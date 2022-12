เดินหน้าไม่หยุดยั้ง! IRPC ทุ่มงบ 5 ปี 36,000 ล้าน ตั้งเป้าสู่บริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานยั่งยืน

กางแผนธุรกิจออกมาได้น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว สำหรับ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ที่มาพร้อมกับแผนระยะยาว 5 ปี (ค.ศ. 2023-2027) ซึ่งนอกจากจะเน้นสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจปัจจุบันแล้ว ยังพร้อมแสวงหาโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็น New S-Curve โดยจะผลักดันให้บริษัทฯ เติบโตได้ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน (Material and Energy Solutions)สิ่งที่น่าสนใจมากๆ ก็คือ เป้าหมายทางด้านตัวเลขของการดำเนินธุรกิจ ซึ่ง IRPC พร้อมจะทุ่มงบลงทุนรวมกว่า 36,000 ล้านบาท โดยคาดหมายกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA) ไว้ที่ 25,000 ล้านบาท ในปี 2025 และเพิ่มเป็น 35,000 ล้านบาท ในปี 2030จากการเปิดเผยข้อมูลโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC ระบุว่า บริษัทฯ จะพุ่งเป้าการเติบโตทางธุรกิจด้วยการเน้นต่อยอดจากความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจปัจจุบัน (Existing Stream) และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่ (New Stream) โดยมี 5 กลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตสูง และ IRPC พร้อมจะเข้าไปลงทุน ได้แก่ Health and Life Science, Advanced Material, Circular Business, Future Energy และ Energy Storageทั้งนี้ ในปีหน้า 2023 IRPC จะเพิ่มสัดส่วนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ (Specialty Product) เป็น 33% โดยการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart Material ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลก เช่น การแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Health and Wellness) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนปัจจุบันโดย IRPC ได้วางแผนลงทุนโครงการขยายการผลิตเม็ดพลาสติก(PP Spunbond) 200,000 ตันต่อปี และขยายการลงทุนโครงการ(PP Meltblown) 40,000 ตันต่อปี เพื่อรับกระแสการดูแลสุขภาพ รวมถึง(PPR: PP random copolymer pipe) 80,000 ตันต่อปี ใช้ผลิตท่อน้ำร้อนน้ำเย็นชนิดทนทานพิเศษไร้สารทาเลตได้เป็นรายแรกของภูมิภาค และ(HDPE 100-RC) 40,000 ตันต่อปี ใช้ผลิตท่ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานนานถึง 100 ปี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2024นอกจากนี้ IRPC พร้อมเสิร์ฟโปรดักต์คุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “POLIMAXX” ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี หรือเม็ดพลาสติกที่นำไปผลิตหรือขึ้นรูปเป็นชิ้นงานอื่นๆ ที่ตอบโจทย์การนำไปผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยจะมีเพิ่มตราสัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ ที่ช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มลูกค้า คู่ค้า และผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นโดยตราสัญลักษณ์แสดงคุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ จะมีตั้งแต่ Pro-Efficient เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน, Life-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมความปลอดภัยต่อชีวิตและสุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทางการแพทย์ และสุขอนามัย ส่วน Dura-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมความแข็งแรง ทนทาน เช่น ชิ้นส่วนรถยนต์ ท่อและอุปกรณ์การก่อสร้าง และเครื่องใช้ไฟฟ้า และสุดท้าย Eco-Pro เป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน บรรจุภัณฑ์ และเฟอร์นิเจอร์และเหนืออื่นใด นอกจากจะมุ่งดำเนินธุรกิจสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน อีกสิ่งหนึ่งซึ่ง IRPC ให้ความสำคัญมาโดยตลอดคือการมีส่วนร่วมในการดูแลสังคมและประเทศชาติ โดย IRPC พร้อมสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ผ่านการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-curve) ตามนโยบาย Thailand 4.0 ขณะเดียวกัน ก็มุ่งมั่นต่อยอดนวัตกรรมสร้างคุณค่าให้สังคม ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดย IRPC ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% ภายในปี 2030 จากปีฐาน 2018 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2060ทั้งนี้ ล่าสุดได้ IRPC ได้ร่วมกับกลุ่ม ปตท. ในการศึกษาพัฒนาและลงทุนผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานชีวภาพแบบยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF) เพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับอุตสาหกรรมการบินทั่วโลกสุดท้ายแล้วต้องบอกว่า นี่คือการเดินหน้าทางกลยุทธ์ของ IRPC ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก และทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากรากฐานวิสัยทัศน์ “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดุและพลังงาน เพื่อชีวิตที่ลงตัว” โดยใช้พลังที่มีอยู่ในองค์กร ทั้งนวัตกรรม องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร สร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีธรรมาภิบาล รวมทั้งคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ให้เติบโตไปพร้อมกัน