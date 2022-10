“พาณิชย์”จับมือสมาคมโฆษณา เจ้าของสิทธิ์ ไม่ทำ ไม่ลง ไม่ผลิตโฆษณาละเมิด

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการโฆษณาออนไลน์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (MOU on Online Advertising and IPR) ว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เดินหน้าทำงานเชิงรุกเพื่อสกัดกั้นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอุตสาหกรรมโฆษณา โดยได้ร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญากว่า 20 ราย และสมาคมด้านการโฆษณา 3 สมาคม ได้แก่ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) และสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ร่วมมือกันในการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตในอุตสาหกรรมโฆษณาให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมโดยมาตรการที่จะดำเนินการหลังจากการลงนามใน MOU ได้แก่ การไม่ทำโฆษณาให้กับสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การไม่ลงโฆษณาบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เช่น บางเว็บไซต์มีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งเว็บ โดยเฉพาะเว็บไซต์ภาพยนตร์และเพลง ก็จะไม่มีการไปลงโฆษณาในเว็บเหล่านี้ แม้ว่าอัตราการมองเห็นของคนจะมาก แต่ก็ต้องไม่สนับสนุน รวมทั้งไม่ผลิตหรือเผยแพร่เนื้อหาโฆษณาที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น“การลงนาม MOU ครั้งนี้ ทำให้ไทยเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะนี้ ซึ่งจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมโฆษณาไทยให้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมโฆษณาและดิจิทัลคอนเทนต์ไทย ทำให้มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน”นายสินิตย์กล่าวสำหรับเจ้าของสิทธิ์ 20 ราย ได้แก่ สมาคมการค้าผู้ประกอบการธุรกิจบันเทิงไทย สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ สมาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย พันธมิตรเพื่อการสร้างสรรค์และการบันเทิง (Alliance for Creativity and Entertainment : ACE) สมาคมการค้ายูโรเปียนเพื่อการธุรกิจและการพาณิชย์ บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด บริษัท สัตยะพล แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด บริษัท โกยาร์ด แซงท์-ออโนเร่ เอส.เอ. บริษัท สำนักงานกฎหมาย ดำเนินสมเกียรติและบุญมา จำกัด บริษัท อาร์.ดับบลิว.ที อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด บริษัท เอส แอนด์ ไอ อินเตอร์ เนชันนัล บางกอก ออฟฟิศ จำกัด บริษัท ซีเล็คทีฟ เทรดมาร์ค ยูเนี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท โอไร้อัน อินเว็สทิเกชั่น จำกัด บริษัท เวอริเซ็ค จำกัด บริษัท ทิปส์ อินเทลลิเจนซ์ จำกัด บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก จำกัด (สำนักงานใหญ่)