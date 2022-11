“จุรินทร์” โชว์วิชันเวทีประชุมข้าวโลก การันตีข้าวไทยดีที่สุดในโลก

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการแสดงปาฐกถาพิเศษการประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) ที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต ว่า ในฐานะตัวแทนรัฐบาลไทยขอยืนยันว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกชนิดหนึ่งหรือประเทศหนึ่ง ดูได้จากผลการประกวดข้าวโลกของนิตยสาร The Rice Trader ซึ่งจัดมา 13 ครั้ง ประเทศไทยได้แชมป์ข้าวโลกถึง 7 ครั้ง เกินกว่าครึ่งหนึ่งของการจัดประกวด นี่คือเครื่องการันตีว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่งทั้งนี้ ไทยยังมียุทธศาสตร์ข้าว 5 ปี ตั้งแต่ปี 2020-2024 มีเป้าหมายสำคัญทำให้ไทยเป็นผู้นำด้านการผลิต ด้านการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพของโลก โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” เพื่อสนองความต้องการของตลาดโลก ซึ่งในด้านพันธุ์ข้าวใหม่ ตั้งเป้าเพิ่มให้ได้อย่างน้อย 12 พันธุ์ วันนี้มีข้าวพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองแล้ว 6 พันธุ์ คาดว่าไม่เกินปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าจะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 6 พันธุ์ รวมเป็น 12 พันธุ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลก โดยข้าวพันธุ์ใหม่ประกอบด้วยข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ รวมทั้งข้าวคุณสมบัติพิเศษ เช่น ข้าวสี ข้าวเพื่อการบริโภค ข้าว Functional Food อีก 2 พันธุ์ และวันนี้สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยกับกระทรวงพาณิชย์นำมาแสดงและให้ทุกท่านได้ชิมด้วย“ที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินนโยบายประกันรายได้ ซึ่งทำมาแล้ว 3 ปีเต็ม ปีนี้เป็นปีที่ 4 เพื่อให้ชาวนามีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ ถ้าราคาตกต่ำกว่ารายได้ที่ประกัน จะมีเงินส่วนต่างช่วยชดเชยให้สามารถเลี้ยงชีพได้ ไม่เลิกอาชีพปลูกข้าว เพื่อทำให้ไทยมีข้าวบริโภค และเป็นส่วนหนึ่งด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกดำรงอยู่ต่อไปได้ด้วยฝีมือชาวนาไทยที่มีส่วนสำคัญ และทำให้ไทยเป็นครัวโลก หรือ Kitchen of the World เป็นแหล่งสำรองอาหารให้กับโลก โดยเฉพาะข้าวได้ต่อไป” นายจุรินทร์กล่าวสำหรับการทำตลาด ไทยยังดำรงและดำเนินนโยบายการค้าข้าวเสรี ไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าวทั้งในและต่างประเทศ ที่สำคัญ ไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกประเทศ ทั้งผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าว และขอให้ประเทศผู้นำเข้าข้าวทั้งหลายเกิดความมั่นใจว่าราคาที่ได้เป็นราคาที่เป็นไปตามกลไกตลาดโลกอย่างแท้จริงปัจจุบันไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายสำคัญของโลกเป็นอันดับ 4 โดยประเทศที่ผลิตมากที่สุดในโลก คือ จีน 147 ล้านตัน อินเดีย 124 ล้านตัน เวียดนาม 27 ล้านตัน และไทย 20 ล้านตัน ส่วนการส่งออกในช่วง 9 เดือนของปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) ไทยส่งออกข้าวแล้ว 2,796 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.5% ปีที่แล้วส่งออกได้ 6.1 ล้านตัน ปีนี้คาดว่าจะส่งออกได้ถึง 7.5 ล้านตันโดยประมาณงานประชุมข้าวโลกครั้งที่ 14 นี้จัดโดย The Rice Trader วารสารการค้าข้าวนานาชาติชั้นนำของโลกจากสหรัฐฯ จัดระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย. 2565 ที่ จ.ภูเก็ต โดยมี Mr. Jeremy Zwinger ประธานกรรมการบริหารนิตยสาร The Rice Trader นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งในและต่างประเทศกว่า 1,000 รายเข้าร่วม