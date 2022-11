CPF เสิร์ฟ “Meat Zero-ไก่เบญจา” รับรองผู้นำระดับโลกลิ้มลองความอร่อย ในงาน APEC CEO Summit 2022

นวัตกรรมเนื้อจากพืช หรือ Plant Base ที่เป็นโปรตีนทางเลือกและอาหารแห่งอนาคต ที่มีเนื้อสัมผัส สีสัน และรสชาติเสมือนเนื้อสัตว์จริง ปราศจากคอเลสเตอรอล มีโปรตีนและไฟเบอร์สูง เหมาะสำหรับผู้รักสุขภาพและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพราะลดขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิต โดยนำเสนอในรูปแบบอาหารวีแกนหลากหลายเมนู ได้แก่ นักเก็ต เกี๊ยวซ่า โบโลน่า และข้าวตังมัสมั่นขณะที่ปรุงอย่างพิถีพิถันพร้อมเสิร์ฟในเมนู ส้มตำไก่ย่าง ข้าวซอยไก่ และข้าวตังหน้าไก่ รังสรรค์ด้วยวัตถุดิบพรีเมียมจาก U FARM นวัตกรรมของซีพีเอฟ คัดเลือกไก่สายพันธุ์พิเศษมาเลี้ยงด้วย Superfoods ชั้นดี อย่างข้าวกล้อง และ Flax Seed ทำให้ได้เนื้อไก่มีสีอมชมพู หอม... นุ่ม... ฉ่ำ...กว่าเนื้อไก่ทั่วไปถึง 55% และมีโอเมกา 3 สูง เป็นเนื้อไก่ 100% ปลอดสาร ปลอดภัย จากธรรมชาติ ไม่ใช้ฮอร์โมนและไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยงดู ซึ่งได้การรับรองมาตรฐานระดับโลกจาก NSF ที่สำคัญกระบวนการผลิตไก่สดของ CPF มีคาร์บอนฟุตพรินต์ต่ำกว่าเนื้อไก่สดทั่วไปถึง 50% ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net-Zeroไม่เพียงเป็นนวัตกรรมอาหารที่ดีต่อสุขภาพและต่อโลก ทั้ง Meat Zero และ ไก่เบญจา การันตีความอร่อยด้วยรางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2022” หรือ Superior Taste Award 2022 โดยสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ณ กรุงบรัสเซลล์ ประเทศเบลเยียม เป็นอีกความภาคภูมิใจของคนไทยและบริษัทไทยที่ได้แสดงศักยภาพ Soft Power ด้านอาหาร สร้างความประทับใจให้แก่นานาชาตินอกจากนี้ บริษัทฯ ยังแสดงศักยภาพผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรของไทยและของโลก ภายใต้แนวคิด "Sustainable Kitchen of the World Towards Net-Zero" ในเวทีการค้าระดับโลก งาน APEC 2022 ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทันสมัย ผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน ตอกย้ำเส้นทางสู่การเป็นครัวของโลก และเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero) โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมชมบูทซีพีเอฟ และมีคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ภายในงาน ซีพีเอฟชูการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่การผลิต ผ่าน CPF Smart Process ประกอบด้วย 1. SMART SOURCING การจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน 2. SMART PRODUCTION การจัดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในส่วนของโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์ม และโรงงานแปรรูปอาหาร และ 3. SMART CONSUMPTION การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อการบริโภค รวมถึงการบริโภคอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม