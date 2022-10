ซูเปอร์สปอร์ต ขยายตลาดกีฬาวิ่ง ปั้นร้าน RunmaxX by Supersports บุก

ผู้จัดการรายวัน360 -ซี อาร์ ซี สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล เปิดตัวสโตร์รองเท้าวิ่งแห่งใหม่ RunmaxX by Supersports ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 สาขา พระราม 3 เพื่อรองรับความความต้องการรองเท้าวิ่งในประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างสูงเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ปัจจุบัน ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตแอคทีฟ และทำกิจกรรมเอาต์ดอร์กันอย่างมาก ซึ่งการกลับมาทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สร้างให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นในรองเท้าวิ่ง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2022 ซี อาร์ ซี สปอร์ต เล็งเห็นการฟื้นตัวของเซกเมนต์รองเท้าวิ่ง โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก ซึ่งการเปิดสโตร์รองเท้าวิ่งในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เพียงตอบรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น แต่รวมถึงการสนับสนุนให้ทุกคนมีแนวทางการดำเนินชีวิตที่มีสุขภาพดี ซึ่งเป็นสิ่งที่เรายืนหยัดมาตลอด”RunmaxX by Supersports ออกแบบขึ้นมาเพื่อเติมเต็มทุกความต้องการของลูกค้าเกี่ยวกับรองเท้าวิ่ง โดยได้รวบรวมแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Nike, Adidas, HOKA One, Saucony, ASICS, New Balance, Skechers และ Reebok ไว้ที่สโตร์แห่งนี้ เพื่อให้บรรดานักวิ่งได้รับประสบการณ์จากการช็อปปิ้งที่ครบวงจร ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้า RunmaxX by Supersports จะได้พบกับรองเท้าวิ่งสายทำเวลาและความเร็วที่ได้รับความนิยม อย่างเช่น HOKA Rocket X, Hoka Carbon X, Saucony Endorphin Pro 3 รวมไปถึงสีพิเศษของรองเท้า HOKA รุ่น Rincon ทั้งหมดนี้พร้อมให้นักวิ่งทุกคนได้ทดลองสวมใส่ นอกจากนี้ ซี อาร์ ซี สปอร์ต มีแผนที่จะนำรองเท้าแบรนด์อื่นๆ อาทิ Puma และ Craft เข้ามาจัดจำหน่ายเพิ่มเติมด้วยพื้นที่ครอบคลุมกว่า 230 ตารางเมตร ภายในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 สาขา พระราม 3 ซึ่งนอกจากรองเท้าวิ่งแล้ว RunmaxX by Supersports พร้อมนำเสนอเสื้อผ้า และอุปกรณ์ครบทุกแบบทุกสไตล์ จาก แบรนด์ต่างๆ ได้แก่ INJINJI, Compressport, LP Support, S Sports, Garmin, Suunto และ Fitbitนอกจากนี้ ลูกค้าสามารถทดลองใช้บริการ Run Lab เพื่อวิเคราะห์รูปทรงของเท้าและการก้าวเท้าด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้มั่นใจว่ารองเท้าที่เลือกจะพอดีกับเท้ามากที่สุด พร้อมกับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของเราให้แก่ลูกค้าในการเลือกรองเท้าที่เหมาะสมเพื่อร่วมฉลองการเปิดสโตร์ใหม่ ทุกการซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท จะได้รับหมวกใส่วิ่งมูลค่า 450 บาท พร้อมด้วยส่วนลดสุดพิเศษสูงสุด 15% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565