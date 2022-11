OR ติดตั้งสถานีชาร์จอีวีในศูนย์การค้าโรบินสัน

OR เดินหน้าขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ อำนวยความสะดวกการเข้าถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านายทรงพล เทพนำโสมนัสส์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจเอนเนอร์ยีโซลูชัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR นายพีรเวท ณ ระนอง ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ EV อีโคซิสเต็ม OR และ นายธนพล กมลธนากุล ผู้จัดการส่วนการตลาดและพัฒนาเครือข่าย EV อีโคซิสเต็ม OR ร่วมกับ นางสาวศันสนีย์ นิ่มพิทักษ์พงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายพัฒนาพื้นที่เช่าศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล นางชื่นสุข ไกรปราบ ผู้อำนวยการสายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล และ นางสาวพิชญามณฑ์ แสนสุข ผู้อำนวยการฝ่ายพื้นที่เช่า ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมงานเปิดตัวการติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV station PluZ โดยติดตั้งในพื้นที่ลานจอดรถ ณ ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สาขาราชพฤกษ์ ซึ่งเปิดตัวนำร่องเป็นแห่งแรก เพื่อร่วมผลักดันและส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า พร้อมอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงจุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าให้แก่ผู้บริโภคมากขึ้นนายทรงพลกล่าวว่า บริษัทมุ่งเน้นการขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Station PluZ ในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้าง Seamless Mobility หรือการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านพลังงานแบบผสมผสาน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ โดยมีแผนเดินหน้าขยายจำนวนสาขา EV Station PluZ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงในพื้นที่ของสถานีบริการพีทีที สเตชั่น เท่านั้น แต่ยังต้องครอบคลุมไปถึงในพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่สำคัญทั่วประเทศ เช่น ศูนย์การค้า เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบัน โดยผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าใช้บริการในสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ง่ายดายยิ่งขึ้น แม้แต่การมาเดินเล่นหรือทำธุระที่ศูนย์การค้าก็ยังสามารถใช้บริการจาก EV Station PluZ ได้ เป็นไปตามหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญของ OR คือ All Lifestyles หรือการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ และเติมเต็มทุกความต้องการของผู้บริโภคสำหรับการขยายสาขาในศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ OR มีเป้าหมายที่จะขยายสาขารวม 31 สาขาทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะทยอยติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2566 นอกจากนี้ OR ยังคงเดินหน้าแสวงหาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจในการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย EV Station PluZ จำนวน 7,000 เครื่องชาร์จ ภายในปี 2573 และยังคงมีแผนขยายสาขาออกไปยังพื้นที่เชิงพาณิชย์ที่มีศักยภาพนอกสถานีบริการพีทีที สเตชั่น อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์การค้า โรงแรม รีสอร์ต ร้านอาหาร และอาคารสำนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด อีกทั้งยังได้พัฒนา Ultra EV ผลิตภัณฑ์ Home Charger และ Application EV Station PluZ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถ EV ในทุกมิติ รวมไปถึงการส่งเสริมรูปแบบการเดินทางด้วย EV Bike ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายภายในประเทศ และยังมีแผนต่อยอดการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถ EV อย่างต่อเนื่องเพื่อที่ก้าวสู่การเป็นผู้นำในระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า (EV Ecosystem) อย่างแท้จริง