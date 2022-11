เปิดแนวคิดปั้นยอดขายบน Shopee Mall

ผู้จัดการรายวัน 360 - แบรนด์ดังบน Shopee Mall แชร์แนวคิดปั้นยอดขายอีคอมเมิร์ซให้ ‘รุ่ง พุ่ง ปัง’ รับอีคอมเมิร์ซซีซันปลายปี เริ่มต้นในมหกรรมชอปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มากถึงแม้ว่าสถานการณ์ต่างๆ ของประเทศกำลังเริ่มเข้าใกล้สภาวะปกติแล้ว แต่สิ่งที่หลงเหลือไว้นั่นก็คือพฤติกรรมความเคยชินที่เกิดขึ้นในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุดนั่นก็คือ พฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภค ที่มีการศึกษาพบว่านักชอปออนไลน์ 70% จะสั่งซื้อสินค้าอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน และกว่า 78% ของจำนวนประชากรไทยเข้าถึงโลกออนไลน์แล้วที่สำคัญที่สุดนักชอปออนไลน์ของไทยขึ้นแท่นอันดับ 1 ของโลก จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีคอมเมิร์ซในทุกวันนี้ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนอย่างแท้จริงแล้ว และยังเป็นโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับผู้ประกอบการที่มองหาการเติบโตอีกด้วยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการสามารถจับโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในช่วงฤดูกาลอีคอมเมิร์ซปลายปี เริ่มต้นในมหกรรม Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน จึงร่วมมือกับแบรนด์ชั้นนำบน Shopee Mall ร่วมแชร์แนวคิดในการดำเนินธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซให้ประสบความสำเร็จ‘อีคอมเมิร์ซ’ ใบเบิกทางสู่การปั้นแบรนด์ Bangkok Golds ให้ดังไกลระดับประเทศเมื่อหลายๆ อย่างสามารถทำได้ผ่านสมาร์ทโฟน แล้วทำไมลูกค้าถึงจะไม่ซื้อทองผ่านสมาร์ทโฟนด้วย? จุดเริ่มต้นในการรุกธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซของแบรนด์ Bangkok Golds โดย สรากร รักน้อย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดดิจิทัล กล่าวว่า ก่อนหน้าที่ Bangkok Golds จะเข้ามาในตลาดอีคอมเมิร์ซ บริษัทฯ เน้นการขายผ่านหน้าร้านที่มีกว่า 70 สาขา ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศเป็นหลัก และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ที่อีคอมเมิร์ซได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คน แบรนด์จึงแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ที่จะขยายช่องทางในการกระจายสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคในวงกว้างโดย Bangkok Golds ได้เริ่มเปิดร้านและจำหน่ายทองบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มชั้นนำอย่าง Shopee Mall ตั้งแต่ปี 2563 พร้อมกับเข้าร่วมแคมเปญการตลาดต่างๆ ที่ช้อปปี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาภายใต้การสนับสนุนของช้อปปี้ ทำให้ Bangkok Golds ประสบความสำเร็จที่ดีเกินคาด โดยในช่วงมหกรรม Shopee 9.9 วันช้อปแห่งปี Super Shopping Day Bangkok Golds มีอัตราการเติบโตด้านยอดขายกว่า 200 เท่าเมื่อเทียบกับวันปกติ อีกทั้งยังสามารถเจาะฐานลูกค้าในต่างจังหวัดทั่วประเทศนอกจากนี้ Bangkok Golds ยังสามารถคว้ารางวัล Best Deal จากงาน Shopee Brand Conference 2022 มาครองได้อีกด้วย ซึ่งความสำเร็จที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของโลกอีคอมเมิร์ซ และพันธมิตรคนสำคัญอย่าง ‘ช้อปปี้’สมานโลกออนไลน์ให้สมบูรณ์แบบด้วย Shopee Live ในแบบฉบับ ‘ลอรีอัล ปารีส’ในปัจจุบันไลฟ์สตรีมได้กลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากหลากหลายแบรนด์ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าบนโลกออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยหนึ่งในแบรนด์ที่บุกเบิกและมีผลงานการไลฟ์สตรีมที่โดดเด่นก็คือ ‘ลอรีอัล ปารีส’ ยักษ์ใหญ่ด้านความงามระดับโลกคริส ไดร์ฟเวอร์ ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์อุปโภค บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ด้วยเจตนารมณ์ของลอรีอัล ประเทศไทยที่มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัท Beauty Tech อย่างเต็มกำลัง เพื่อปฏิวัติวงการความงามด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ให้สามารถนำเสนอโซลูชันและประสบการณ์ความงามที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าทั่วโลก ที่ผ่านมาแบรนด์ลอรีอัล ปารีสจึงเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไลฟ์สตรีมที่ช่วยสมานช่องว่างในโลกออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถเข้าถึงและเติมเต็มประสบการณ์ความงามให้แก่ลูกค้าได้เสมือนจริงมากที่สุด”สูตรลับการไลฟ์สตรีมให้สำเร็จในแบบฉบับลอรีอัล ปารีสคือ การนำเสนอคอนเทนต์ที่ลงตัวกับทั้งสตรีมเมอร์และผู้ชม โดยแบรนด์สามารถส่งสารที่ต้องการไปให้ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ในขณะที่ลูกค้าก็จะได้รับประสบการณ์ความสนุก ได้รับข้อเสนอพิเศษที่หาจากที่อื่นไม่ได้ และให้ความรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ติดตามตลอดการรับชม และภายใต้ความร่วมมือกับช้อปปี้ ทำให้สามารถใช้ฟีเจอร์ Shopee Live ในการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานหลายล้านคนบนแอปพลิเคชันช้อปปี้ พร้อมทำงานร่วมกันในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่ตรงใจกับความต้องการของผู้ชม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ เนื่องจากลูกค้าไม่ได้มีโอกาสทดลองสินค้าจริง ร่วมกับการทำให้เนื้อหาที่สนุก สอดแทรกเกม ความบันเทิงจากอินฟลูเอนเซอร์ การทำเอ็กซ์คลูซีฟโปรโมชันเฉพาะในช่วงไลฟ์ และอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญคือ การตอบคำถามของผู้ชมในช่องแชตแบบเรียลไทม์ ซึ่งนอกจากจะคลายข้อสงสัยให้แก่ผู้ชมแล้ว ยังทำให้ผู้ชมรู้สึกมีส่วนร่วมกับคอนเทนต์ และนำไปสู่การซื้อสินค้าในที่สุดที่ผ่านมาลอรีอัล ปารีสประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้ฟีเจอร์ Shopee Live โดยหนึ่งในไลฟ์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ได้แก่ L’Oreal Glycolic Bright First to Launch Livestreaming มีผู้รับชมถึง 51,000 วิว มีการปฏิสัมพันธ์จากผู้ชมถึง 9,000,000 ครั้ง และสามารถสร้างยอดขายได้มากถึง 8 เท่า เมื่อเทียบกับยอดขายเฉลี่ยในวันปกติ นอกจากนี้ ลอรีอัล ปารีสยังสามารถคว้ารางวัล Best Shopee Live จากงาน Shopee Brand Conference 2022 มาครองได้อีกด้วยสร้างแบรนด์ Gaabor (กาบอร์) ให้ติดตลาดด้วยเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์รู้หรือไม่ว่าภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีต้นกำเนิดจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสินค้าในเยอรมนีอย่าง Gaabor (กาบอร์) ก็สามารถเข้ามาตีตลาดในประเทศไทย และสามารถครองใจผู้บริโภคชาวไทย ด้วยการติดอันดับ Top 5 แบรนด์ยอดนิยมในหมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ซ่ง หยิง กรรมการผู้จัดการ แบรนด์ Gaabor กล่าวว่า “ปัจจัยที่ทำให้ Gaabor (กาบอร์) ประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นนั้น เกิดจากความเข้าใจในพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการเลือกใช้กลยุทธ์การตลาดอินฟลูเอนเซอร์ ที่ในปัจจุบันคนไทยหันมาเสพคอนเทนต์และเลือกซื้อสินค้าจากการรีวิวของเหล่าอินฟลูเอนเซอร์มากยิ่งขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับพันธมิตรอีคอมเมิร์ซชั้นนำอย่างช้อปปี้ ทำให้ Gaabor (กาบอร์) สามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซได้อย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประยุกต์ใช้เครื่องมือ Traffic Affiliate Marketing Solutions เพื่อเข้าถึงเครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์จำนวนมาก ที่ช่วยการสร้างการรับรู้ให้กับ Gaabor (กาบอร์) ในฐานะแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวชั้นนำมาตรฐานเยอรมนี โดยชูจุดเด่นในเรื่องของคุณภาพระดับพรีเมียม ที่มุ่งเน้นเรื่องการออกแบบให้มีความสวย เก๋ เหมือนเป็นของตกแต่งบ้านมากกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป และคำนึงถึงขนาดที่กะทัดรัด ใช้งานง่าย เหมาะกับทุกครัวเรือนให้ออกไปในวงกว้าง อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการช่วยดึงทราฟฟิกมาสู่ร้านค้าออฟฟิเชียลสโตร์บน Shopee Mall และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าอีกด้วยจากการใช้เครื่องมือ Traffic Affiliate Marketing Solutions อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Gaabor (กาบอร์) สามารถสร้างการเติบโตด้านยอดขาย ทราฟฟิก และผู้ติดตามร้านค้าออฟิเชียลสโตร์อย่างเป็นรูปธรรม โดยในมหกรรม Shopee 10.10 แบรนด์ดัง ปังเต็มสิบ Gaabor (กาบอร์) ประสบความสำเร็จด้วยการติดอันดับ Top 3 แบรนด์ยอดนิยมในหมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กบนแพลตฟอร์มช้อปปี้ และล่าสุดในแคมเปญ Gaabor x Shopee Super Brand Day เมื่อวันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา แบรนด์สามารถประสบความสำเร็จด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นถึง 40 เท่า มียอดผู้เข้าชมร้าน Gaabor Official Shop บน Shopee Mall เพิ่มขึ้นถึง 18 เท่าเมื่อเทียบกับวันปกติสำหรับแนวคิดในการดำเนินธุรกิจบนโลกอีคอมเมิร์ซจากแบรนด์ดังที่กล่าวมาในข้างต้นนี้ น่าจะเป็นประโยชน์และเป็นการอุ่นเครื่องให้กับผู้ประกอบการยุคใหม่สามารถจับโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับสร้างการเติบโตบนโลกอีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโอกาสครั้งสำคัญในมหกรรม Shopee 11.11 ลด ใหญ่ มาก ที่ช้อปปี้ เตรียมเล่นใหญ่ให้สมชื่อด้วยการขนความพิเศษมาเอาใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เฉลิมฉลองมหกรรมชอปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี