เมกาบางนาทุ่ม 70 ล้านจัดแคมเปญปีใหม่ ดันทราฟฟิกสิ้นปี 5 ล้านคนก่อนโควิด

ศูนย์การค้าเมกาบางนาจัดกิจกรรมแบบจัดเต็มช่วงโค้งสุดท้ายของปี ลงทุนงบการตลาดกว่า 70 ล้านบาท สำหรับการจัดงาน ‘MEGA HAPPINESS SEASON 2022 : THE MAGIC FACTORY’ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565-5 มกราคม 2566 เพื่อสร้างความสุขและความสนุกสนานให้ลูกค้าช่วงปลายปี ทั้งการตกแต่งศูนย์ในธีม “THE MAGIC FACTORY” โรงงานสุดมหัศจรรย์ในแอตแลนติก แคมเปญลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า 6.8 ล้านบาท และ ‘MEGA COUNTDOWN 2023’ ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะแลนด์มาร์กแห่งงานเคานต์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งกรุงเทพตะวันออก กับกองทัพศิลปินระดับแถวหน้าของไทย พร้อมโชว์แสง สี เสียงสุดตระการตาเป็นกิจกรรมปิดท้ายในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีของเมกาบางนาในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคมนี้นางสาวพลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดเผยว่า ‘ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เมกาบางนาเราดำเนินงานภายใต้แนวคิด ‘WE CREATE A BETTER EVERYDAY LIFE FOR THE MANY PEOPLE’ ทุกๆ กิจกรรมจะต้องตอบโจทย์และส่งเสริมช่วงเวลาแห่งความสุขเพื่อให้ลูกค้าได้ใช้เวลาที่เมกาบางนาได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด และสำหรับช่วงปลายปีเราเชื่อมั่นมากว่าภาพรวมของธุรกิจค้าปลีกโดยรวมจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เพราะเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองความสุขส่งท้ายปีและต้อนรับปีใหม่ 2566 เราจึงได้เตรียมวางแผนกิจกรรมทั้งหมดไว้สำหรับต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้เวลาที่ศูนย์ฯ เพื่อให้ลูกค้าเติมเต็มประสบการณ์ ความประทับใจ และความสุขจากการมาใช้บริการที่เมกาบางนาได้ในทุกเทศกาลรวมไปถึงเราใช้โอกาสนี้ในการสนับสนุนผู้เช่า ด้วยการผนึกความร่วมมือกับผู้เช่าภายในศูนย์ฯ ทำกิจกรรมร่วมกันช่วงปลายปี เพื่อส่งมอบโปรโมชันพิเศษที่คุณจะหาได้แค่ที่สาขาเมกาบางนาเท่านั้น คาดว่าในเดือน พ.ย. และเดือน ธ.ค.นี้ยอดขายของร้านค้า และจำนวนลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมศูนย์ฯ (Visitation) จะกลับมาเท่ากับปี 2562 คือประมาณ 5 ล้านคนสำหรับกิจกรรม MEGA HAPPINESS SEASON 2022 ในปีนี้เมกาบางนาใช้งบประมาณกว่า 70 ล้านบาท ในการจัดหลากหลายกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2565 ไปจนถึงวันที่ 5 ม.ค. 2566 แบ่งออกเป็น 4 กิจกรรมหลัก ด้วยกัน เริ่มด้วย1. CHRISTMAS DECORATION โดยในปีนี้เมกาบางนาตั้งใจส่งมอบความสุขและตกแต่งพื้นที่สร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองสุดพิเศษ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเก็บภาพความประทับใจและแชร์ความสุขต่อกันได้อย่างเต็มที่ผ่านตัวละครสุดน่ารัก ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘THE MAGIC FACTORY’ เรื่องราวของโรงงานของขวัญสุดมหัศจรรย์ในแอตแลนติก (ATLANTIC) และในปีนี้เมกาบางนาได้รับเกียรติจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกมาร่วมสร้างสีสันให้กับช่วงเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองในช่วงสิ้นปี กับ CHANEL ที่มาในคอนเซ็ปต์ GIVE WONDER, GIVE CHANEL ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากการจำลองกระสวยอวกาศ ที่จะนำทุกๆ คนขึ้นยานอวกาศของชาเนล เดินทางกลับมาสู่โลกเพื่อมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้กับคนพิเศษ พร้อมกับของขวัญสุดพิเศษจากชาเนล2. MEGA WISH แคมเปญลุ้นโชคใหญ่ พิเศษสำหรับสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงชอปครบ 2,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ หรือใช้คะแนนเมกา สไมล์ รีวอร์ดส 3 คะแนน แลกรับ 1 สิทธิ์ เพื่อร่วมลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท ผ่านแอปพลิเคชันเมกาบางนา เช่น รางวัลใหญ่รถยนต์ HONDA CITY TURBO RS CVT, บัตรกำนัลแทนเงินสดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ มูลค่า 100,000 บาท, SAMSUNG GALAXY FLIP 4 256 GB สี GRAPHITE, SCOOTER SEGWAY, APPLE WATCH SERIES และของรางวัลอื่นๆ รวมกว่า 31 รางวัล ตั้งแต่วันนี้-3 มกราคม 25663. ADVENT CALENDAR 2022 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565-3 มกราคม 2566 เตรียมลุ้นได้ทุกวันกับทุกการชอปปิ้ง! เฉพาะสมาชิกเมกา สไมล์ รีวอร์ดส เพียงรับประทานอาหารหรือชอปครบ 3,000 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ รับสิทธิ์เล่นเกมเพื่อลุ้นรับบัตรกำนัลและของรางวัลสุดเซอร์ไพรส์ พร้อมลุ้นรับรางวัลใหญ่ได้ทุกๆ วัน ทั้งหมด 68 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาทขึ้นไป จากร้านค้าที่ร่วมรายการกว่า 80 ร้าน รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 5 ล้านบาท เช่น บัตรกำนัลแทนเงินสด เซตเครื่องสำอาง เครื่องประดับ จี้เพชร เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องดนตรี หรืออุปกรณ์ไอที รวมไปถึงสินค้าแฟชั่น เป็นต้น รวมของรางวัลทั้ง 2 แคมเปญมูลค่ากว่า 6.8 ล้านบาท4. MEGA COUNTDOWN 2023 คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ ตอกย้ำภาพงานเคานต์ดาวน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก กับกิจกรรมสนุกส่งท้ายปี ด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังระดับแถวหน้าของไทย ได้แก่ POLY CAT, MEAN X SLAPKISS, THE TOYS, BOWKYLION, COCKTAIL, SLOT MACHINE และ GETSUNOVA พร้อมร่วมเฉลิมฉลองส่งท้ายโอกาสครบรอบ 10 ปีศูนย์การค้าเมกาบางนาด้วยการแสดงแสง สี เสียงชุดพิเศษ ซึ่งจะทำให้ค่ำคืนส่งท้ายปีๆ นี้พิเศษกว่าที่เคย ห้ามพลาดวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป“การจัดกิจกรรมการตลาดอย่างยิ่งใหญ่และครบวงจรในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2565 นี้ นับเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายในโอกาสครบรอบ 10 ปีของศูนย์การค้า และเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการธุรกิจค้าปลีกของไทย ที่กำลังฟื้นตัวอย่างเต็มรูปแบบหลังจากสถานการณ์โควิดได้คลี่คลายมากขึ้น ซึ่งทางเมกาบางนายังคงเดินหน้ากิจกรรมการตลาดต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การสร้างประสบการณ์การชอปปิ้งให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ในปีต่อไป” พลินีกล่าว