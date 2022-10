TikTok เผยคู่มือปลดล็อคความสำเร็จ Mega Sales สำหรับSMEs-ร้านออนไลน์

การช้อปปิ้งผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซได้กลายเป็นวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปแล้ว เทรนด์อีคอมเมิร์ซไทยก็ยังคงร้อนแรงต่อเนื่อง พลังการช้อปในโลกออนไลน์สั่นสะเทือนไปถึงออฟไลน์ โดยเฉพาะเทศกาล Mega Sales จนสร้างเม็ดเงินให้กับธุรกิจดิจิทัลอย่างมหาศาล นับเป็นโอกาสที่ดีสำหรับแบรนด์, SMEs และร้านค้าออนไลน์ ในการเพิ่มยอดขายหรือสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภคเมื่อ Mega Sales ไม่ใช่เทรนด์ แต่เป็นวิถีชีวิตและโอกาสเติบโตของธุรกิจในปัจจุบันไม่เพียงเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการช้อปปิ้งออนไลน์ส่งผลต่อ Mega Sales อย่างเห็นได้ชัด เมื่อนักช้อปไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อของที่ต้องการเท่านั้น แต่การช้อปปิ้งที่มาพร้อมคอนเทนต์บันเทิงได้กลายเป็นอีกปัจจัยกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของผู้คน นับตั้งแต่วินาทีที่นักช้อปออนไลน์สัมผัสกับประสบการณ์ความสนุก ตื่นเต้น ของเทศกาล Mega Sales พวกเขาจะค้นหาสินค้าและแบรนด์เพื่อให้ได้ดีลที่ดีที่สุดและพร้อมใจกันกดสินค้าเข้าตะกร้า โดยจากรายงานพบว่า 94% ของผู้ใช้ TikTok ซื้อของในช่วง Mega Sales ในปี 2564การเชื่อมโยงกับผู้บริโภคที่ความบันทิงต้องมาก่อน หรือ Entertainment-Firstคอนเทนต์นับเป็นอาวุธลับสำหรับแบรนด์และสินค้า Shoppertainment หรือการตัดสินใจซื้อ/การซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา ที่ผสานการสร้างความบันเทิงและให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเป็นหลัก จึงมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างรวดเร็วและมีส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นในตลาดอีคอมเมิร์ซโดยรวมอย่างมีนัยยะสำคัญการสร้างคอนเทนต์ที่มีความสนุกสนานและคงความบันเทิงจะทำให้แคมเปญในช่วง Mega Sales ของแบรนด์มีความโดดเด่นมากขึ้น โดย 85% ของผู้ใช้ TikTok เพลิดเพลินกับคอนเทนต์ความบันเทิง และ 81% ของผู้ใช้ TikTok เปิดเผยว่าคอนเทนต์วีดีโอบนแพลตฟอร์มทำให้เกิดการใช้จ่ายครั้งล่าสุด Mega Sales จะเปิดโอกาสต่อยอดให้ธุรกิจทุกขนาดสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด หากแบรนด์, SMEs และร้านค้าออนไลน์ เข้าใจวิธีเชื่อมต่อกับผู้บริโภคและมอบประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยของพวกเขาในช่วงเวลานี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบTikTok รวบรวมแนวทางสำหรับปลอดล็อคความสำเร็จในช่วง ‘Mega Sales’ เพื่อให้นักการตลาด แบรนด์รวมถึง SMEs และร้านค้าออนไลน์ สามารถนำไปวางแผนกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้า เพิ่มยอดขายให้ได้มากกว่าเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแคมเปญของตนเอง และช่วยคว้าโอกาสในการเพิ่มรายได้และสร้างการรับรู้ให้เติบโตได้อย่างโดดเด่น โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่1. ช่วงPre-Mega Sale1.1 การตั้งกลุ่มเป้าหมายสำหรับธุรกิจให้ชัดเจน เช่น เพศ อายุ พื้นที่ ความชอบ ฯลฯ1.2 เตรียมคอนเทนต์วีดีโอ พร้อมแคปชั่นโดนๆ ใส่ Call to Action และชื่อแคมเปญให้พร้อม ให้ผู้บริโภคอยาก”คลิก”มากยิ่งขึ้น อย่าลืมที่จะใส่เพจหรือลิงก์สำหรับการซื้อเพื่อง่ายต่อการสั่งซื้อสินค้าของคุณ1.3 สร้างแคมเปญ Always-on เพื่อเป็นที่จดจำของผู้บริโภคและเพิ่มการมองเห็น แบรนด์และ SMEs สามารถใช้โอกาสนี้ในการสร้างแผนการตลาดของแบรนด์ ทดสอบและเรียนรู้ตลาด ผู้บริโภค ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อปรับแผนการตลาดของแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น1.4 นำคอนเทนต์แคมเปญของตนเข้าไปแทรกอยู่ในหน้า For You ของผู้ใช้ด้วยฟีเจอร์ In-Feed Ads เพื่อเพิ่มการรับรู้ของผู้บริโภค โดยผลสำรวจรายงานว่า 86% ของยอดชมวีดีโอมาจาก #Foryoupage เช่น McDonald Thailand ที่นำคอนเทนต์วีดีโอจากลูกค้าและที่ใช้ฟีเจอร์ Spark-Ads ในการสร้างการรับรู้แต่สามารถเพิ่มยอดขายได้ 130% และลูกค้าเข้ามาหน้าร้านมากขึ้น 83% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้น2. Sale Announcement2.1ผู้ใช้ TikTok เฝ้ารอเทศกาล Mega Sales ไม่ต่างจากคนทั่วไป การเริ่มแคมเปญในแต่ละช่วงจะสร้างความตื่นเต้นจะสามารถทำให้คอนเทนต์เข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก ผู้บริโภคเหล่านี้จะเป็นจุดสำคัญที่จะช่วยให้เราเรียนรู้และตั้งกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น ผลวิจัยรายงานว่า 73% ของผู้ใช้ TikTok ค้นหาแบรนด์ใหม่ๆในช่วงก่อนเทศกาล Mega Sales และ 89% ของผู้ใช้ TikTok จะกลับมาซื้อใหม่หลังเทศกาลนี้จบลง2.2 สร้างการมีส่วนร่วมด้วยการครีเอทไอเดียใหม่ๆ ลงไปในคอนเทนต์วีดีโอของแบรนด์ เพราะความสร้างสรรค์และความบันเทิงเป็นกุญแจสำคัญให้แบรนด์โดดเด่นและเป็นที่จดจำ3. Teaser Sale3.1 ในช่วงเทศกาล Mega Sales จะเป็นช่วงที่การแข่งขันสูงมาก ยิ่งการแข่งขันสูงลูกค้าก็มีทางเลือกมากขึ้น เพื่อโดดเด่นในช่วงเทศกาลนี้ การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้บริโภคสามารถเพิ่มยอดชมและสร้างการจดจำได้3.2 ครีเอทคอนเทนต์วีดีโอด้วยการนำเทรนด์ใหม่ๆ มาใช้ เพื่อให้ได้คอนเทนต๋ที่แตกต่าง ไม่ซ้ำใคร โดยสามารถผสมผสานความสนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจเข้าไว้ด้วยกัน3.3 ทำงานร่วมกับครีเอเตอร์เพื่อทำให้แคมเปญเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น เพราะผู้บริโภคจะรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกว่า เช่น Pomelo ประสบความสำเร็จในการร่วมงานกันครีเอเตอร์จาก TikTok Marketplace พร้อมใช้ฟีเจอร์ Spark-Ads ในแคมเปญ Mega Sales ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 25% และมียอดวิวบนแพลตฟอร์มสูงกว่า 5.3 ล้านวิวดึงดูดความสนใจผู้ซื้อด้วย Shoppertainment สู่การช้อปปิ้งหน้าร้านที่ TikTok Shopแน่นอนว่า เมื่อกลยุทธ์และแนวทางการเชื่อมต่อกับผู้บริโภคในช่วง Mega Sales มีความพร้อมเต็มที่แล้ว ประสบการณ์การจับจ่ายใช้สอยที่สมบูรณ์แบบนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ แบรนด์ SMEs และร้านค้าออนไลน์ ควรคำนึงถึงและให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกๆ เช่นเดียวกับการนำเสนอผลิตภัณฑ์บน shelf หรือหน้าร้านออนไลน์เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามและควรมีการเตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์ การเชื่อมโยงไปยังสินค้าอื่นๆ ในร้าน ตลอดจนวิธีการจ่ายเงินและจัดส่งที่สะดวกไม่ซับซ้อน เพราะนอกจาก การอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าแบบ One-Stop Service การให้สิทธิหรือโปรโมชั่นพิเศษ ย่อมดึงดูดใจและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อได้ง่ายในทันที ซึ่งที่ TikTok Shop กำลังเป็นที่พูดถึงในแง่มุมของความสำเร็จจากร้านค้าออนไลน์และ SMEs ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำหรับธุรกิจออนไลน์ทุกขนาดได้เช่นกันทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดไหน สามารถทำแคมเปญ Mega Sales บน TikTok ได้อย่างง่ายดายโดยเลือกใช้เครื่องมือและโซลูชั่นให้เหมาะสมกับสินค้าและแคมเปญของแบรนด์ในการสร้างการรับรู้และสร้างเม็ดเงินให้กับธุรกิจ