AIS ขยาย Insurance Service เริ่มด้วยประกันภัยรถยนต์ขับดี-ประกันคุ้มครองการเดินทาง ผ่าน myAIS

นางรพีพรรณ แนวบุญเนียร หัวหน้าส่วนงานบริหารบริการประกันภัยและสินเชื่อดิจิทัล AIS กล่าวว่า AIS ต่อยอดศักยภาพหลักด้านดิจิทัลเทคโนโลยีออกมาเป็น Digital Service ต่างๆ มากมาย รวมถึงบริการประกันที่ให้บริการในชื่อ AIS Insurance Service เป็นบริการดิจิทัลที่ลูกค้าทั่วไปสามารถเลือกซื้อสินค้าประกันภัยได้สะดวก ปลอดภัย กับบริการสินค้าประกันที่หลากหลายโดยครั้งนี้ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการ ให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้บน my AIS ตั้งแต่การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประกันที่หลากหลาย การชำระเงิน ไปจนถึงบริการหลังการขาย เช่น การเคลม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินต่างๆ จึงนับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ตอบโจทย์ให้ลูกค้าสำหรับบริการประกันดิจิทัลโดย AIS Insurance Service เป็นการพลิกโฉมช่องทางการเลือกซื้อประกันที่หลากหลาย ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้ครบจบในที่เดียวแบบ One Stop Service ทั้งการซื้อ จ่าย และเคลม บนแอป my AIS โดยเริ่มต้นจากการนำเสนอประกัน 2 รูปแบบคือประกันเดินทางต่างประเทศ อย่าง Travel Aunjai Buddy สิทธิพิเศษที่ให้ ฟรี! ประกันเดินทางต่างประเทศนานสูงสุด 10 วัน ทั่วโลก ให้ความคุ้มครองชีวิต 1,000,000 บาท และความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท ครอบคลุมการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมบริการพิเศษสำหรับลูกค้า เช่น ค้นหาโรงพยาบาลในเครือ หรือติดต่อสถานทูตไทยในต่างประเทศ หรือเลือกซื้อเพิ่มความคุ้มครอง พร้อมรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางประกันภัยรถยนต์ขับดี FlexiDrive ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่สามารถทำให้ลูกค้าเลือกค่าเบี้ยประกันได้ตามการขับขี่จริง ด้วยการใช้เทคโนโลยี IOT Telematics คำนวณการขับขี่ และยังช่วยให้อุ่นใจขึ้นขณะขับรถ สามารถเลือกแผนที่เหมาะกับตัวเอง เพื่อตอบโจทย์และวางแผนค่าใช้จ่าย และยังสามารถดูข้อมูลการขับขี่ เติมเงินได้เมื่อต้องการใช้รถเพิ่มขึ้น หมดห่วงเรื่องกรมธรรม์หมดอายุ มีบริการเตือนและต่ออายุกรมธรรม์ ผ่านแอป myAIS สิทธิพิเศษ! ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.-31 ธ.ค.65 รับบัตรน้ำมันบางจาก e-Voucher 500 บาทเมื่อซื้อประกันผ่านแอป myAISนอกจากนี้ AIS Insurance Service ยังเพิ่มฟังก์ชันให้ลูกค้าสามารถซื้อประกันในหมวดประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ และประกันสุขภาพได้แล้วบน my AIS เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นประกันลดหย่อนภาษีที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า พร้อมรับสิทธิพิเศษ เช่น ประกัน PRUSavings Plus 10/4 ที่ลูกค้าจะได้รับเงินคืนปีละ 5% ทุกสิ้นปีที่ 1-9 รับผลประโยชน์ รวมสูงสุด 455% ของจำนวนเงินเอาประกัน จ่ายเบี้ยสั้น ชำระเบี้ยเพียง 4 ปี คุ้มครองชีวิตถึง 10 ปี เบี้ยเริ่มต้น 10,000 บาท/ปี และประกัน PRUEasy Care Extra ประกันที่ตอบโจทย์การรักษาตัวได้อย่างเต็มที่ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ทั้งเจ็บป่วย ผ่าตัด อุบัติเหตุ จ่ายตามจริงสูงสุด 500,000 บาทสามารถหาข้อมูลประกัน และสิทธิพิเศษดีๆ ของ AIS Insurance Service ได้บนแอป myAIS ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.co.th/insurance