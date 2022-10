ASW เข้าถือหุ้น 41.18% ใน ‘ZAAP World’ บุกธุรกิจ Lifestyle & Entertainment

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (ASW) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งสร้างการเติบโตผ่าน 3 กลยุทธ์ ‘JV-M&A-Collab’ ประกอบด้วย การร่วมทุน (Joint Venture) การซื้อกิจการ (Mergers and Acquisitions ) และความร่วมมือกัน (Collaboration) เพื่อก้าวสู่ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น 41.18% ในบริษัท แซ๊ป เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด หรือ ZAAP World ผู้ดำเนินธุรกิจ Lifestyle & Entertainment ครบวงจรการเข้าลงทุนครั้งนี้ บริษัทฯ ต้องการนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของ ZAAP World ที่มีประสบการณ์ด้านการจัดงานคอนเสิร์ต เฟสติวัล อีเวนต์เพื่อธุรกิจมากว่า 10 ปี มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ทางดนตรีครั้งใหม่ เพื่อตอกย้ำการเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่เป็นผู้นำด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ซึ่งสอดคล้องกับวิชันของ ZAAP World ภายใต้แนวคิด “ZAAP is your friend” โดย ASW จะนำไลฟ์สไตล์ทางดนตรีของคนรุ่นใหม่ เชื่อมต่อกับโครงการคอนโดมิเนียมแบรนด์ เคฟ (KAVE) แอทโมซ (ATMOZ) โมดิซ (MODIZ) และโครงการที่อยู่อาศัยแบรนด์อื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ และสร้างความรู้สึกผูกพันกับแบรนด์อย่างต่อเนื่อง“นับเป็นก้าวสำคัญในการลงทุนของ ASW โดยมองธุรกิจการจัดคอนเสิร์ต อีเวนตฺ และเฟสติวัลมีศักยภาพเติบโตที่ดี เพราะประเทศไทยถือเป็นอีกจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งของศิลปินระดับโลกที่ต้องการมาแสดงคอนเสิร์ต ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกที่คลี่คลาย เราจึงต้องการนำความแข็งแกร่งของ ZAAP World ที่เป็นผู้นำด้านการดีไซน์ประสบการณ์ดนตรีเพื่อจัดคอนเสิร์ต เฟสติวัลและอีเวนต์เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ ต่อยอดสู่กลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แบรนด์อสังหาฯ ด้วยการมอบความบันเทิงครั้งใหม่ผ่านการสร้างสรรค์ประสบการณ์ดนตรีที่เหนือกว่าใคร เพื่อเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครบทุกมิติ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ และคุณภาพชีวิต” นายกรมเชษฐ์ กล่าวนายเทพวรรณ คณินวรพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แซ๊ป เวิลด์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (ZAAP World) ผู้ดำเนินธุรกิจ Lifestyle & Entertainment ครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ วางกลยุทธ์การเติบโตภายใต้ความร่วมมือกับ ASW รุกขยายธุรกิจสร้างสรรค์ประสบการณ์ทางดนตรีอย่างเต็มรูปแบบในปีหน้า ด้วยจุดแข็งในการจัดงานคอนเสิร์ตและงานเฟสติวัลที่แปลกใหม่และแตกต่างทั้งในด้านของ Concept Theme และ Experience ใหม่ๆ เพื่อรับกับภาพรวมธุรกิจการจัดงานคอนเสิร์ต อีเวนต์ และเฟสติวัลที่เริ่มฟื้นตัวนับตั้งแต่ในช่วงไตรมาส 3 หลังจากบรรยากาศเริ่มกลับมาเป็นปกติจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ประเทศไทยควบคุมสถานการณ์ได้ โดยธุรกิจชั้นนำและแบรนด์ต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินกลยุทธ์มิวสิก มาร์เก็ตติ้ง (Music Marketing) โดยตลาดของธุรกิจการจัดงานนี้มีมูลค่ารวมกว่า 15,000 ล้านบาทZAAP World เป็นผู้นำทางด้านการดีไซน์ประสบการณ์ดนตรีเพื่อจัดคอนเสิร์ต เฟสติวัล อีเวนต์เพื่อธุรกิจอย่างครบวงจรในประเทศไทย ที่มีประสบการณ์และความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจกว่า 10 ปี มีความรู้เชิงลึกในการจัดงานมาแล้วมากกว่า 800 งาน มีจุดแข็งในการสร้างประสบการณ์ทางดนตรีที่ไม่เหมือนใคร โดยการดึง Insight ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจและแบรนด์เข้าถึงกลุ่มดังกล่าว ทำให้การจัดงานในทุกงานประสบความสำเร็จอย่างสูง โดย ZAAP World มีฐานแฟนคลับที่เป็นคนรุ่นใหม่ในทุกกลุ่ม และทุกเซกเมนต์“การร่วมทุนของ ASW จะเสริมศักยภาพ ZAAP World ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในช่วงที่ผ่านมาเราได้ทำงานร่วมกับ ASW จากการจัด MONSTR Concert 4 งาน เป็นการจัดคอนเสิร์ตภายในโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งมีการตอบรับที่ดีในทุกงาน มั่นใจว่าเราจะนำจุดแข็งเพื่อมอบประสบการณ์ดนตรีให้แบรนด์ของ ASW สร้าง Community Club เชื่อมโยงฐานลูกค้าให้ ASW ได้อย่างแข็งแกร่ง” นายเทพวรรณ กล่าวล่าสุด บริษัทฯ ได้จัดงานคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นอีกงานคืองาน Single Festival เทศกาลดนตรีที่รวมตัวคนโสดมากที่สุด โดยยกขบวนศิลปินชั้นนำ 13 วงมาเอาใจคนโสด เช่น Slot Machine, Stamp, Safeplanet ร่วมสร้างปรากฏการณ์ดนตรีครั้งใหม่ ซึ่งได้กระแสตอบรับอย่างล้นหลาม และในวันที่ 22-23 ตุลาคมนี้ เตรียมพบกับคอนเสิร์ต Waterzonic ปาร์ตี้ผ่านสายน้ำแบบแสง สี เสียงสุดตระการตา ที่ใครคิดถึงงานสงกรานต์ไม่ควรพลาด โดยดึงศิลปิน ดีเจ ระดับโลกให้ชาว Waterzonic ได้มันส์ในงาน ซึ่งงานนี้จัดที่ Live Park พระราม 9 และบริษัทฯ ยังมีแผนจัดคอนเสิร์ตอย่างต่อเนื่องในช่วงไฮซีซันนี้ทั้งนี้ ASW ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนทำเลศักยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมและโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 45 โครงการ ภายใต้แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ เคฟ (KAVE) แบรนด์ แอทโมซ (ATMOZ) แบรนด์ โมดิซ (MODIZ) แบรนด์ เอสต้า (ESTA) และแบรนด์ ดิ ออเนอร์ (THE HONOR) รวมมูลค่าโครงการกว่า 48,050 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการพร้อมอยู่ 33 โครงการ และโครงการที่กำลังเปิดขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 12 โครงการ โดยปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 9,218 ล้านบาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง