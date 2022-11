“ห้างเซ็นทรัล” ตำนานเซลบทใหม่ กระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้ายของปี กับ “CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำ No.1 ซิกเนเจอร์แคมเปญชอประดับชาติหนึ่งเดียวที่ครองใจขาชอปมายาวนานกว่า 3 ทศวรรษ และครั้งนี้กลับมาเขย่าวงการรีเทลครั้งใหญ่ ตั้งเป้ากวาดกำลังซื้อช่วงปลายปี ต้อนรับเทศกาลชอปปิ้งในช่วงไฮซีซันของไตรมาส 4 หลังท่องเที่ยว-ค้าปลีกเริ่มฟื้นตัว กับ “CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE” (เซ็นทรัล เวรี เวรี มิดไนต์ เซล) เล่นกิมมิกกับนักชอปในคอนเซ็ปต์ “ช้อปกันโดยมิได้นัดหมาย” อัดโปรฯ คุ้มสุด ครบสุด เช่น สินค้าแบรนด์ดังเฉพาะรุ่นลดสูงสุด 70% สินค้าใหม่ลดสูงสุด 30% รับส่วนลดออนท็อปจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ และดีลสุดเอ็กซ์คลูซีฟอีกมากมาย ชอปเพลินในบรรยากาศการตกแต่งห้างสุดเฟสทีฟที่กระตุกมู้ดชอปให้อดใจไม่ไหว จนสายชอปพร้อมใจเช็กอิน ติดแฮชแท็ก #ช้อปกันโดยมิได้นัดหมาย พลาดไม่ได้ กับ “MIDNIGHT WHITE MARKET” ที่ทางห้างได้เนรมิตพื้นที่ในห้างเป็นมาร์เกตสีขาว รวบรวมไอเท็มไฮไลต์ที่คัดแล้วว่าเด็ดมาไว้ในที่เดียว ที่ห้างเซ็นทรัล 7 สาขา ได้แก่ ลาดพร้าว, เซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์, ปิ่นเกล้า, บางนา, อีสต์วิลล์, เวสต์เกต และพระราม 2 เอนจอย! กับมหกรรมเซลที่คุ้มที่สุดในรอบปี ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 65 - 5 ธ.ค. 65 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา รวมถึงที่ Central App และทุกช่องทางชอปของห้างเซ็นทรัล พิเศษ! ชอปฟินได้นานขึ้น กับห้างเซ็นทรัล 3 สาขาที่ขยายเวลาชอปถึง 23.00 น. ได้แก่ เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัล @ เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลลาดพร้าวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เผยว่า “เพราะความสุขของลูกค้า คือรอยยิ้มของห้างเซ็นทรัล สิ่งนี้ทำให้เรามีดีเอ็นเอแห่งความมุ่งมั่นที่ไม่เคยหยุดเฟ้นหาสินค้าและบริการที่มาช่วยเติมเต็มประสบการณ์ชอปที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าอยู่เสมอ อย่างเมื่อ 34 ปีก่อนเราได้เปิดตัว CENTRAL MIDNIGHT SALE เป็นเจ้าแรกในไทย ที่ถือเป็นแคมเปญเซลต้นแบบที่ครองใจคนไทยยาวนานมาทุกซีซัน ความสำเร็จอันต่อเนื่องนี้เกิดขึ้นได้เพราะเราคอยปรับกลยุทธ์การตลาดให้แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร นำดีมานด์ของลูกค้าและเทรนด์ใหม่ๆ มาปรับใช้และต่อยอดเป็นคอนเซ็ปต์ที่สดใหม่ในทุกๆ ปี เพราะเรารู้ดีว่า CENTRAL MIDNIGHT SALE เป็นแคมเปญที่ทุกคนรักและตั้งตารอคอย”“สำหรับ CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE” ส่งท้ายปี 2565 ครั้งนี้ เราเน้นเอาใจนักชอปที่กำลังเล็งสินค้าเป็นของขวัญให้ตนเอง ครอบครัว และคนพิเศษในห้วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับปีใหม่ จัดขึ้นในคอนเซ็ปต์สนุกสนาน #ช้อปกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อตอกย้ำว่าสายชอปทุกคนรู้ว่าโปรฯ ของเรายืนหนึ่งเรื่องความคุ้มแบบไม่มีกั๊ก แถมอีกหนึ่งความพิเศษที่พลาดไม่ได้ คือการเปิด CENTRAL WHITE MARKET โดยไอเดียนี้เกิดขึ้นเพราะเราเข้าใจลูกค้าที่มีเวลาจำกัด จึงสร้างสรรค์พื้นที่มาร์เกตสีขาวเก๋ ๆ รวบรวมสินค้าไฮไลต์ในทุกหมวดหมู่จากแบรนด์ชั้นนำที่เราคัดสรรมาแล้วว่าคุ้มที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชอปได้อย่างสบายใจที่อาณาจักรชอปปิ้งของคนทุกเพศทุกวัยและด้วยความที่เราเป็นห้างออมนิแชนเนลทุกๆ แคมเปญของห้าง รวมถึง CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE จึงไม่ได้จัดโปรโมชันแค่ที่ห้างฯ แต่ยังจัดในทุกแพลตฟอร์มการชอป ทั้งที่ Central App และ Social Commerce จากสัญญาณบวกของเศรษฐกิจที่ผู้คนที่เริ่มกลับมาใช้ชีวิตแทบจะเป็นปกติ เราเชื่อว่าการจัดโปรโมชันยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีในครั้งนี้จะสอดรับกับกำลังซื้อและการกลับมาของนักท่องเที่ยวในไตรมาส 4 บูสต์ภาพรวมของค้าปลีกให้คึกคักต่อเนื่องตลอดปีได้อย่างแน่นอน” รวิศราเสริมพบจักรวาลสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำจากทั่วโลก ที่ขนกันมานัดลดในทุกหมวดหมู่ให้ชอปกันแบบมิได้นัดหมายด้วยโปรโมชันมากมาย ที่ห้างเซ็นทรัลขอจัดเต็มเพื่อส่งมอบความสุขส่งท้ายปี เช่น• ส่วนลดสูงสุด 70% กับสินค้าทุกแผนกทั้งห้าง• พิเศษสุด! คอลเลกชันใหม่ร่วมลดสูงสุดถึง 30%• โปรฯ ออนท็อปแบบซูเปอร์คุ้ม! ใช้คะเเนนลดเพิ่มและรับเครดิตเงินคืนจาก The 1 และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 30%• รับเพิ่มฟรีตลอดแคมเปญทั้ง Cash Coupon และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวันสูงสุด 21% เมื่อชอปตามเงื่อนไข พร้อมรับทันที! คูปองแทนเงินสดมูลค่า 150 บาท เพียงแลกคะแนนเดอะวัน 1,000 คะแนนนอกจากนี้ อีกหนึ่งกิมมิกที่เรียกรอยยิ้มจากนักชอป สร้างสีสันทั้งจากวงการรีเทลและจากวงการโฆษณา คือ วิดีโอคลิปหนังสั้นโปรโมตแคมเปญ ซึ่งครั้งนี้มาในเรื่อง ช้อปกันโดยมิได้นัดหมาย ที่หยิบยกเนื้อหามาจากอินไซต์ของนักชอป โดยสามารถรับชมได้ผ่านทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของห้างเซ็นทรัล รับชมคลิกและในโอกาสสุดพิเศษของช่วงเวลาแห่งความสุข ห้างเซ็นทรัลขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมแชร์ความสุขให้แก่คนในสังคม กับกิจกรรม “Drop and Shop”ชวนเป็นผู้ให้ เพื่อจะได้เป็นผู้ชอป ชวนแบ่งปันเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า และเครื่องแต่งกายอื่นๆ เพื่อบริจาคไปยังมูลนิธิกระจกเงา พร้อมรับฟรีคูปองส่วนลดสำหรับ Shop ในห้างฯ จำนวน 1 ใบ และคูปองสำหรับชอปออนไลน์ จำนวน 1 ใบต่อการบริจาค 1 ครั้ง (ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์เมื่อชอปตามเงื่อนไข) ร่วมกิจกรรมได้ที่ห้างเซ็นทรัล 5 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ ชิดลม, ลาดพร้าว, เซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์, บางนา และปิ่นเกล้า และ 5 สาขาต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่, ขอนแก่น, พัทยา, หาดใหญ่ และภูเก็ตสัมผัสปรากฏการณ์ที่เหล่านักชอปเมืองไทยจะออกมา #ช้อปกันโดยมิได้นัดหมาย ท่ามกลางบรรยากาศสุดฟีลกู๊ดในช่วงเทศกาลแห่งความสุขที่งาน “CENTRAL VERY VERY MIDNIGHT SALE” เริ่มวันที่ 24 พ.ย. 65-5 ธ.ค. 65 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และจัดเต็มชอปยาวแบบ Non-stop ถึง 5 ทุ่ม ทุกวันศุกร์และเสาร์ (25-26 พ.ย. 65 และ 2-3 พ.ย. 65) ที่ห้างเซ็นทรัล3 สาขา ได้แก่ เซ็นทรัลชิดลม, เซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลลาดพร้าว หรือชอปมันที่ Central App, บริการ CentralChat & Shop แอดไลน์ @Centralofficial รวมถึง Central Call & Shop และบริการผู้ช่วยส่วนตัว Central Personal Shopper โทร. 1425 หรือเฟซบุ๊กห้างเซ็นทรัล คลิก