“สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย-สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน” ประกาศพันธมิตรกับ “ช้อปปี้” รุกกลยุทธ์ดิจิทัล เปิดตัวแคมเปญ “Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ชอป”

วันนี้ (6 ธ.ค.) สถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย พร้อมด้วยสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ประจำประเทศไทย ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นทางการกับ ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน เปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ ‘Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป’ ครั้งแรกของการส่งตรงความน่าอภิรมย์ในแบบฉบับอิตาเลียนสู่ผู้บริโภคชาวไทยผ่านประสบการณ์ดิจิทัลครบวงจรบนโลกอีคอมเมิร์ซ ที่นักชอปชาวไทยจะได้เต็มอิ่มไปกับเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศอิตาลี พร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ ‘Made in Italy’ ชั้นนำ และกิจกรรมการตลาดเต็มรูปแบบตลอดทั้งปี เริ่มต้นในเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับมหกรรม Shopee 12.12 ลดใหญ่วันเกิดฯพณฯ เปาโล ดีโอนีซี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย กล่าวว่า “ด้วยเอกลักษณ์ความโดดเด่นด้านอาหารการกิน สถาปัตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์ของผู้คน ตลอดจนแบรนด์สินค้าอันเลื่องชื่อระดับโลก จึงทำให้ประเทศอิตาลีกลายเป็นหนึ่งในดรีมเดสติเนชันที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนับล้านคนทั่วโลก รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยให้มาสัมผัสมนต์เสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครในแต่ละปี ในนามของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ระหว่างสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ประจำประเทศไทย กับพันธมิตรอีคอมเมิร์ซชั้นนำอย่าง ช้อปปี้ ในการนำเสนอเรื่องราวของประเทศอิตาลีผ่านมุมมองและรูปแบบที่แตกต่างออกไปภายใต้กลยุทธ์ดิจิทัล ผ่านแคมเปญพิเศษอย่าง ‘Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป’ เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยได้เต็มอิ่มไปกับความน่าอภิรมย์ในแบบฉบับอิตาเลียนแท้ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุด พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศอิตาลีให้เป็นที่รับรู้ออกไปในวงกว้างผ่านประสบการณ์ดิจิทัลเต็มรูปแบบบนแอปพลิเคชันช้อปปี้”ในรายงาน e-Conomy SEA 2022 ล่าสุดที่จัดทำโดย Google Temasek และ Bain & Company ระบุว่าเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอัตราการเติบโตเร็วกว่าที่คาดการณ์ โดยมูลค่าอีคอมเมิร์ซของไทยในปี 2565 จะมีมูลค่าแตะ 2.2 หมื่นล้านดอลลาร์ และอาจจะเพิ่มเป็น 3.2 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในปี 2568 นอกจากนี้ผลสำรวจผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในรายงาน Digital 2022 July Global Statshot Report ที่จัดทำโดย We Are Social และ Hootsuite ยังชี้ให้เห็นอีกว่าประเทศไทยครองอันดับ 1 ประเทศที่มีช้อปปิ้งออนไลน์ต่อสัปดาห์มากสุดในโลกอีกด้วยนายจูเซปเป ลามัคเคีย ข้าหลวงพาณิชย์ ประจำสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “จากสัญญาณบวกด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและภูมิทัศน์ของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย นับเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมสำหรับสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย ในการยกระดับงบประมาณและการสนับสนุนการค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซอีกขั้นหนึ่งด้วยการผนึกกำลังกับพันธมิตรอีคอมเมิร์ซที่มีความชำนาญอย่าง ช้อปปี้ ในการพัฒนากลยุทธ์รูปแบบใหม่ๆ ด้วยความสร้างสรรค์ร่วมกัน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันที่หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น ภายใต้การเปิดตัวแคมเปญพิเศษอย่าง ‘Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป’ ซึ่งจะเริ่มต้นในช่วงมหกรรม Shopee 12.12 ลดใหญ่วันเกิด และจะจัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2566โดยแคมเปญดังกล่าวมีจุดเด่นอยู่ที่การถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจของประเทศอิตาลีในหลากมิติ พร้อมนำเสนอประสบการณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์อันเป็นเลิศในด้านคุณภาพระดับโลกของแบรนด์สินค้า ‘Made in Italy’ ในหลากหลายหมวดหมู่ ผ่านการจัดโปรโมชันแคมเปญสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ร่วมกับกิจกรรมการตลาดครบวงจรที่มีความแปลกใหม่และเฉพาะตัวทั้งในสื่อออฟไลน์และออนไลน์ โฆษณาบนแอปพลิเคชัน คอนเทนต์มาร์เกตติ้งบนสื่อสังคมออนไลน์ รวมไปถึงการบูรณาการเครื่องมือการตลาดสุดล้ำอย่าง Shopee Live และ Shopee Prizes ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์การชอปปิ้งที่ตรงใจ และเปี่ยมไปด้วยความประทับใจสูงสุด”นางสาวสุชญา ปาลีวงศ์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาด ช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ช้อปปี้ รู้สึกขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย และสำนักงานพาณิชย์อิตาเลียนประจำประเทศไทย ในฐานะพันธมิตรอีคอมเมิร์ซ ช้อปปี้พร้อมที่จะเดินหน้าเจตนารมณ์อันแรงกล้าของบริษัทฯ ในการสนับสนุนพันธมิตรธุรกิจให้สามารถจับกระแสการเติบโตจากเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการบูรณาการจุดแข็งด้านความพร้อมของระบบนิเวศที่แข็งแกร่ง ฐานผู้ใช้งานที่มีครบคลุมทั่วประเทศ ฟีเจอร์การใช้งานต่างๆ ที่ใช้งานง่าย สะดวกสบาย ปลอดภัย ตลอดจนความรู้ความชำนาญในทักษะด้านดิจิทัล และความเข้าใจถึงอินไซต์ของนักชอปออนไลน์อย่างถ่องแท้ในโอกาสนี้ ช้อปปี้ขอเชิญชวนนักชอปทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลอง พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความสุขส่งท้ายปีที่พิเศษไม่เหมือนใครไปกับการเปิดตัวแคมเปญ ‘Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป’ สุดยิ่งใหญ่ ที่เปิดโอกาสให้นักชอปได้เลือกซื้อสินค้าส่งตรงจากแบรนด์ ‘Made in Italy’ ชั้นนำเพื่อเป็นของขวัญแทนใจด้วยข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปพร้อมกัน ในช่วงมหกรรม Shopee 12.12 ลดใหญ่วันเกิด นี้ โดยช้อปปี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพิเศษต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้จะบรรลุผลตามเป้าประสงค์ทั้งในด้านการสร้างการรับรู้ การเข้าถึง ตลอดจนการขยายฐานผู้บริโภคไปสู่กลุ่มใหม่ๆ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักช้อปด้วยประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบอีกด้วย”ดื่มด่ำความอภิรมย์ในแบบอิตาเลียนสไตล์ ผ่านประสบการณ์อีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบบนช้อปปี้#ทีมอิตาลี เตรียมพบกับความสุขสุดเซอร์ไพรส์ในช่วงเปิดตัวแคมเปญ ‘Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป’ ที่ได้พาเหรดแบรนด์สินค้า ‘Made in Italy’ ชั้นนำบน Shopee Mall และ Shopee Premium ทั้งในหมวดหมู่อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ในครัว ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ของใช้ส่วนตัว ที่มาพร้อมข้อเสนอพิเศษอย่างโค้ดลดสูงสุด 70%[1]และเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ชอปปิ้งที่พิเศษเหนือระดับ พร้อมรองรับกระแสไลฟ์คอมเมิร์ซที่กำลังบูมอย่างต่อเนื่อง นักชอปยังจะได้เพลิดเพลินไปกับรายการไลฟ์สตรีมมิ่งใหม่ล่าสุด ‘Shopee Live ช้อป ชิม ทัวร์’ ครั้งแรกของเอ็กซ์คลูซีฟคอนเทนต์บนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์ม ที่นำเสนอสารบันเทิงเกี่ยวกับประเทศอิตาลีในหลากหลายแง่มุม พร้อมเกมและกิจกรรมความบันเทิงที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกและส่งข้อความพูดคุยกับพิธีกรและแขกรับเชิญเพื่อชิงของรางวัลพิเศษมากมาย และยังรวมไปถึงการเลือกชอปดีลสินค้าสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ ‘Made in Italy’ ชั้นนำแบบเรียลไทม์ ซึ่งรายการ ‘Shopee Live ช้อป ชิม ทัวร์’ จะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 19.00-20.00 น. โดยเริ่ม EP แรกในวันที่ 8 ธันวาคม 2565 พร้อมแขกรับเชิญคนพิเศษอย่างคุณโมสต์-วิศรุต หิมรัตน์ร่วมดื่มด่ำความน่าอภิรมย์ในแบบฉบับอิตาเลียนผ่านประสบการณ์ดิจิทัลครบวงจรบนโลกอีคอมเมิร์ซ ไปกับแคมเปญ ‘Best of Italy ยกอิตาลีมาให้ช้อป’ บนช้อปปี้ ที่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในช่วงมหกรรม Shopee 12.12 ลดใหญ่วันเกิด สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shopee.co.th/Italian-trade-agency