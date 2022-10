JASPALคว้า Official Licensed Products เตะบอลโลก “กาตาร์” ขยายฐานกลุ่มกีฬา

ผู้จัดการรายวัน 360 - JASPAL (ยัสปาล) ตอกย้ำความแข็งแกร่งของแบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่ก้าวสู่ระดับโลก รุกจับกระแสฟุตบอลโลก เดินหน้าสปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง คว้าลิขสิทธิ์ Official Licensed Products เป็นแบรนด์แฟชั่นเพียงหนึ่งเดียวในไทย ในการออกแบบร่วมกับทางฟีฟ่า กับสินค้าที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ “FIFA WORLD CUP QATAR 2022” โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติมในกลุ่มแฟนฟุตบอล รวมไปถึงผู้ที่ชื่นชอบโมเมนท์ของมหกรรมการแข่งขันกีฬา พร้อมจัดกิจกรรมภายในร้าน เพื่อสร้างสีสันดึงดูดกลุ่มลูกค้าร่วมสนุกที่ร้าน JASPAL MAN ทั่วประเทศนายวิเศษ สิงห์สัจจเทศ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ บริษัท ยัสปาล จำกัด เปิดเผยว่า “JASPAL เป็นแฟชั่นแบรนด์ไทยที่สร้างปรากฎการณ์ให้กับวงการแฟชั่นมาอย่างต่อเนื่องกว่า 50 ปี ไม่ว่าจะเป็นการคอลาบอเรชั่นกับดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลก หรือแอนิเมชั่นคาแรกเตอร์ยอดนิยม ซึ่งได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบแฟชั่นมาโดยตลอดในโอกาสพิเศษของการกลับมาของมหกรรมฟุตบอลโลก 2022 ที่คนทั่วโลกตั้งตารอคอย ทางแบรนด์จึงได้สร้างปรากฎการณ์อีกครั้งกับองค์กรฟุตบอลระดับโลก คือ FIFA ในการทำงานร่วมกัน โดยล่าสุด JASPAL ได้คว้าลิขสิทธิ์ Official Licensed Products เป็นแบรนด์แฟชั่นเพียงหนึ่งเดียวในไทย ในการออกแบบร่วมกับทางฟีฟ่า กับสินค้าที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ “FIFA WORLD CUP QATAR 2022”นับเป็นก้าวสำคัญของการใช้กลยุทธ์สปอร์ต มาร์เก็ตติ้ง เพื่อขยายฐานของลูกค้าของแบรนด์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จากเดิมที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์แฟชั่น ไปยังกลุ่มที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลและผู้ที่สนุกสนานกับการส่วนร่วมกับในกระแสฟุตบอลโลกด้วย ทั้งหมดนี้ เป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของ JASPAL ในฐานะของแบรนด์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ครบในทุกแฟชั่นไลฟ์สไตล์ และเป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่นระดับโลกอย่างแท้จริงสำหรับสินค้าที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ FIFA WORLD CUP QATAR 2022 นี้ ทาง JASPAL ได้ออกแบบโดยดึงเอาดีเทลต่าง ๆ มาตีความผ่านรูปแบบและลายพริ้นต์ นำมาออกแบบให้แฟนบอลที่รักในแฟชั่น สามารถเลือกหยิบมาใส่ได้ใน Everyday Look รวมถึง 63 ไอเท็ม โดยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่1. “Main Collection” ไอเท็มสไตล์ Sports Casual ที่สามารถสวมใส่ได้จริงในทุก ๆ วัน เน้นการใช้สีขาว ดำ แดงเลือดหมู และนำเอา Elements ต่าง ๆ มาออกแบบเป็นลายตาราง เสริมลุคเท่ให้ทุก ๆ วัน หยิบมาสวมใส่ได้อย่างมั่นใจ และไม่ได้มีแค่เสื้อผ้า แต่ยังมีคอลเลกชั่นอื่น ๆ ให้ได้เก็บสะสมกัน ไม่ว่าจะเป็น แก้ว, หมวก, ผ้าพันคอ, Tote Bag ฯลฯ2. “JASPAL Selected” ทีเชิ้ตที่เลือกสรรประเทศยอดนิยม 9 ประเทศ อาทิ โปรตุเกส, บราซิล, เยอรมนี, อังกฤษ, ญี่ปุ่น, อาร์เจนติน่า, สเปน, เนเธอร์แลนด์ และฝรั่งเศส มาออกแบบใหม่ใส่เทคนิคกราเดียนท์สร้างมิติลูกเล่นให้กับเสื้อทีเชิ้ต3. “Mystery Box” สนุกไปกับกล่องสุ่มทีเชิ้ต จากเสื้อแฟนบอลกว่า 24 ประเทศ ที่ให้คุณนอกจากจะได้ลุ้นเชียร์ทีมที่ชอบแล้ว ยังร่วมลุ้นกับกล่องสุ่มว่าจะได้เสื้อทีมใดไปครอง“นอกจากนี้ เราได้จัดกิจกรรมพิเศษภายในร้าน JASPAL MAN ทั่วประเทศ เพื่อสร้าง Engagement ให้ลูกค้าสามารถมาร่วมลุ้น ร่วมสนุกกับทางแบรนด์ได้ สร้างประสบการณ์การช็อปปิงแฟชั่นไอเท็มรูปแบบใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ สินค้าที่ได้รับลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการ FIFA WORLD CUP QATAR 2022 นับเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ JASPAL ในการรุกเข้าขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่มใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของแบรนด์ที่เป็นผู้นำเทรนด์แฟชั่น และมีศักยภาพสามารถเติบโตในวงการแฟชั่นรีเทลอย่างแข็งแกร่งต่อไป” นายวิเศษ กล่าวบริษัท ยัสปาล จำกัด ผู้นำในธุรกิจผู้ค้าปลีกแฟชั่นของไทยมายาวนานกว่า 50 ปี โดยเป็นผู้ออกแบบและจัดจำหน่ายแบรนด์เสื้อผ้าและแอคเซสเซอรี่ ที่ได้รับความนิยมครองใจแฟชั่นนิสต้าของไทยมาโดยตลอด ได้แก่ JASPAL, CPS CHAPS, LYN, CC DOUBLE O, Lyn around, Jelly Bunny, Misty Mynx, ROYAL IVY REGATTA, V EYEWEAR และ QUINN รวมทั้งยังเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยให้กับแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลกมากมาย อาทิ FRED PERRY, Melissa, Shoebar, ASICS และ DIESEL นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ต่อยอดขยายธุรกิจจากแฟชั่นไปยังกลุ่มธุรกิจทั้งคาแฟ่และความงาม เช่น C.P.S. COFFEE และ LYN BEAUTY เพื่อสร้างประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรให้กับลูกค้าคนไทย โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาของแบรนด์แฟชั่นต่าง ๆ รวมกว่า 370 แห่งในประเทศ และอีกกว่า 35 แห่งในต่างประเทศ