ซันโทรี่ผนึก “One Suntory Save the Sea” เก็บขยะฟื้นฟูชายหาดระยอง

กล่าวว่า “การจัดงาน ‘One Suntory Save the Sea’ เกิดขึ้นด้วยความมุ่งมั่นของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) และ ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) ที่จะดำเนินกิจการควบคู่ไปกับดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามวิสัยทัศน์ของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ว่า ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ (Growing for Good) จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาดร่วมกันเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ เรายังได้มอบตาข่ายดักขยะก่อนลงสู่ทะเล จำนวน 20 ชุด ให้แก่จังหวัดระยอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พร้อมทั้งสนับสนุนชุดถังขยะแยกประเภทและอุปกรณ์ทำความสะอาดจำนวน 5 ชุด ให้แก่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และช่วยกันรักษาความสะอาด ถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป”ด้านอธิบายเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน ‘One Suntory Save the Sea’ ในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยคืนความสะอาดให้ชายหาดแล้ว ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องหลักการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle) การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วของทั้งสองบริษัทฯ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว, ขวด PET ใส ไม่มีสี และกระป๋องอะลูมิเนียม บรรจุภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% หากประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ซึ่งย่อมส่งผลให้มีปริมาณขยะเล็ดลอดสู่สิ่งแวดล้อมน้อยลง ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาสาสมัครทุกคนจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในวันนี้ ไปใช้ในการจัดการขยะที่บ้านของพวกเขา ทุกการ ‘ปรับ’ สามารถสร้างการ ‘เปลี่ยน’ ในเชิงบวกได้ ที่สำคัญ การจัดงานในครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบริษัทในเครือ ซันโทรี่ ที่ร่วมทำกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม สะท้อนถึงค่านิยมองค์กร ‘การตอบแทนกลับคืนสู่สังคม’ (Giving Back to Society) ของซันโทรี กรุ๊ป ด้วย”“ขยะทะเลเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญระดับโลก ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศลำดับต้นๆ ที่มีขยะในทะเลจำนวนมาก ส่วนใหญ่มาจากขยะบนบกที่เล็ดลอดลงสู่ทะเลก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ ทำลายความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสัตว์น้ำและมนุษย์ ผมขอเน้นย้ำว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคน ผมขอขอบคุณทั้งสองบริษัทในเครือซันโทรี่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้ร่วมทำกิจกรรมดีๆ เพื่อคืนความสดใสให้แก่หาดแม่รำพึง” นายชาณุ เดชธัญญนนท์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กล่าวทิ้งท้าย