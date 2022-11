ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน- Central App จับมือ “11.11 Sale Fest โปรแรง แซงทุกดีล”

ผู้จัดการรายวัน 360 - เทศกาลช้อปแห่งชาติ 11.11 นับเป็นโปรโมชั่นลดราคาสุดยิ่งใหญ่แห่งปีในเดือนพฤศจิกายนที่นักช้อปทั่วโลกเฝ้ารอคอยรวมถึงประเทศไทย เพื่อเอาใจเหล่านัก ช้อปที่ปักวันรอ ช้อปปิ้งกันอย่างคึกคัก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และ Central App ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ผนึกกำลังจัดแคมเปญ “11.11 Sale Fest โปรแรง แซงทุกดีล” ยกทัพสินค้าอัดดีลสุดพิเศษกับ “111 Best Deals in Town” วันที่ 2 พ.ย. 65 - 13 พ.ย. 65 พร้อมโค้ดส่วนลดที่แจกหนัก ลูกค้าสามารถช้อปได้ทุกชองทางช้อปสุดสะดวกของห้าง เช่น สั่งสินค้าใน Central App แล้วมารับที่ห้างได้ใน 1 ชม. หรือ ส่งทันใจใน 3 ชม. กับบริการ 3 Hours Delivery และอีกมากมายนางสาวรวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด และบริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า “ไทม์มิ่งช่วงปลายปีเป็นเวลาแห่งความสุขที่ทุกคนมีมู้ดแห่งการช้อปปิ้งอยู่แล้วโดยเฉพาะในช่วงดับเบิ้ล ดิจิท ที่นักช้อปปักวันรอ เพราะทั้งที่ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน และช่องทางออนไลน์จะมีการจัดโปรโมชั่นมากมายสำหรับภาพรวมยอดขายในช่วง 9.9, 10.10 ที่ผ่านมา ตัวเลขเราบวกขึ้นอย่างน่าพอใจ สะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ ‘Together is Better Than One’ ที่วางไว้ตอบโจทย์การช้อปปิ้งของลูกค้าที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ทั้งการช้อปผ่าน Central App ที่พุ่งสูงเพราะการช้อปออนไลน์มอบความสะดวกสบายและเป็นช่องทางที่นักช้อปรุ่นใหม่นิยม ในส่วนของหน้าร้าน ลูกค้ายังคงชื่นชอบและหลงรักการเดินห้างและยังอินกับโลก Physical เพราะได้จับได้ลองสินค้า สร้างอารมณ์การช้อปแตกต่างแบบที่ออนไลน์ให้ไม่ได้ห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน และ Central App จึงเดินหน้าต่อใน “11.11 Sale Fest โปรแรง แซงทุกดีล” นำจุดแข็งของออมนิชาแนลที่ผสานความแกร่งออนไลน์-ออฟไลน์ มอบทุกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั้งการช้อปปิ้งที่หน้าร้านและออนไลน์ พร้อมช่วยกระจายการสื่อสารถึงลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียและช่องทางต่างๆ จนครอบคลุมทั่วประเทศ ตอบโจทย์นักช้อป ทุกเจน ทุกกลุ่ม ทุกสไตล์ แบบไร้ขีดจำกัดนางสาวรวิศรา กล่าวต่อว่า “ทุกแคมเปญ ทุกกิจกรรมที่เราทำมุ่งหวังเป้าหมายสูงสุดคือรอยยิ้มแห่งความสุขของลูกค้า เราจะเป็น Top of mind brand ของทุกคน ที่มอบทุกสิ่งที่ดีที่สุด ทั้งสินค้า บริการ และเทรนด์ที่อินสไปร์การใช้ชีวิตที่ดีขึ้นทุกๆ วัน เราขอขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดในทุกๆแคมเปญ ความเชื่อมั่น ความวางใจต่อแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นการช้อปที่หน้าร้าน – ออนไลน์ ช่องทางโซเชียลคอมเมิร์ซ หรือ บนโซเชียลมีเดีย เราขอตอบแทนด้วยการมอบข้อเสนอที่คุ้มค่าแบบหาที่ไหนไม่ได้ แจกส่วนลดเต็มที่ไม่ต้องแย่งกันกดโค้ด และยังมั่นใจได้ว่า จะได้สินค้าที่ตรงปก การันตีของแท้ 100% ไม่ว่าจะช้อปผ่านทางใดของเรา”ความพิเศษของแคมเปญ “11.11 Sale Fest โปรแรง แซงทุกดีล” เป็นการรวมพลังจัดโปรแรง มอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้า อาทิ 111 Best Deals in Town สินค้าแบรนด์ดังรวมมอบดีลสุดพิเศษ อาทิ น้ำหอมแบรนด์ Gucci, Coach, Marc Jacobs เครื่องสำอางแบรนด์ Estée Lauder, Bobbi Brown, Shiseido, Clinique, Nars นาฬิกา Casio, Guess, Garmin และสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Esp, Wacoal, Sabina, Wrangler, Camera, Nike, Polo Travel, Calvin Klein Jeans เป็นต้น ที่สำคัญลูกค้าที่ ช้อปผ่าน Central App และ www.central.co.th สามารถช้อปสนุกเต็มที่ ไม่ต้องกังวลว่าโค้ดจะหมด เพราะแคมเปญนี้มีโค้ดส่วนลดให้กับลูกค้าแบบจัดเต็ม ไม่ต้องแย่งกดโค้ด ก็ได้ลดทุกคน! สะดวกสบาย ช้อปได้ 24 ชม. แล้วยังได้รับของทันใจ ด้วยบริการพิเศษ เช่น 3 Hours Express ส่งไวใน 3 ชม. เป็นต้นสำหรับดีลเด็ดใน “11.11 Sale Fest โปรแรง แซงทุกดีล” ทั้งห้างเซ็นทรัล-โรบินสัน Central App และทุกช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวก ดังนี้ช้อปที่หน้าร้าน ทั้งที่ห้างเซ็นทรัล และโรบินสัน ทั่วประเทศ• สินค้าลดราคา สูงสุด 70% เฉพาะรุ่น• รับฟรีคูปองส่วนลด และเครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน รวมสูงสุด 8,000 บาท• ใช้คะแนนลดเพิ่ม และรับเครดิตเงินคืน รวมสูงสุด 33% จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เมื่อช้อปตามเงื่อนไข• ช้อปที่แผนกบิวตี้ แกเลอรี ครบตามเงื่อนไข รับทันทีของสมนาคุณสุดเอ็กซ์คลูซีฟ• Happy hour กดรับฟรี คูปองส่วนลด จำนวนจำกัด ผ่านช่องทาง Central App• เฉพาะวันที่ 11 เดือน 11 รับฟรี Digital Coupon รวมมูลค่า 2,011 บาท สำหรับช้อปที่หน้าร้านหรือออนไลน์เมื่อช้อป 10,000 บาทขึ้นไป (จำนวนจำกัด) พร้อมรับสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้นนำช้อปผ่านช่องทางอื่นๆ อาทิ Central App บนมือถือและเว็บไซต์ www.central.co.th• สินค้าราคาปกติ ลดสูงสุด 80%, รับโค้ดลดเพิ่ม 20%• Super brand day สินค้าแบรนด์ดังหมุนเวียนกันมาจัดดีลสุดพิเศษ• สินค้าซื้อ 1 รับฟรีของแถมไซส์จริง และรอช้อปไอเทมพิเศษ จัดดีลสุดว้าวตลอดแคมเปญ• รับคะแนนเดอะวัน (T1) ถึง 3 เท่า เมื่อช้อปสินค้าบิวตี้• ช้อปมันส์ ตลอดแคมเปญ ทุกวันอาทิตย์ส่งฟรี ไม่มีขั้นต่ำ• รับของทันใจใน 3 ชม. กับบริการ "3 Hours Delivery" ทุกวันพฤหัส และพิเศษ เมื่อช้อประหว่างวันที่ 9 -11 พ.ย. 65 เหลือเพียง 39 บาท จากปกติ 150 บาท• ลุ้นรับฟรี! iPhone 14 Pro Max 256 GB มูลค่า 48,900 บาท รวม 5 รางวัล เมื่อช้อปสะสมระหว่างวันที่ 3 ต.ค. 65 - 14 ธ.ค. 65 ดังนี้• ลูกค้าปัจจุบัน ช้อปครบ 2,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล• ลูกค้าใหม่ช้อปครั้งแรก เพียง 1,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับ 1 สิทธิ์ ลุ้นรางวัล• พิเศษ! รับเพิ่มเป็น 2 สิทธิ์เมื่อช้อปผ่านบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน• พร้อมโปรโมชั่นลดออนท็อปจากบัตรเครดิต และดีลสุดปังอื่นๆ อีกมากมายนอกจากนี้ แคมเปญ “11.11 Sale Fest โปรแรง แซงทุกดีล” ยังเตรียมเสิร์ฟความฟินให้กับลูกค้า นักช้อป ด้วยการชวนคู่จิ้นสุดฮอต “ไบเบิ้ล-บิว” มาร่วม Live Streaming เอ็นเตอร์เทนความสนุก ในรูปแบบ Shoppertainment สวมบท 2 สิงห์นักช้อป ในศึก Battle สุดมันส์ เร็ว แรง ลดกระหน่ำ ในธีม “Sale & Furious” ชิงความเป็นสุดยอดนักช้อป มาร่วมส่งกำลังใจ และลุ้นเชียร์แบบเกาะติดหน้าจอ พร้อมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายตลอดไลฟ์ และยังมีกิจกรรมสนุกๆ ลุ้นรับ Lucky Deal สุดพิเศษจาก 2 หนุ่มแบบจัดเต็ม ในวันที่ 9 พ.ย. 65 เวลา 19.00 น. – 20.00 น. ที่ เฟซบุ๊กเพจของห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน รวมถึงที่ช่องทาง YouTube คลิก https://youtube.com/c/CentralDepartmentStoreพลาดไม่ได้ กับแคมเปญ “11.11 Sale Fest โปรแรง แซงทุกดีล” เทศกาลช้อปปิ้งสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอย จัดเต็มทั้งโปรโมชั่นสุดคุ้มค่า บริการที่โดนใจ ตอบโจทย์ความสะดวกสบายในทุกการช้อป ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ย. 65 – 13 พ.ย. 65 ที่ห้างเซ็นทรัลและโรบินสัน ทั้ง 75 สาขาทั่วประเทศ, Central App ครบครันเสมือนยกห้างเซ็นทรัลมาไว้บนมือถือ, ช้อปผ่านไลน์กับบริการ Central/ Robinson Chat & Shop หรือที่ Central/Robinson Call & Shop และ Personal Shopper On Demand โทร.1425 หรือช้อปผ่านไลฟ์หรืออินบ็อกซ์ ที่ www.facebook.com/CentralDepartmentStore และ www.facebook.com/RobinsonDepartmentStore