย“CP LAND เชื่อมั่นว่าการรีเฟรชแบรนด์ครั้งนี้จะเป็นการพลิกโฉมขององค์กรไปในทิศทางที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายมากขึ้น อีกทั้งยังยืนยันหนักแน่นว่าเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่งเราคาดว่าโครงการเราจะเติมเต็มและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้า และคอมมูนิตีได้” นางศศินันท์ กล่าวเกี่ยวกับบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี พ.ศ.2531 ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ภายใต้แนวคิด ‘Accessible Communities for Life คุณภาพเพื่อทุกชีวิต’ ประกอบด้วย 7 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่1.ธุรกิจที่พักอาศัย บ้าน คอนโดมิเนียม 2.ธุรกิจอาคารสำนักงาน (ส่วนกลางและภูมิภาค) 3.ธุรกิจโรงแรม 4.ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม5.ธุรกิจบริหารอาคาร 6.ธุรกิจศูนย์การค้า - ฟอร์จูนทาวน์ และ 7. ศูนย์ประชุมไคซ์ - KICE ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น