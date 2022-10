เจมาร์ท ประกันภัย จับมือ HIVE by Income ทำแคมเปญร่วม

เจมาร์ท ประกันภัย เปิดประสบการณ์ใหม่มอบสิทธิพิเศษให้แก่สมาชิก J Point โดยร่วมมือกับ HIVE by Income ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ เปิดตัวแคมเปญ ฟรี! ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เมื่อซื้อสินค้าหรือเครื่องดื่มที่ร้าน Casa Lapin มูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป​นางสาววราภรณ์ พรพิทักษ์โยธิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทต้องการขยายฐานกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นและวัยทำงานให้สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันภัย ได้ทุกที่และทุกเวลาผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์บนมือถือ โดยเริ่มต้นจากลูกค้าของ Casa Lapin และสมาชิก J Point ในครั้งนี้ได้จับมือกับ HIVE by Income ซึ่งเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มประกันภัยออนไลน์จากประเทศสิงคโปร์ในการนำนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาช่วยพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัยของบริษัทในการจัดทำแคมเปญพิเศษร่วมกัน โดยคาดการณ์ว่าพร้อมเปิดให้ลูกค้าได้ใช้บริการภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2565 เป็นต้นไป​“เจมาร์ท ประกันภัย มองว่าปัจจุบันกาแฟหรือเครื่องดื่มต่างๆ ในร้านกาแฟ ถือเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน ที่มีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบ Slow Life หรือ Extreme บริษัทจึงมองว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้หากมีความคุ้มครองจากประกันภัยอุบัติเหตุด้วยแล้ว ก็ทำให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตตามไลฟ์สไตล์ของตนเองได้อย่างมั่นใจและเต็มที่ในทุกๆ กิจกรรมเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ จึงเกิดเป็นไอเดียในการนำสินค้าและบริการของ Casa Lapin คาเฟ่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว รวมถึงสมาชิก J Point มาต่อยอดเพื่อขยายฐานลูกค้าประกันภัย”​โดยแคมเปญนี้จัดเป็นพิเศษให้กับสมาชิก J Point ทุกท่าน เมื่อซื้อสินค้าหรือเครื่องดื่ม มูลค่าตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ที่ Casa Lapin ทั้ง 24 สาขา ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนรับประกันภัยอุบัติเหตุความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท/คน ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในแต่ละครั้ง ซึ่งลูกค้าสามารถสะสมความคุ้มครองเพิ่มขึ้นได้ทุกวัน จำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ต่อวัน และสามารถสะสมความคุ้มครองได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่ Line official account: @J Point ​มร.Peter Tay, Chief Digital Officer ของ Income Insurance กล่าวว่า ด้วยประกันภัยที่เชื่อมต่อกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เช่น การดื่มกาแฟจะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ HIVE เราเป็นเทคโนโลยีด้านประกันภัยหรือ InsurTech ที่ช่วยให้ไลฟ์สไตล์พาร์ทเนอร์สามารถนำไมโครอินชัวรันส์มาเชื่อมต่อกับสินค้าหรือบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในขณะเดียวกันลูกค้าสามารถสะสมความคุ้มครองและปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันที่ต้องการออกแบบและควบคุมการซื้อประกันได้ด้วยตนเอง เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ เจมาร์ท ประกันภัย, J Point และ Casa Lapin ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันในการสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงประกันภัยมากขึ้นผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม​สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก J Point เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก บมจ.เจมาร์ท ประกันภัยได้ที่ https://bit.ly/ApplyJpoint หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย โทร. 02-099-0555 ต่อ 8888