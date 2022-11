Atome ยอดทะลุพันล.ในปีแรก ขยายกลุ่มท่องเที่ยว-ไลฟ์สไตล์

ผู้จัดการรายวัน 360- Atome ฉลองครบรอบ 1 ปีในประเทศไทย ด้วยมูลค่ายอดขายรวม 1 พันล้านบาทเติบโตขึ้น 100 เท่า ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พร้อมเปิดตัว Atome+ สะสมคะแนนผ่านแอปเมื่อซื้อสินค้ากับ Atomeวางแผนขยายบริการสู่สินค้าหมู่ใหม่เล็ง ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์Atome (อาโตมี่) ผู้นำด้านบริการ Buy Now Pay Later (BNPL) หรือซื้อก่อนจ่ายทีหลังในภูมิภาคเอเชีย ได้ประกาศถึงความสำเร็จด้วยการมีมูลค่ายอดขายรวม 1 พันล้านบาท (Gross Merchandise Value - GMV) นับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา( พ.ศ.2564) โดยความสำเร็จในครั้งนี้ทำให้ยอดขายเติบโตสูงถึง 100 เท่า แสดงให้เห็นถึงความนิยมและความคุ้มค่าของบริการซื้อก่อนจ่ายที่นำมาสู่ธุรกิจรีเทลหลังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ปัจจุบัน Atome ประเทศไทย เป็นพาร์ทเนอร์กับร้านค้ากว่า 1,000 แบรนด์ในหลากหลายหมวดหมู่สินค้า ไม่ว่าจะเป็น อาหารและเครื่องดื่ม แฟชั่น ความงาม และกีฬา โดยมีแบรนด์พาร์ทเนอร์ชั้นนำได้แก่ Adidas, Agoda, Charles & Keith, Central Marketing Group (รวมแบรนด์ต่างๆ เช่น MLB และ The Body Shop), Converse, EVEANDBOY, H&M, Konvy, Pandora, SHEIN, Sephora และ Watsons นอกจากนี้ Atome ยังได้รับเรตติ้งแอปใน IOS และ Google Play สูงถึง 4.8 ดาวนายภูมิพงษ์ ตันเจริญผล ผู้จัดการทั่วไป Atome ประเทศไทย กล่าวว่า มูลค่ายอดขายรวมที่เกินเป้า 1 พันล้านบาทภายในหนึ่งปี เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้บริโภคชาวไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่อายุน้อยอย่าง Gen Z และ Millennial ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นประจำ ให้การตอบรับต่อบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเป็นอย่างดี การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดได้เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการช้อปปิ้งของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก โดยผู้บริโภคชาวไทยต้องการการชำระเงินที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะเลือกช้อปปิ้งที่ไหนก็ตาม และความสำเร็จนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการสนับสนุนจากพาร์ทเนอร์ของเรา ซึ่งส่วนมากได้เริ่มจับมือกันนับตั้งแต่ช่วงการแพร่ระบาดด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ BNPL หรือบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลัง ในประเทศไทย - คาดว่าจะเติบโต 92.1% ต่อปี และจะมีมูลค่า 1,715 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปีพ.ศ. 2565 นี้ โดย Atome วางแผนที่จะขยายบริการไปสู่สินค้าในหมวดหมู่ใหม่ๆ ด้วยเช่นกัน อาทิ ธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว และไลฟ์สไตล์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคเนื่องจาก Atome ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ในประเทศไทย บริษัทจึงได้เปิดตัว Atome+ (อาโตมี่ พลัส) ซึ่งเป็นการสะสมคะแนนภายในแอป ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถสะสมคะแนน เมื่อซื้อสินค้าโดยใช้ Atome ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือหน้าร้าน โดยทุกๆ การซื้อ 10 บาทที่ใช้จ่ายผ่านแอป Atome ลูกค้าจะได้รับ 1 คะแนน Atome+ โดยที่คะแนนเหล่านี้สามารถนำมาใช้แลกบัตรกำนัลจากร้านค้า และใช้ลดราคาในอนาคตได้Atome (อาโตมี่) เป็นแบรนด์ผู้นำด้านการให้บริการ buy now pay later ในเอเชีย และได้พาร์ทเนอร์กับธุรกิจค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายและคำสั่งซื้อเฉลี่ย รวมถึงขยายกลุ่มลูกค้า Atome ได้ร่วมมือกับธุรกิจค้าปลีกกว่า 15,000 ร้านค้าใน 10 ประเทศ (สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน, เวียดนาม ฟิลิปปินส์, ไทย, จีน, และญี่ปุ่น) โดยแบรนด์พาร์ทเนอร์สำคัญ อาทิ Sephora, Agoda, ZALORA, SHEIN, Zara, Marks & Spencer, Charles & Keith, Aldo และ Pandora โดย Atome มอบทางเลือก ที่สะดวกสบาย และรวดเร็ว ให้ผู้บริโภคในการเลือกวิธีการ ซื้อสินค้าและชำระเงิน Atome อยู่ภายใต้ การดูแลของบริษัทแม่อย่าง Advance Intelligence Group (แอดวานซ์ อินเทลลิเจนซ์ กรุ๊ป) ที่ขึ้นแท่นหนึ่งใน สตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอิสระที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ ก่อตั้งครั้งแรกในปี 2016 และขยายสำนักงานไปทั่วทวีป เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลาตินอเมริกา และประเทศจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทลงทุนชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น SoftBank Vision Fund 2, Warburg Pincus, Northstar, Vision Plus Capital, Gaorong Capital, Pavilion Capital, GSR Ventures และ EDBI