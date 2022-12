“คมนาคม”จัดเต็มของขวัญปีใหม่ 66 วิ่งฟรี”มอเตอร์เวย์ -ทางด่วน-รถไฟสีแดง -เรือไฟฟ้า”

“คมนาคม”จัดเต็มทุกโหมดมอบของขวัญปีใหม่ 2566 วิ่งฟรี 7 วัน มอเตอร์เวย์สาย 7, 9 และM 6 ช่วงปากช่อง –สีคิ้ว –ขามทะเลสอ ส่วนทางด่วนบูรพาวิถีและบางพลี-สุขสวัสดิ์ฟรี 6 วัน สายสีแดงฟรีด้วยตั้งแต่เที่ยงวันที่ 31 ธ.ค.- เที่ยงวันที่ 1 ม.ค. ส่วนเรือไฟฟ้าฟรี 31 ธ.ค.65-1 ม.ค.66นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานพิจารณามอบของขวัญปีใหม่ 2566 เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนทุกคน ที่ได้ร่วมกันผ่านวิกฤต COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมาด้วยกัน โดยกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัด อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมรังสรรค์ความสวยงามรื่นรมย์ให้กับพื้นที่คมนาคมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว โดยมีแผนดำเนินการใน 5 มิติ ภายใต้หลักการ “GIFTS” ดังนี้G (Gift to People) คมนาคมส่งต่อความสุข ประกอบด้วย1. เปิดให้วิ่งฟรีทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6 สายบางปะอิน - สระบุรี -นครราชสีมา ช่วงอำเภอปากช่อง – อำเภอสีคิ้ว – อำเภอขามทะเลสอ และยกเว้นค่าผ่านทาง มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 และหมายเลข 9 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น.2. ยกเว้นค่าผ่านทาง ทางพิเศษบูรพาวิถีและกาญจนาภิเษก ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น.3. ยกเว้นค่าโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.4. ลดค่าโดยสาร บขส. 10% ทุกเส้นทาง สำหรับผู้โดยสารที่จองตั๋วรถ บขส. ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์5. ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย โดยกรมการขนส่งทางบก ตลอดเดือนธันวาคม 2565I (Inspiration for Society and Environment) : คมนาคมสร้างสรรค์สังคมไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย1. รถโดยสารประจำทางพลังงานไฟฟ้า (EV Bus) มาให้บริการประชาชนได้ครบทั้ง 1,250 คัน ภายในเดือนมกราคม 2566 ซึ่งเป็นรถเมล์ใหม่ที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม2. รถไฟที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (EV on Train) โดยจะเริ่มทดสอบการเดินรถได้ ในเดือนมกราคม 2566 ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับหัวรถจักรดีเซล3. เรือไฟฟ้า (EV Boat) ได้นำมาให้บริการประชาชนแล้ว ตั้งแต่ปี 2565 ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เรือไฟฟ้า จะให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2566F (Facilitation) : คมนาคมสะดวก บริการประทับใจ ประกอบด้วย1. ขยายเวลาการเดินรถเมล์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ในเส้นทางที่ผ่านสถานที่จัดงานเคานท์ดาวน์ (Count Down) เช่น สยามพารากอน ไอคอนสยาม และเอเชียทีค ถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 25662. ขยายเวลาเปิดให้บริการเดินรถของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 25663. ขยายเวลาให้บริการของอาคารและลานจอดรถ MRT ทั้ง 2 สาย (สีน้ำเงิน และสีม่วง) ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จนถึงเวลา 03.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 25664. บริการจอดรถฟรี ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ ท่าอากาศยานภูเก็ต 29 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2566T (Tourist Promotion) : คมนาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น “3 จุดเช็คอินแห่งใหม่”- สกลนคร : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 213 ตอนสร้างค้อ - สกลนคร- กรุงเทพมหานคร : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 9 (กาญจนาภิเษก) ตอนบางแค – คลองมหาสวัสดิ์- เชียงใหม่ : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางหลวงหมายเลข 107 ตอนแม่ทะลาย - หัวโท2. โครงการถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 2 - พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ จังหวัดอุดรธานี เพื่อรองรับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาสักการะบูชาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)3. ปรับปรุงท่าเรือในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนใช้ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เป็นแลนด์มาร์ค และเชื่อมโยงการเดินทางหลายรูปแบบ ประกอบไปด้วย ท่าเรือราชินี ท่าเรือพายัพ ท่าเรือบางโพ4. ฉึกฉักทั่วไทยท่องเที่ยวด้วยรถไฟ KIHA (คิฮะ) 183 จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยขบวนแรกจะเริ่มวิ่งให้บริการได้ในเดือนมกราคม 2566 เส้นทาง กรุงเทพฯ - ฉะเชิงเทราเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ5. เสริมความแข็งแกร่งในการเดินรถ ด้วยหัวรถจักร “อุลตร้าแมน” จำนวน 50 คัน ทั่วประเทศ โดยจะนำมาแทนหัวรถจักรที่มีอายุการใช้งานนานกว่า 60 ปี สร้างความแข็งแกร่งทั้งในด้านการขนส่งและสนับสนุนการท่องเที่ยวทางรางให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ได้เริ่มนำมาวิ่งในรถด่วน และรถด่วนพิเศษแล้ว6. ประดับไฟสะพานภูมิพล 1 สะพานภูมิพล 2 และสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์เพื่อเพิ่มความสง่างามให้กับสะพาน ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของสายน้ำเจ้าพระยาS (Safety Journey) : คมนาคมใส่ใจ ปลอดภัยทุกการเดินทาง ประกอบด้วย ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพานให้มีความสะดวกปลอดภัย ไร้หลุมบ่อ ติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ ไฟส่องสว่าง เพื่อทัศนวิสัยที่ดีของผู้ขับขี่ ลดการเกิดอุบัติเหตุ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566นายศักดิ์สยามย้ำว่า กระทรวงคมนาคม ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลระบบคมนาคมขนส่ง ได้ตระหนักถึงความสะดวก ปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ จึงขอส่งความห่วงใยและปรารถนาดีให้ทุกท่าน เดินทางปลอดภัย สดใสทุกเส้นทางตลอดช่วงปีใหม่ 2566