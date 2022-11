“จุรินทร์”เผยประกันรายได้ปี 4 รอเข้า ครม. พร้อมดึงฟิลิปปินส์ซื้อมัน 2 ล้านตัน 2 หมื่นล้าน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานสักขีพยานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เจรจาซื้อขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังระหว่างสมาคมมันสําปะหลังไทย 3 สมาคม และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ (The Philippines Association of Feed Millers, Inc. : PAFMI) ว่า วันนี้เป็นโอกาสดีได้พบกับพี่น้องเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งมีหลายกิจกรรม โดย 1.มีการมอบป้ายและโฉนดของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร ไม่ให้ถูกยึดที่ดินทำกินให้มาเป็นหนี้กับกองทุนฟื้นฟูแทน ตอนที่ตนมาดูแลปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 0% และมีงบในการฟื้นฟูเพื่อให้ทำอาชีพรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรด้วย รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญ ยุคนี้ดูแลได้ดีที่สุดยุคหนึ่ง ล่าสุดตนขออนุมัติเงินงบกลาง 2,000 ล้านบาท และได้มาเพิ่มอีก 500 ล้านบาทสำหรับงบปี 66 จากหลายยุคที่ได้น้อยมาก2.เรื่องการเกษตร อ้อยมีระบบการดูแลราคาที่ดี ทำให้ราคาอ้อยช่วยให้พี่น้องยังชีพได้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นยุคที่ราคาดีที่สุดในประวัติศาสตร์ แตะกิโลกรัมละ 12 บาท มันสำปะหลัง โคราชคือเมืองหลวงมันสำปะหลังของไทย ปลูกมากที่สุดและ 2 ปีที่ผ่านมาราคาดีที่สุดยุคหนึ่ง ดีที่สุดในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา ซึ่งอาจจะขึ้นไปมากกว่านี้ เพราะมีระบบที่กระทรวงพาณิชย์นำมันสำปะหลังทำให้ราคาดีขึ้นโดยใช้ระบบ ”เกษตรพันธสัญญา” ทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าให้มีหลักประกัน เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯ ที่เรียกว่า “อมก๋อยโมเดล” ซึ่งทำได้ไวทำได้จริง“ครั้งนี้เป็นล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 3 สมาคม ประกอบด้วยนายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย กับสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ของฟิลิปปินส์ ซื้อมันเส้น 2,000,000 ตัน ส่งมอบภายในหนึ่งปี และอาจซื้ออีก เซ็นสัญญาวันนี้ 2,000,000 ตัน ซึ่งยังมีไม่มีฟิลิปปินส์ซื้อราคายังสูงที่สุดในรอบ 12 ปี เฉลี่ย 3 บาทกว่า อาจจะเหมือนข้าวโพดที่ราคาสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้ ให้พี่น้องได้เห็นว่าเราตั้งใจทำ “ทำได้ไว ทำได้จริง” อย่างที่พูดไว้ เราหวังว่าปีนี้หากส่งได้ครบถ้วนถูกต้อง ปีหน้าจะมาซื้อของเราอีก จะมีเสถียรภาพมากขึ้นไปอีก”อย่างไรก็ตาม ถ้าวันไหนราคาตก จะด้วยเหตุใดก็แล้ว ก็ยังมีนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่จะเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกร คือ นโยบายประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งรัฐบาลดำเนินการมา 3 ปีเต็ม ปีนี้เข้าสู่ปีที่ 4 ปีสุดท้าย ซึ่งกำลังรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.)นายจุรินทร์กล่าวว่า เดือนม.ค.2566 จะจัดการประชุมมันสำปะหลังโลกที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเมืองหลวงของมันสำปะหลังประเทศไทยที่จังหวัดโคราช ซึ่งเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทำตลาดมันสำปะหลังไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ถ้าเราทำส่งออกได้ดี ส่งออกได้มาก ปีที่แล้วส่งออกมันสำปะหลัง 120,000 ล้านบาท และปีนี้จะมากกว่า 120,000 ล้านบาท เมื่อสักครู่ทำสัญญาไปอีก 20,000 ล้านบาทกับฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่กับประเทศไทยปากช่องอนาคตเกษตรกรของเราผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในงานมีนายไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศและคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ นายสไกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) Mr.Edwin Cabias Mapanao ,President of PAFMI นายกสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย นายกสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมด้วยนอกจากนี้ มีชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่มาต้อนรับนายจุรินทร์เป็นจำนวนมากขอบคุณที่ช่วยเหลือเกษตรกรและอวยพรขอให้นายจุรินทร์เป็นนายกฯ คนต่อไปด้วย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเอง และนายจุรินทร์ได้มอบเครื่องสับมันสําปะหลังตามโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสําปะหลังให้กลุ่มเกษตรกรจำนวน 64 กลุ่ม จาก 8 อำเภอ จำนวน 133 เครื่อง ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มอบไปทั่วประเทศแล้วจำนวน 1,200 เครื่อง พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบเช็คชําระหนี้ จำนวน 5 องค์กร 33 ราย มอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 ราย 16 แปลง และมอบเช็คเงินโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจำนวน 5 องค์กร 5 โครงการ ผู้เข้าร่วม 275 คน และติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งภายในงานมีสินค้าราคาพิเศษ จากโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน Lot 20 มาจำหน่าย เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนด้วย