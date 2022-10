“มิวสิคฯ”เพิ่มพอร์ตเครื่องเสียงไฮเอนด์ B&Wเปิดนวัตกรรมติดตั้งในรถBMW

ผู้จัดการรายวัน 360 –“มิวสิคพลัสซีนีม่า” เดินหน้ารุกตลาดเครื่องเสียงไฮเอนด์ต่อเนื่อง วางแผนปีหน้านำเข้ามาเสริมทัพอีก 2 แบรนด์จากยุโรป ชี้ภาพรวมตลาดยังไปได้ดี ช่วงโควิดที่ผ่านมา ยอดขายพุ่ง 30% ล่าสุดโชว์นวัตกรรมล้ำเทคโนโลยี B & W ในรถ BMWนายเถกิงลาภ กอวัฒนา กรรมการบริหาร บริษัท มิวสิคพลัสซีนีม่า จำกัด ในเครือโซนิควิชั่น ผู้นำเข้าเครื่องเสียงไฮเอนด์ เปิดเยว่า ตลาดรวมเครื่องเสียงในกลุ่มไฮเอนด์ในช่วงที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบว่ามีการเติบโตสวนทางกับภาพรวมของเครื่องเสียงทั้งหมดและภาพรวมเศรษฐกิจทั่วไปด้วย เนื่องจากว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มระดับบนที่มีกำลังซื้อสูงอยู่แล้วจึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากนักจากเศรษฐกิจที่ไม่ดีอีกทั้งการที่ต้องใช้มาตรการรักษาระยะห่าง ห้างปิดบริการในช่วงที่โควิดระบาดหนัก และยังไม่สามารถเดินทางออกต่างประเทศได้ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไฮเอนด์นี้มีการซื้อเครื่องเสียงใหม่ๆในเมืองไทยทดแทนมากขึ้น โดยยอดขายของบริษัทมีการเติบโตมากถึง 30%สำหรับมูลค่าตลาดรวมเครื่องเสียงระดับไฮเอนด์มีปริมาณ 3,000 ล้านบาท ในตลาดเมเมืองไทยมีประมาณ 20 กว่าแบรนด์ที่ทำตลาดอยู่่ แต่มีประมาณ 5-6 แบรนด์เท่านั้นที่มีบทบาทมากในตลาดรวม โดยเครื่องเสียงไฮเอนด์นี้จะเทียบจากราคาประมาณ 400,000 บาท ขึ้นไปต่อชุด ซึ่งแบรนด์ Bowers & Wilkins เป็นผู้นำตลาดในไทย ซึ่งบริษัทฯเป็นดิสทริบิวเตอร์มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016ทั้งนี้จากแนวโน้มตลาดที่ยังคงดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะการผสมผสานระหว่าง เครื่องเสียงไฮเอนด์ที่มีความเป็นอะนาล็อกกับดิจิทัล และความเป็นนิวมีเดีย ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีการพัฒนามากขี้นไปเรื่อยๆ ทางบริษัทฯจึงมีแผนที่จะขยายตลาดและธุรกิจเพิ่มขึ้น โดยในปีหน้า(พ.ศ.2566) มีแผนที่จะนำเขามาจัดจำหน่ายอีกไม่ต่ำกว่า 2 แบรนด์จากยุโรปเป็นระดับไฮเอนด์ปัจจุบันบริษัทฯมีแบรนดที่รับผิดชอบทำตลาดประมาณ 25 แบรนด์ แบ่งเป็นเครื่องเส่ียงระดับไฮเอนด์ประมาณ 6 แบรนด์ และระดับกลางขึ้นบนประมาณ 19 แบรนด์ และเป็นทั้งโดยมี Bowers & Wilkins เป็นแบรนด์หลักที่ทำรายได้มากกว่า 20% และรายได้มาจากกลุ่มไฮเอนด์มากกว่า 50-60% จากพอร์ตทั้ืงหมดของบริษัทฯ โดยผ่านช่องทางจำหน่ายทั้งดีลเลอร์หลักรายใหญ่ทั่วประเทศที่มี 15 ราย นอกจากนั้นก็มีร้านประเภทสเปเชียลตี้สโตร์ เพาเวอรฺบาย เพาเวอา์มอลล์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากเครื่องเสียงแล้ว ยังมีสินค้าประเภทแอสเซสซอรี่อื่นประกอบด้วยนอกจากตลาดขายปลีกแล้วก็ยังมีการทำตลาดโครงการด้วยโดยเฉพาะคอนโดมิเนียม บ้านจัดสรรระดับหรู ทั้ใงนรูปแบบของโครงการซื้อเหมาไปติดตั้ง และแบบซื้อเหมาเพื่อนำไปเป็นของแถมให้กับลูกค้าที่ซื้อโครงการอย่างไรก็ตาม นายเถกิงลาภ กล่าวให้ความเห็นถึงปัจจัยบวกและลบในการทำตลาดขณะนี้ด้วยว่า ปัจจัยลบอาจมีหลายเรื่องเช่น ค่าเงินบาทที่อ่อนลงมากเวลานี้ ต้นทุนดำเนินการก็สูงขึ้น แต่ไม่สามารถปรับราคาได้ ยังมีสงครามรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่จบลงสักที ยืดเยื้อมานาน กระทบกับตลาดหุ้นไปทั่ว ส่วนปัจจัยบวกก็มีบ้างเช่น โดยเฉพาะในไทย นักท่องเที่ยวจากจีนที่มีแนวโน้มจะกลับเข้ามาในเร็วๆนี้ ซึ่งคนจีนถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงย่อมส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจดีตามไปด้วยล่าสุดได้เปิดตัวลำโพงระดับออดิโอไฟล์สุดพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุด เป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ “Bowers & Wilkins The New 700 S3” การปรับโฉมใหม่หมดทั้งดีไซน์ภายนอกและภายใน ซึ่งเป็นอีกครั้งของลำโพงในตระกูล 700 ที่นำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีทวิตเตอร์ออนท็อป (Tweeter on Top) แบบเดียวกับลำโพงรุ่นตำนานอย่าง 800 Series มาสร้างปรากฎการณ์ใหม่แห่งการฟังกับคุณภาพเสียงระดับสตูดิโอในบ้านคุณ พร้อมโชว์นวัตกรรม Diamond Surround Sound System กับการผสานความร่วมมือกันระหว่าง BMW แบรนด์อันดับหนึ่งแห่งยานยนต์ Sport Luxury และ Bowers & Wilkins (โบเวอร์แอนด์วิลกินส์) เบอร์หนึ่ง แบรนด์เครื่องเสียงออดิโอไฟล์ระดับตํานานเป็นการผนวกระบบเสียงไฮเอนด์ระดับสตูดิโอจากลำโพงรุ่นตำนานที่คุณภาพเสียงดีที่สุดอย่าง Nautilus กับการติดตั้ง Bowers & Wilkins Diamond Surround ound System เข้าไปอยู่ในรถยนต์ BMW The All New i7 โดยการออกแบบห้องโดยสารให้มีอะคูสติกที่เหมาะสมกับการฟังเพลงหรือสื่อบันเทิงต่างๆ ประกอบด้วยลำโพงจากสุดยอดเทคโนโลยีของ Bowers & Wilkins มากถึง 39 ตัว ประกอบด้วย Diamond Tweeters, Continuum midrange, 3D Speaker และอื่นๆBowers & Wilkins The New 700 S3 ประกอบด้วย ลำโพง 8 โมเดล ได้แก่ 1) ลำโพงตั้งพื้น 702 S3 Tweeter on top, 2) ลำโพงตั้งพื้น 703 S3 Tweeter on top, 3) ลำโพงตั้งพื้น 704 S3, 4) ลำโพงขาตั้ง 705 S3 Tweeter on top, 5) ลำโพงขาตั้ง 706 S3, 6) ลำโพงขาตั้ง 707 S3, 7) ลำโพงเซ็นเตอร์ HTM71 S3 Tweeter on top และ 8) ลำโพงเซ็นเตอร์ HTM72 S3 โดยทุกโมเดลพร้อมวางจำหน่ายแล้วที่โชว์รูม Bowers & Wilkins ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ โซนิค วิชั่น ถนนพระราม 3, เซ็นทรัลเวิลด์, ร้านปิยะนัสทุกสาขา, ตัวแทนจำหน่ายในเครือของมิวสิคพลัสซีนีม่า และพาวเวอร์มอลล์ (Power mall) ทุกสาขา