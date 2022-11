IRPCเทงบ5ปีกว่า3.6หมื่นล. ตั้งเป้าปี66รายได้โต12%

ไออาร์พีซี กางแผนลงทุน 5 ปีนี้ (2566-2570) ทุ่มกว่า 3.6 หมื่นล้านบาท ขยายธุรกิจปัจจุบันสู่ 5 กลุ่มธุรกิจใหม่หนุน EBITDA โตตามเป้าหมายแตะ 3.5 หมื่นล้านบาทในปี 2573 พร้อมตั้งเป้ารายได้ปีหน้าโต 12% หลังโรงกลั่นใช้อัตราการกลั่นสูงขึ้น จ่อยื่นประมูลโซลาร์ฟาร์ม 70 เมกะวัตต์ที่ภาคใต้นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)(IRPC) เปิดเผยว่าบริษัทตั้งงบลงทุน 5ปีนี้(2566-70)กว่า 36,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจปัจจุบันเข้าสู่ 5 กลุ่มธุรกิจใหม่ (New Stream )ที่มีการเติบโตสูง คือ Health and Life Science , Advance Material ,Circular Business ,Future Energy และ Energy Storage โดยใช้องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตร ก้าวสู่การเป็นบริษัทนวัตกรรมวัสดุและพลังงานอย่างยั่งยืน(Material and Energy Solution)ในปี2566 บริษัทวางงบลงทุนอยู่ที่ 7,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่ใช้โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ำมันดีเซลตามมาตรฐานยูโร 5(UCF)ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2567 และแผนขยายกำลังการผลิตโครงการผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (non-woven fabric)ของบริษัทร่วมทุน อินโนโพลีเมด หลังจากเปิดเดินเครี่องเชิงพาณิชย์เมื่อไตรมาส4/2565งบลงทุน 5ปีข้างหน้านี้ กว่า 36,000 ล้านบาท รวมงบสำรองลงทุน (Provision) อยู่ที่ประมาณ 14,000 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจใหม่ เน้นเข้าควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (M&A) และแผนร่วมลงทุน (JV) ในโครงการที่มีการผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว เพื่อรับรู้รายได้ทันที ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีอยู่ระหว่างการการเจรจาหลายโครงการ หากมีความคืบหน้าในการทำดีลจะรายงานให้ทราบต่อไป”ทั้งนี้ บริษัทได้วางเป้าหมายกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา(EBITDA)ไว้ที่ 25,000ล้านบาทในปี 2568 และเพิ่มเป็น 35,000 ล้านบาทในปี 2573 ซึ่งการเติบโตทางธุรกิจจะเน้นการต่อยอดความแข็งแกร่งของฐานธุรกิจปัจจุบัน(Existing Stream) และเพิ่มสัดส่วนรายได้จากธุรกิจใหม่(New Stream) อีกทั้ง ยังเน้นการลงทุนในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Smart Material ที่สอดคล้องกับทิศทางของโลก อาทิ ด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ (Health and Wellness) ที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ของผู้คนปัจจุบัน ซึ่งบริษัทมีแผนเพิ่มสัดส่วนการจำหนายผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกเกรดพิเศษ(Specialty Product) จากปัจจุบัน 24% เป็น 33%ในปีหน้า และขยับเพิ่มขึ้นเป็น 40%ในปี 2572นายกฤษณ์ กล่าวต่อไปว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปีหน้าเติบโตราว 12%จากปีนี้ หลังคาดการณ์ตลาดน้ำมันยังมีทิศทางที่ดี ราคาน้ำมันดิบจะทรงตัวระดับสูงราว 94 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือต่ำกว่าเล็กน้อย แต่ธุรกิจปิโตรเคมีตลาดยังไม่ค่อยดีจากนโยบายZero Covid ของจีนทำให้ความต้องการปิโตรเคมีหดหายและยังมีกำลังการผลิตใหม่จากจีนออกสู่ตลาดด้วย แต่เชื่อว่าทิศทางราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี2566จะดีขึ้นหลังราคาผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วในช่วงไตรมาส 3-4 ปีนี้ขณะเดียวกันโรงกลั่นไออาร์พีซีในปีหน้าจะใช้กำลังการกลั่นสูงขึ้นจากปีนี้อยู่ที่ 175,000 บาร์เรล/วันเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 บาร์เรล/วัน หลังโรงกลั่นน้ำมันปิดซ่อมบำรุงใหญ่ในช่วงต้นเดือนต.ค.ถึงกลางเดือนพ.ย. 2565 คาดว่าปีหน้าการขาดทุนจากการทำประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน (เฮดจิ้ง)คาดว่าจะต่ำกว่าปีนี้ที่ขาดทุนราว 9,000 ล้านบาทและมาร์จินน้ำมันดีเซลที่สูงต่อเนื่องถึงปีหน้า ส่งผลให้บริษัทมี EBITDA ดีขึ้นกว่าปีนี้นอกจากนี้ บริษัทฯได้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ SOS ขึ้นมารับมือกับภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยในปีหน้า โดยมีการตัดลดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงให้ได้ในระดับใกล้เคียงกับปีนี้นายกฤษณ์ กล่าวอีกว่า บริษัท ได้ยื่นเสนอขายไฟฟ้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ โดยเป็นการยื่นเสนอผลิตไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มภาคใต้ กำลังผลิตราวประมาณ 70 เมกะวัตต์(MW) บนที่ดินของบริษัทที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากภาครัฐ ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าว ยังจะเป็นส่วนที่สนับสนุนให้ บริษัท บรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% ภายในปี 2573 จากปีฐาน 2561 และเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ภายในปี 2603