บีโอไอนำทีมผู้บริหารหารือ ส.อ.ท.ยกระดับอุตสาหกรรมไทย สร้างเศรษฐกิจใหม่

เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้บริหารบีโอไอเข้าพบและหารือกับนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมด้วยรองประธานอาวุโส รองประธานและกรรมการบริหาร ส.อ.ท.เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนการลงทุน เพื่อมุ่งสร้างเศรษฐกิจใหม่ให้แก่ประเทศไทย ตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) และมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ ที่จะเริ่มใช้ในวันที่ 3 มกราคม 2566 เป็นต้นไป“บีโอไอให้ความสำคัญต่อการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชน เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการยกระดับภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนที่จะนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะการส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งเป้าทั้ง 5 สาขา ได้แก่ BCG อีวี สมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นอกจากนี้ บีโอไอยังได้เชิญชวนให้สมาชิก ส.อ.ท.เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนา 3 ด้านให้มากขึ้น คือ พัฒนาคน พัฒนา SMEs และพัฒนาชุมชน โดยบีโอไอมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่บริษัทเอกชนที่ทำกิจกรรมในเรื่องเหล่านี้ด้วย” นายนฤตม์กล่าวทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการหารือร่วมกับ ส.อ.ท. คือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ของบีโอไอ ร่วมกับการสนับสนุนนโยบาย One FTI ของ ส.อ.ท.เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมใหม่ที่จะพลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจใหม่ การจัดตั้งทีมทำงานร่วมกันเพื่อให้สมาชิก ส.อ.ท.ทั่วประเทศ โดยเฉพาะ SMEs เข้าถึงมาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบีโอไอ รวมถึงการร่วมกันปลดล็อกอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนกล่าวว่า สถานการณ์โลกปัจจุบันมีปัจจัยท้าทายหลายด้านที่ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต้องเร่งปรับตัว โดยนโยบาย ONE FTI ซึ่งประกอบด้วย One Vision, One Team, One Goal จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมไทย เพื่อประเทศไทยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม เร่งขับเคลื่อน 1 จังหวัด 1 อุตสาหกรรม มุ่งสร้างอุตสาหกรรมยุคใหม่ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนทั้งอุตสาหกรรมเดิม (First Industries) ไปพร้อมกับอุตสาหกรรมใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Next - GEN Industries) ที่ประกอบด้วย 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S - Curves) อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด BCG และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เลขาธิการบีโอไอมีนโยบายและมาตรการใหม่ๆ ที่จะช่วยยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้เข้มแข็ง ส.อ.ท.พร้อมจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนให้สมาชิกเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของบีโอไอ เพื่อสร้างแต้มต่อให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่จะสร้างความได้เปรียบ และสามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกลุ่ม BCG ที่จะสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมไทยในอนาคต ส.อ.ท.พร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมเดิมและอุตสาหกรรมใหม่ไปพร้อมกัน สำหรับอุตสาหกรรมเดิม เราพร้อมสนับสนุนเพื่อให้ผู้ประกอบการยังคงยืนหยัด ต่อสู้ และต่อลมหายใจให้สามารถก้าวข้ามผ่านการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายไปได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายเกรียงไกรกล่าว