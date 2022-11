“Ecolean” รุกตลาดแพกเกจจิ้งไทย ผนึก “Dairy Home” ขยายตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360 - ECOLEAN SE ASIA SDN BHD (อีโคลีน เอสอี เอเชีย เอสดีเอ็น บีเอชดี) ผู้นำนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ระดับโลกจากประเทศสวีเดน จับมือพันธมิตร “Dairy Home” ผู้ผลิตนมออร์แกนิกในประเทศไทย ร่วมประกาศจุดยืนแถลงพันธกิจและวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ ชูกลยุทธ์ Green Business Strategy สู่ New Business Model ธุรกิจรักษ์โลกเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์น้ำหนักเบาสำหรับอาหารเหลว ที่ช่วยลดปริมาณการสร้างขยะ และลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งนำไปสู่การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มองหาผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืนมร.มาร์ค อีสตัน Sales Director - Australia, New Zealand, Indonesia & Thailand of Ecolean เปิดเผยถึงที่มาและแนวทางการดำเนินธุรกิจของ Ecolean ว่า “Ecolean ถือกำเนิดเป็นครั้งแรกเมื่อปี 1996 ณ เมืองเฮลซิงบอร์ก ประเทศสวีเดน ซึ่งเราดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเหลว โดยให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิดของการใช้วัสดุในการผลิตที่น้อยที่สุดแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพในด้านความยืดหยุ่นของเนื้อวัสดุพร้อมนวัตกรรมการบรรจุที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงผ่านเครื่องบรรจุเฉพาะของ Ecolean ภายใต้ประสบการณ์ของทีมงานที่เต็มเปี่ยมด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบัน Ecolean เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด และขยายธุรกิจสู่หลายประเทศ โดยปัจจุบันมีสาขามากถึง 30 ประเทศ มีตลาดใหญ่ที่สุดคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เวียดนาม และปากีสถาน โดยมุ่งคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารเหลวทั่วโลก พร้อมมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้บริโภคที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมผ่านพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด”นายทันต์ธนัท คงชาญศิริ ผู้จัดการสำนักงานประจำประเทศไทยของ Ecolean กล่าวเสริมว่า “สำหรับการดำเนินธุรกิจของ ‘Ecolean’ ในประเทศไทย เราได้นำเสนอนวัตกรรมรักษ์โลกด้วยบรรจุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาซึ่งแตกต่างไปจากบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่สนใจของแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารเหลวหลายแห่ง รวมถึงผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอไรซ์ ทั้งนี้เป็นผลมาจากค่านิยมของผู้บริโภคที่คำนึงถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภค จึงต้องการผลิตภัณฑ์ที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ซึ่งผ่านกรรมวิธีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดทั้งกระบวนการโดยสามารถอ้างอิงได้จากผลการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคล่าสุดจาก Euromonitor ซึ่งพบว่าผู้บริโภคในประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องไปกับวิถีชีวิตภายใต้ความเร่งรีบ ไปพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในท้องตลาดคือหนึ่งในปัจจัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ โดยพบว่าร้อยละ 45 ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างของผู้บริโภคในประเทศไทย ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน และร้อยละ 69 ได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติกลงสำหรับบรรจุภัณฑ์ของ Ecolean คือการเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นด้วยแนวคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งใช้วัตถุดิบในการผลิตน้อยแต่ยืดหยุ่น แต่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพซึ่งตอบโจทย์ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเหลว ด้วยจุดเด่นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น น้ำหนักที่เบาขึ้น 50% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์แบบดั้งเดิม ประหยัดทรัพยากรตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการขนส่ง มีความโดดเด่นสะดุดตาเมื่อวางอยู่บนชั้นวางผลิตภัณฑ์ พื้นผิวของวัสดุที่มีคุณภาพต่องานพิมพ์ มอบพื้นที่การสื่อสารของผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกต่อการใช้งานของผู้บริโภคด้วยนวัตกรรมการเปิด-ปิดบรรจุภัณฑ์แบบ Snap Quick™ ที่มีเฉพาะบรรจุภัณฑ์ของEcolean และยังทนต่อความร้อนเพราะสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้อย่างปลอดภัย เพราะผลิตจากวัสดุที่ปราศจากอลูมิเนียม ออกแบบมาพร้อมด้วยด้ามจับที่บรรจุอากาศ แน่นกระชับจับถนัดมือเมื่อหยิบถือ หรือเทผลิตภัณฑ์ลงในภาชนะ รีดได้หมดจนหยดสุดท้ายไม่เหลือเศษอาหาร ที่เป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และช่วยยืดอายุของอาหารให้เก็บได้นานขึ้นนายพฤฒิ เกิดชูชื่น กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดเผยว่า “แดรี่โฮมมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยกระตุ้นเตือนเพื่อสร้างความตื่นตัวแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่พนักงาน ไปจนถึงคู่ค้า ทั้งเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเกษตรกร เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้เคมีเกษตร และสนับสนุนค่านิยมผู้บริโภคสู่การบริโภคสินค้าออร์แกนิก ที่จะช่วยทั้งเรื่องของสุขภาพ อีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ไปในเวลาเดียวกันในฐานะต้นแบบของธุรกิจเพื่อสังคม แดรี่โฮม จึงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ Ecolean ด้วยเล็งเห็นว่าทั้งแดรี่โฮมและ Ecolean เราต่างมีอุดมการณ์ร่วมกันในการที่จะทำธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งบรรจุภัณฑ์ Ecolean นั้น มีส่วนประกอบของพลาสติกน้อยกว่าและใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์ทั่วไป สามารถรีไซเคิลได้ง่ายกว่ากล่องนมที่มีส่วนผสมของโลหะ ซึ่งทางแดรี่โฮมได้ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันพลาสติกแล้วว่าซองนมชนิดนี้ สามารถเก็บกลับมาและแปรรูปเป็นวัสดุรีไซเคิลใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับขึ้นรูปเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ได้หลากหลาย สอดคล้องกับ Circular Economy ที่โลกกำลังให้ความสนใจและพัฒนาโมเดลนี้อย่างต่อเนื่อง และอีกหนึ่งความสำเร็จที่สามารถการันตีคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ Ecolean คือการที่แดรี่โฮมได้รับรางวัล DEmark Award 2022 ในสาขากลุ่มการออกแบบบรรจุภัณฑ์ จากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ“ผลิตภัณฑ์นมจากทางแดรี่ โฮม ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ Ecolean สามารถหาซื้อได้ในซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำต่างๆ รวมถึงร้านค้าออนไลน์ทั่วประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย Organic Whole Milk, Organic Low Fat Milk, Organic Grass Fed Milk และ Bed Time Milk โดยบรรจุภัณฑ์ Ecolean เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์เดิมของแดรี่โฮม สามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกได้ถึงร้อยละ 75, ช่วยลดปริมาณขยะและยังลดพื้นที่เก็บขยะให้ผู้บริโภคอีกด้วย ความพยายามและความทุ่มเทในการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้น เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายของแดรี่โฮม ที่เน้นการผลิตอาหารโดยใช้วิถีการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถึงที่สุด” นายพฤฒิกล่าวปัจจุบัน Ecolean ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมและอาหารเหลวในหลายประเทศ เช่น NUTIFOOD และ Vinamilk ในประเทศเวียดนาม, CHIBA LOTTE MARINES ในประเทศญี่ปุ่น, Vilac ในเกาหลี, SO GOOD FOODS ในประเทศอินโดนีเซีย และ TATUA ในประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งมีการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยด้วย รวมทั้ง Dairy Home ผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิกของไทยมีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำและช่องทางอีคอมเมิร์ซ รวมถึงผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง Plantbase Soy มีจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven & Mini Big C