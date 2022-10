“บ้านปู”กางแผนลงทุนปี2566 ลุยฮุบแหล่งก๊าซ-โรงไฟฟ้าในสหรัฐ

การคาดการณ์ราคาพลังงานในปี2566จะปรับลดลงจากปีนี้ แต่ก็ยังทรงตัวในระดับสูง จากสงครามยูเครนกับรัสเซียยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง และกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และชาติพันธมิตร หรือ โอเปกพลัส เตรียมปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันที่ 2 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤศจิกายน 2565 ขณะที่ความต้องการใช้พลังงานยังเติบโตจากสถานการณ์โควิด-19ที่คลี่คลายหากพิจารณาแนวโน้มการใช้พลังงานฟอสซิลทั่วโลกพบว่า การใช้ถ่านหินได้ผ่านจุดที่มีการใช้สูงสุดไปแล้วแม้ในระยะสั้นหลายประเทศในยุโรปจะกลับมาใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆเพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียที่หายไป ซึ่งมองว่าเป็นภาวะชั่วคราว ส่วนการใช้น้ำมันของโลกคาดว่าในปีค.ศ. 2030-2032 จะปีที่มีการใช้สูงสุดหลังจากนั้นจากนั้นการใช้เริ่มทยอยลดลง สวนทางกับแนวโน้มของการใช้ก๊าซธรรมชาติยังมีทิศทางการใช้ที่เพิ่มขึ้นไปจนถึงปีค.ศ. 2040 เนื่องจากก๊าซธรรมชาติถือว่าเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดและเป็นพลังงานช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด จึงเป็นความท้าทายของภาคธุรกิจด้านพลังงานแบบเดิม ที่จะต้องทุ่มเม็ดเงินเพื่อเข้าสู่พลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ หวังลดผลกระทบจากการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนบริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ที่สร้างการเติบโตภายใต้กลยุทธ์ Greener & Smarter โดยยึดหลัก ESG คือดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่เป้าหมายของความยั่งยืนด้านพลังงานโดยเพิ่มสัดส่วนพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานตอบรับกับเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานสะอาด ผ่านบริษัทย่อยคือบริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด โดยวางเป้าหมายในปี2568สัดส่วนกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA)มาจากพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงาน 50% และตั้งเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 6,100 เมกะวัตต์มาจากพลังงานสะอาด 1,600 เมกะวัตต์ขณะนี้บ้านปูมีการประชุมเพื่อจัดทำแผนงาน โดยยึดหลักกลยุทธ์ Greener & Smarter ฉบับที่ 2ของบริษัท โดยใช้ ESGนำหน้าในการดำเนินธุรกิจ มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ 3 เสาหลัก คือ1. กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) มีทั้งถ่านหินและก๊าซธรรมชาติ 2.กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน( Energy Generation)มีทั้งโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทั่วไป และโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน 3. กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Energy Technology)โดยมีบ้านปู เน็กซ์เป็นหัวหอกในการลงทุน เร่งเดินหน้าสร้างความเติบโต โดยเฉพาะการพัฒนาผลิตภัณท์และบริการ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจของกลุ่มบ้านปู (Banpu Ecosystem) ให้แข็งแกร่ง“สมฤดี ชัยมงคล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด(มหาชน)(BANPU) กล่าวว่า จากสถานการณ์ความท้าทายของโลกไม่ว่าจะเป็นสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ราคาพลังงานที่สูง ยังมีความท้าทายเรื่องภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดเศรษฐกิจถดถอยตามมา แต่ในมุมพลังงานยังเป็นธุรกิจที่เติบโตได้ดีอยู่ เพราะทุกประเทศที่บ้านปูเข้าไปลงทุนมีการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นดังนั้น แผนการลงทุนในปี2566 บ้านปูเน้นการลงทุนธุรกิจก๊าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าก๊าซฯในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น ผ่านบริษัท BKV Corporation (BKV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บ้านปูถือหุ้น 96.12 %และบมจ.บ้านปู เพาเวอร์ (BPP) ขณะที่ธุรกิจถ่านหินยังรักษาการเติบโตแบบออแกนิก เพื่อสร้างกระแสเงินสดในช่วงราคาถ่านหินสูง โดยบ้านปูไม่มีแผนจะเข้าซื้อกิจการเหมืองถ่านหินใหม่เพิ่มแต่จะเน้นผลิตถ่านหินจากเหมืองเดิมที่มีอยู่ทั้งในประเทศอินโดนีเซีย ออสเตรเลียและจีน ส่วนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนภายใต้บริษัท บ้านปู เน็กซ์ จำกัด ก็มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศแต่หากมองการเติบโตเป็นรายประเทศนั้น บ้านปูวางเป้าหมายการเติบโตในประเทศไทยในปี2566 ตามแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ฉบับใหม่ (PDP 2022) ระหว่างปี 2565-2580 ที่ล่าสุดคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเตรียมเปิดประมูลจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed – in Tariff หรือ FiT ปี 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิงกำลังการผลิตรวม 5,203 เมกะวัตต์ รวมทั้งเร่งขยายเทคโนโลยีพลังงานของบ้านปู เน็กซ์ ผ่านPlatform Ecosystem ต่างๆที่บริษัทได้ร่วมทุนกับพันธมิตรหลายราย ไม่ว่าจะเป็นดูราเพาเวอร์ ผู้นำด้านระบบแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานแบบลิเธียมไอออนระดับโลก และเชิดชัยมอเตอร์เซลส์ ผู้ให้บริการรถบัสรายใหญ่ที่สุดในไทย สร้างโรงงานประกอบแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับ e-Bus ฯลฯส่วนการเติบโตในประเทศสหรัฐอเมริกา แบ่งการเติบโตเป็น 2 เสาหลักคือ 1.กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ผ่านบริษัทย่อย คือ BKV มีแผนจะเข้าซื้อกิจการแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ในรัฐเท็กซัสเพิ่มเติมอีก หลังจากปี2565ที่ได้ตัดสินใจซื้อแหล่งก๊าซธรรมชาติ และครอบคลุมถึงธุรกิจกลางน้ำบริเวณบาร์เนตต์ จากบริษัท XTO Energy, Inc. and Barnett Gathering LLC (XTO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Exxon Mobil Corporation คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 750 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 25,125 ล้านบาท โดยได้มีการสร้างพลังร่วม (Synergy )กับแหล่งก๊าซฯบาร์เนตต์เดิมของบริษัทในรัฐเท็กซัส ทำให้ต้นทุนการผลิตก๊าซฯของบริษัทต่ำลงอีก ส่งผลให้ BKVกลายเป็นบริษัทผลิตก๊าซธรรมชาติรายใหญ่อันดับ 1ในรัฐเท็กซัส โดยมีหลุมผลิตก๊าซฯมากถึง 7,500หลุม คิดเป็นกำลังการผลิต 700ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเมื่อรวมกับกำลังผลิตก๊าซธรรมชาติในแหล่งมาร์เซลลัสที่รัฐเพนซิลเวเนีย อีก 200ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เท่ากับว่าบ้านปูมีการผลิตก๊าซฯรวมทั้งสิ้น 900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และมีปริมาณสำรอง 1P จะเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.4tcf เป็นกว่า 5.8tcfด้านแหล่งเงินลงทุนนั้น มั่นใจว่าBKV สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เอง ซึ่ง BKV เตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯด้วย เพียงรอจังหวะที่เหมาะสม เพื่อระดมเงินในการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ผ่านมาได้มีการกู้ยืมเงินแบบซินดิเคทจากสถาบันการเงินในไทย สิงคโปร์และญี่ปุ่นเพื่อซื้อแหล่งก๊าซฯXTO ทั้ง100%นอกจากนี้ BKV ยังยึดหลัก ESG ในการดำเนินธุรกิจโดยล่าสุดได้ร่วมทุนกับ บริษัท EnLink Midstream, LLC (EnLink) ผู้ให้บริการระบบกลางน้ำด้านพลังงาน (ระบบแยก อัดก๊าซ และท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ) รายใหญ่ในสหรัฐฯ พัฒนาโครงการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture, Utilization and Sequestration: CCUS) คาดว่าใช้เงินลงทุนราว 30ล้านเหรียญสหรัฐ นับเป็นการขับเคลื่อนครั้งใหญ่สู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซมีเทน (CH4) อย่างเป็นรูปธรรมโครงการดังกล่าวดำเนินการครอบคลุมแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ ในรัฐเท็กซัส เพื่อช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตและการขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดย EnLink จะขนส่งก๊าซธรรมชาติของ BKV ที่ถูกผลิตจากแหล่งก๊าซธรรมชาติบาร์เนตต์ผ่านท่อขนส่งไปยังโรงงานแยก และอัดก๊าซ ในรัฐเท็กซัส ซึ่งในระหว่างกระบวนการนี้เองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกดักจับ บีบอัด และขนส่งกลับไปหลุมใต้ดินของ BKV เพื่อจัดเก็บ และไม่มีการปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอีก กล่าวได้ว่าโครงการCCUS ทำให้กระบวนการผลิตก๊าซฯเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น คาดว่าโครงการCCUS จะดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2566 นับโครงการแรกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในสหรัฐฯเลยทีเดียว แม้แต่ Exxon Mobil ยังมีแผนลงทุนโครงการCCUSรูปแบบเดียวกับบ้านปู เพราะเป็นโครงการลงทุนที่มีขนาดไม่ใหญ่ ทำได้ง่ายเหมาะสมกับแหล่งก๊าซฯในสหรัฐอเมริกา2.กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน ( Energy Generation) ทางบ้านปู เพาเวอร์มีแผนเข้าซื้อกิจการ (เทคโอเวอร์)โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมในรัฐเท็กซัส หลังจากก่อนหน้านี้เข้าลงทุนซื้อโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ Temple I แต่ก็ไม่ปฎิเสธถ้าจะเทคโอเวอร์โรงไฟฟ้าก๊าซฯในรัฐอื่นของสหรัฐอเมริกาถ้าเป็นโรงไฟฟ้าที่ดีและราคาเหมาะสม ซึ่งการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในสหรัฐมีโอกาสมาก เพราะเจ้าของโรงไฟฟ้าเป็นกองทุนฯที่มีกลยุทธ์ในการขายธุรกิจออก แม้ว่าราคาก๊าซฯช่วงนี้สูง ทำให้ค่าไฟแพง แต่การซื้อโรงไฟฟ้าพิจารณาจากอายุโรงไฟฟ้าที่เหลือเป็นหลักส่วนประเทศออสเตรเลีย บ้านปูมองโอกาสการควบรวมหรือซื้อกิจการ(M&A)โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพิ่มเติม จากก่อนหน้านี้ได้เข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 2 โครงการที่ตั้งอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ คิดเป็นกำลังการผลิตรวม 167เมกะวัตต์ ประกอบด้วยทั้งนี้ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BSF กำลังการผลิต 11.09 เมกะวัตต์เปิด และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์MSF กำลังการผลิต 55.9 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว ขณะเดียวกันบริษัทก็มีแผนลงทุนโรงไฟฟ้าใหม่ติดกับเหมืองถ่านหินด้วยส่วนธุรกิจถ่านหินในออสเตรเลีย จะไม่มีการลงทุนซื้อเหมืองใหม่ แต่จะรักษากำลังการผลิตถ่านหินไว้ใกล้เคียงเดิม เช่นเดียวกับประเทศอินโดนีเชีย ที่จะไม่มีการลงทุนซื้อเหมืองถ่านหินใหม่ ล่าสุดบ้านปูได้ตั้งบริษัทย่อยคือบริษัท PT.ITM Bhinneka Power หรือ IBP ในอินโดนีเซีย โดยจะนำรูปแบบการลงทุนของบ้านปู เน็กซ์มาใช้ในประเทศอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา(โซลาร์รูฟท็อป)ให้กับกลุ่มลูกค้าไปแล้ว 7เมกะวัตต์ และมีโซลูชั่น แพลตฟอร์มต่างๆ รวมทั้งจะลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก(มินิ ไฮโดร) โดยIBP จะเข้าไปซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กที่จ่ายไฟฟ้าในระบบอยู่แล้ว ขนาดกำลังผลิต 10-20เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนไม่มากส่วนประเทศจีน ทางบ้านปู เพาเวอร์(BPP)ไม่มีแผนลงทุนโรงไฟฟ้าถ่านหินใหม่เพิ่ม แต่จะดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินซานซีลู่กวง (SLG) ในจีน กำลังการผลิตรวม 1,320 เมกะวัตต์ ซึ่งBPPถือหุ้นอยู่ 30% ให้มีประสิทธิภาพดีที่สุด ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม(Combined Heat and Power : CHP) ของ BPP ทั้ง 3 แห่ง ที่เมืองโจวผิง( Zouping )ซึ่งเข้าไปถือหุ้น 100% กำลังการผลิต 139 เมกะวัตต์, เจิ้งติ้ง (Zhengding) ถือหุ้น 100% กำลังการผลิต 227 เมกะวัตต์ และ ล่วนหนาน (Luannan) ถือหุ้น 70% กำลังการผลิต 121 เมกะวัตต์ ก็มีแผนจะGo Green มากขึ้น โดยมีการเจรจากับทางเจิ้งติ้ง เพื่อเข้ามาดำเนินการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปให้กับโรงงาน โรงแรมในรูปแบบB2B รวมทั้งการทำโซลูชั่น แพลตฟอร์มโดยจับมือกับพันธมิตรท้องถิ่น หากสามารถทำโซลูชั่น แพลตฟอร์มได้อย่างน้อย 1 แพลตฟอร์มในจีน เชื่อว่าจะมีขนาดใหญ่กว่าบ้านปู เน็กซ์แล้ว เพราะประชากรจีนมีจำนวนมาก รวมทั้งบริษัทได้การลงทุนโครงการโซลาร์ฟาร์มและโซลาร์ลอยน้ำในจีนด้วยสำหรับการเติบโตในเวียดนาม กลุ่มบ้านปูจะเติบโตในธุรกิจโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มและโรงไฟฟ้าพลังลม ส่วนญี่ปุ่นก็มีแผนเติบโตเหมือนเดิมเป็นการลงทุนโซลาร์ฟาร์ม ขณะที่สปป.ลาว ยังไม่มีการลงทุนใหม่ มีเพียงเดินเครื่องโรงไฟฟ้าหงสาที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความพร้อมในการจ่ายไฟต้นทุนต่ำให้ไทยส่วนประเทศมองโกเลีย บ้านปูจะลงทุนโครงการนำร่องการนำถ่านหินมาแปลงเป็นปิโตรเคมี หรือน้ำมันดีเซลเพื่อป้อนตลาดในมองโกลเลีย โครงการนี้ใช้เทคโนโลยีจากแคนาดา มีต้นทุนแข่งขันกับราคาน้ำมันดีเซลได้อย่างแน่นอนสำหรับงบลงทุนในปี2566 บริษัทคาดว่าใช้งบลงทุนจะสูงกว่าปีนี้ที่ตั้งไว้ 1,300 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วนใหญ่เน้นการลงทุนในสหรัฐอเมริกาที่จะเข้าซื้อกิจการในธุรกิจก๊าซฯและโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งบ้านปู เน็กซ์ เพื่อรุกธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง ทำโซลูชั่น แพลตฟอร์มต่างๆเพื่อสร้างการเติบโต ส่วนฐานะการเงินบริษัทก็มีความเข้มแข็ง โดยบ้านปูมีกระแสเงินสดที่ดีมากจากธุรกิจถ่านหินและก๊าซที่มีราคาสูง ทำให้ช่วงครึ่งแรกปี2565 มีกระแสเงินสดถึง 700ล้านเหรียญสหรัฐ ขณะที่การลงทุนใหม่จะเน้นซื้อกิจการโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว สามารถสร้างกระแสเงินสดได้ทันทีรวมทั้งปี2566 บ้านปูมีเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิวอแรนต์ ทำให้มีเงินเข้ามาอีก 300ล้านเหรียญสหรัฐ และมีความพร้อมในการออกหุ้นกู้ ดังนั้นแหล่งเงินทุนจึงไม่ใช่ปัญหานางสมฤดี คาดการณ์ราคาตลาดถ่านหินในปี2566-67 จะอ่อนตัวลงจากปีนี้มาอยู่ที่เฉลี่ย 200-250 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยปี2565 ราคาถ่านหินเฉลี่ยเกินกว่า 300เหรียญต่อตัน โดยไตรมาส4/2565 ราคาถ่านหินอยู่ระดับสูงกว่า 350เหรียญสหรัฐต่อตัน เนื่องจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้ก๊าซและถ่านหินจากรัสเซียหายไป ดันให้พลังงานราคาพลังงานดีดตัวสูงขึ้น ขณะที่พลังงานหมุนเวียนก็มีไม่เพียงพอ ทำให้ยุโรปมีความต้องการใช้ก๊าซฯและถ่านหินเพิ่มขึ้น ดังนั้น ใน2ปีข้างหน้า ราคาถ่านหินยังอยู่ระดับสูง 200-250 เหรียญสหรัฐต่อตัน แม้ว่าราคาถ่านหินจะสูงแต่บริษัทไม่มีแผนจะผลิตและจำหน่ายถ่านหินมากขึ้น โดยปี2566 บ้านปูตั้งเป้าปริมาณการผลิตถ่านหินรวมอยู่ที่ 40 ล้านตันต่อปีใกล้เคียงปีนี้ส่วนราคาก๊าซฯที่ปรับสูงขึ้นจากวิกฤติพลังงานทำให้ราคาก๊าซธรรมชาติที่ตลาดสหรัฐดีดตัวขึ้นไปแตะ 8 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู จึงไม่น่าแปลกที่ค่าไฟฟ้าของไทยจะปรับเพิ่มเกิน 5บาท/หน่วย เพราะราคาก๊าซธรรมชาติเหลว(LNG)เมื่อขนส่งมาถึงไทยราคาอยู่ที่ 20-40เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู จึงเป็นเหตุผลที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)เรียกรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าบีแอลซีพีและโรงไฟฟ้าหงสาที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เพราะราคาค่าไฟต่ำกว่าโรงไฟฟ้าก๊าซฯมากดังนั้น หากบ้านปูสามารถเดินหน้าได้ตามแผนการลงทุนที่วางไว้ มั่นใจว่าผลการดำเนินงานบริษัทฯในปี2566จะเติบโตสูงขึ้นกว่าปีนี้ แม้ว่าราคาถ่านหินจะอ่อนตัวลงมาก็ตาม โดยกลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงานทั้งถ่านหินและก๊าซฯยังเป็นพระเอกในการสร้างรายได้อยู่ แต่บริษัทจะรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่เข้ามาเพิ่มขึ้นและยังทำให้บริษัท Go Green มากขึ้นด้วย