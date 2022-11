เมืองไทยประกันภัยส่งแคมเปญ โปรโมชันดีลดีประกันภัยสุดคุ้ม ใน Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI กล่าวว่า “เพื่อรองรับความต้องการของบรรดานักชอปปิ้งออนไลน์ เน้นความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้าและบริการผ่านทางสมาร์ทโฟน เมืองไทยประกันภัยจึงขอร่วมแคมเปญดีๆ ในวันนักชอป กับช้อปปี้ ต้อนรับเทศกาล Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก ที่ได้กลับมาอีกครั้ง เพื่อตอบโจทย์ยุคดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ให้ผู้บริโภคเข้าถึงการทำรายการซื้อ-ขายประกันภัย การค้นหาข้อมูลประกันภัย เพิ่มความคุ้มครองกรมธรรม์ได้ง่ายยิ่งขึ้น สามารถเลือกการวางแผน และสร้างความอุ่นใจในการใช้ชีวิตได้อย่างไร้กังวล ตอกย้ำการดูแลอย่างครอบคลุม รองรับทุกมิติบนแพลตฟอร์ม”ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ร่วมรายการในแคมเปญ Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก มีดังนี้ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้แก่ PA SIMPLE, PA YOUR HAPPY, PA HAPPY KIDS, PA TRUST และประกันภัยสุขภาพ Health me+ ให้คุณหายห่วงกับค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เจ็บจ่ายให้ไม่อั้น สบายใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง คุ้มครองและครอบคลุมการรักษาตัวทั่วโลก เบี้ยประกันภัย 1,000-3,000 บาท กรอกโค้ด MTIH200 รับคืน 200 Shopee Coins เบี้ยประกันภัย 3,001-5,000 บาท กรอกโค้ด MTIH500 รับคืน 500 Shopee Coins / เบี้ยประกันภัย 5,001-7,000 กรอกโค้ด MTIH800 รับคืน 800 Shopee Coins / เบี้ยประกันภัย 7,001-11,500 บาทขึ้นไป กรอกโค้ด MTIH1000 รับคืน 1,000 Shopee Coins / เบี้ยประกันภัย 11,501-17,000 บาทขึ้นไป กรอกโค้ด MTIH1200 รับคืน 1,200 Shopee Coins / เบี้ยประกันภัย 17,001-20,000 บาทขึ้นไป กรอกโค้ด MTIH1500 รับคืน 1,500 Shopee Coins / เบี้ยประกันภัย 20,000 บาทขึ้นไป กรอกโค้ด MTIH2000 รับคืน 2,000 Shopee Coins และรับสิทธิ์ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือนประกันภัยรถยนต์ ได้แก่ 2+ Care , 3+ Care , 2+ Save , 3+ Save ให้คุณขับขี่ได้อย่างปลอดภัย อุ่นใจในทุกการเดินทาง คุ้มครอง ครอบคลุม ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายต่อตัวรถยนต์ทั้ง รถชนรถ รถหาย ไฟไหม้ หรือรถยนต์เสียหายจากอุบัติเหตุ เพียงลูกค้าทำรายการซื้อประกันภัย กรอกโค้ด MTIT500S พร้อมรับ Coins คืนสูงสุดถึง 500 บาทต่อการทำรายการแต่ละครั้งพร้อมให้คุณได้อุ่นใจไปกับโปรโมชันดีลดีประกันภัยสุดคุ้ม ในแคมเปญ Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก กับประกันภัยที่ครบครันเรื่องความคุ้มครอง จากเมืองไทยประกันภัย และช้อปปี้ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 พ.ย. 2565 นี้ ร่วมรับสิทธิพิเศษได้เพียงค้นหาคำว่า Muangthai Insurance Official หรือ เมืองไทยประกันภัย บนแอปพลิเคชัน Shopee / คลิกได้ที่ https://shopee.co.th/muangthai_insurance แคมเปญส่งเสริมการขายนี้ดำเนินการโดย Shopee และรับเงินคืนเป็น Shopee coins เท่านั้นทั้งนี้ ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน Call Center 1484 หรือศึกษาข้อมูลและผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.muangthaiinsurance.com