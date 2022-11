เมกาบางนามอบของขวัญพิเศษ โรงงานสร้างความสุข

จัดเต็มกับหลากหลายกิจกรรม อัดแน่นทุกพื้นที่ พร้อมการตกแต่งศูนย์ฯ ในธีม “The Magic Factory” โรงงานสุดมหัศจรรย์ในแอตแลนติก และเหล่าทีมงานสุดน่ารักที่จะผลิตความสุข พร้อมส่งมอบรอยยิ้มและความสนุกให้กับทุกคน พิเศษสุด! พบเซอร์ไพรส์จาก CHANEL แบรนด์ดังระดับโลกกับการตกแต่งพื้นที่สุดยิ่งใหญ่ CHANEL HOLIDAY INSTALLATION ในคอนเซ็ปต์ ‘GIVE WONDER, GIVE CHANEL’ ที่จะมาเติมเต็มโมเมนต์แห่งความสุขให้สนุกยิ่งขึ้นบริเวณ MAIN ENTRANCE และพลาดไม่ได้! กับคอนเสิร์ต ‘MEGA COUNTDOWN 2023’ กับศิลปินระดับแถวหน้าของไทย อย่าง POLY CAT, MEAN X SLAPKISS, THE TOYS, BOWKYLION, COCKTAIL, SLOT MACHINE และ GETSUNOVA พร้อมโชว์แสง สี เสียงตระการตา เป็นกิจกรรมปิดท้ายในโอกาสฉลองครบรอบ 10 ปีของเมกาบางนาในวันเสาร์ที่ 31 ธันวาคมนี้

ภายในงานวันเปิดโรงงานสร้างความสุข ได้เนรมิตโซนเมกา ฟู้ดวอล์ก และฟู้ดวอล์ก พลาซา ด้วยต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สูงถึง 12 เมตร พร้อมการตกแต่งบรรยากาศสุดน่ารักภายใต้แนวคิด ‘THE MAGIC FACTORY’ โดยมี พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าเมกาบางนา, ดวงนภารัตน์ ศรีสุข ผอ.สายงานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร บมจ.ไทยประกันชีวิต และศศิกร ซิมตระกูล ผจก.ทั่วไป Fragrance & Beauty Product บจก.ชาเนล (ประเทศไทย) ร่วมเปิดงาน ต่อด้วยการแสดงชุด ‘UNBOX THE HAPPINESS’ โชว์คู่จิ้นสุดฮอต ซี-พฤกษ์ พานิช และนุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ร่วมสร้างสีสันพร้อมเป็นตัวแทนส่งมอบรอยยิ้มให้ผู้ร่วมงาน

ปิดท้ายด้วยการเปิดตัวศิลปินสาวสุดคูล BOWKY LION-พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ ที่จะมาร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ในโอกาสครบรอบ 10 ปีเมกา บางนา ในครั้งนี้