เดอะมอลล์-วันสยาม-ททท.จัดเมกเซลล์ ดึงนักช้อป-รับ APEC 2022ลุ้น 4.5 พันล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ วันสยาม ผนึก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกว่า 100 พันธมิตรธุรกิจ ยกทัคาดโกย 4500 ล้านาทพ 7 ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ จัดเมกะเซลล์ระดับชาติ “Bangkok Shopping Festival” ภายใต้คอนเซ็ปต์ ช้อป ช่วย ได้ ระดมสินค้าแบรนด์ดังทุกชั้น ทุกแผนก ลดแรงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีสูงสุด 80% ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และ M Online กระตุ้นท่องเที่ยวดึงนักช้อปชาวไทยและต่างชาติ เพื่อปลุกกำลังซื้อ ฟื้นฟูเศรษฐกิจไตรมาสสุดท้ายของปี หลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 พร้อมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC 2022 เริ่มช้อปได้ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2565 ที่ เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่นางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2565นี้ถือเป็นช่วงสำคัญที่สุดของธุรกิจรีเทล เพราะกำลังเข้าสู่เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง และเป็นฤดูกาลแห่งการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่นิยมเดินทางมาประเทศไทย สำหรับนักช้อปชาวไทยช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการจับจ่ายใช้สอยที่คึกคักที่สุดของปี โดยหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ทำให้มีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม APEC 2022 ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ทำให้ประเทศไทยจะมีผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่งจะส่งผลช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ และผลักดันให้กรุงเทพมหานครกลับมามีสีสัน และเป็นมหานครแห่งการช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้งเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ประเดิมจัดเมกะเซลล์ระดับชาติครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Bangkok Shopping Festival” ช้อป ช่วย ได้ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดย เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ผนึกกำลัง วันสยาม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกว่า 100 พันธมิตรทางธุรกิจชั้นนำ ยกทัพ 7 ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ระดมหลากหลายสินค้าแบรนด์ดังลดแรงครั้งยิ่งใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีสูงสุด 80% ทุกชั้น ทุกแผนก ทั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และ M Onlineพร้อมผนึกกำลัง 13 บัตรเครดิต และพันธมิตรทางธุรกิจ มอบโปรโมชั่นให้กับลูกค้าในทุกสัปดาห์ ตลอดแคมเปญ พิเศษ ลุ้นรับรถยนต์ HAVAL JOLION HYBRID SUV รุ่น ULTRA จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 2.99 ล้านบาท มอบให้ลูกค้าที่ช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯ พร้อมพบกับโปรแรง BLACK ช่วยได้ สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50%นอกจากนี้ยังร่วมมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 องค์กร มอบสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวสามารถรับ Cash Coupon มูลค่า 600 บาท เมื่อช้อปสินค้าตามยอดซื้อที่กำหนด หรือ เพียงนำ Boarding Pass ของสายการบินที่ร่วมรายการ แลกรับ TOURIST WELCOME PACK สำหรับลูกค้าที่ชอบช้อป ON LINE สามารถช้อปจุใจกับส่วนลดสูงสุด 80% ผ่าน MONLINE.COM”นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยว (High Season) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มุ่งส่งเสริมการขายและการตลาดเพื่อเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก โดยคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 1.5 ล้านคนต่อเดือน และส่งผลให้ทั้งปีจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย 10 ล้านคน ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC 2022) ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศไทยครั้งนี้ ก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะได้ใช้ประโยชน์ฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวหลังวิกฤตของโควิด-19 ให้เกิดแนวทางที่เติบโตอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อธุรกิจในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจรีเทลนางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า กลุ่มวันสยาม ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของสามเดสติเนชั่นชั้นนำระดับโลก ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ กล่าวว่า จากผลประกอบการของศูนย์การค้าในกลุ่มวันสยามใน 9 เดือนแรกของปี 2565 สูงกว่า 9 เดือนแรกของปี 2562 ซึ่งเป็นช่วง ก่อนสถานการณ์โควิด ซึ่งในปีนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสัดส่วนมากถึง 20-30% ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงกำลังซื้อภายในประเทศที่มีทิศทางบวกในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ “กลุ่มวันสยาม ร่วมผนึกกำลังในแคมเปญเมกะเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “Bangkok Shopping Festival” ช้อป ช่วย ได้ ซึ่งเป็นแคมเปญที่จะสร้างสมประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่เพียงแต่นักช้อปจะได้สิทธิประโยชน์ในการช้อปอย่าง สุดคุ้มค่า ยังเป็นการกระตุ้นยอดขายให้แก่บรรดาแบรนด์ ร้านค้า ผู้ประกอบการและพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ ช่วยกระตุ้นกำลังการจับจ่ายจากทั้งนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างประเทศ อัดฉีดเม็ดเงินไหลเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 อีกทั้งปัจจัยสำคัญที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC ในปีนี้ กลุ่มวันสยาม ภายใต้บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด หนึ่งในพันธมิตรอย่างเป็นทางการด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านสถานที่ กิจกรรมรวมถึง สิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย เพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยโดยนอกจากแคมเปญหลักที่ดึงดูดนักช้อปด้วยส่วนลดสูงสุดกว่า 80% รวมถึงโปรโมชั่นและของรางวัลสุดพิเศษจากพันธมิตรและบัตรเครดิตชั้นนำแล้ว กลุ่มวันสยามยังเตรียมเอาใจนักช้อปด้วยสิทธิพิเศษมากมาย ทั้งแลกรับ Siam Gift Card ใช้ช้อปต่อแทนเงินสดอย่างจุใจ และของรางวัลพิเศษมากมาย รวมมูลค่าสูงสุดกว่า 7.5 ล้านบาท และพิเศษสุดกับสิทธิประโยชน์จาก ONESIAM SuperApp และสำหรับสมาชิก VIZ โดยเฉพาะ สุดคุ้มกับ ‘ใช้ VIZ Coin เท่าไหร่ รับคืนเท่านั้น’ รับ VIZ Coin คืนสูงสุด 500 VIZ Coins เมื่อใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ยังมี แคมเปญพิเศษ “Black ช่วย ได้” ในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2565 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2565 และ วันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2565 รับของรางวัล สูงสุดถึง 1,200 บาท นอกจากนี้ ยังร่วมกับพันธมิตรมากมาย มอบสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อาทิ บัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย, เอไอเอส และทรู เป็นต้นห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ยกทัพสินค้า !!! ลดสูงสุด 80%เอาใจนักช้อปตลอด 5 สัปดาห์ วันที่ 28 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2565 รวม 31 วันพิเศษ ลุ้นรับรถยนต์ HAVAL JOLION HYBRID SUV รุ่น ULTRAจำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 2.99 ล้านบาทห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ผนึกกำลังลดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี สูงสุด 80% มอบความพิเศษในราคาสุดคุ้มส่งท้ายซีซั่น ด้วยหลากหลายแบรนด์ดัง ตลอด 5 สัปดาห์ รวม 31 วัน อาทิ• BLACK ช่วยได้ ลดตลอดทั้งวัน 3 วัน 3 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 28 - 30 ต.ค. 65, 11 – 13 พ.ย. และ25 - 27 พ.ย.65 สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50%, สมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับส่วนลดเพิ่ม / เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40% โดยสมาชิกบัตร M CARD รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% และ บัตรเครดิต SCB M VISA, SCB, Citi, ธนาคารกรุงเทพ, UOB, KTC และ ธนาคารกรุงศรี ลดเพิ่ม/เครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ, ช้อปสะสมครบสูงสุด 5,000 บาท /วัน รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 5,000 คะแนน โดย สมาชิก M CARD รับสูงสุด 2,500 คะแนน และรับเพิ่มสูงสุด 2,500 คะแนน จากบัตรเครดิต SCB M VISA, Citi, UOB และ ธนาคารกสิกรไทย• LUCKY WEEKEND FRI-SAT-SUN มอบความพิเศษทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 2 สัปดาห์ ที่ 4-6 พ.ย.และ 18-20 พ.ย.พบสินค้าแบรนด์ชั้นนำ เคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 30% เมื่อช้อปสะสมในห้างฯสูงสุด 5,000 บาท/วัน รับคะแนนเพิ่มสูงสุด 5,000 คะแนน โดย สมาชิก M CARD รับสูงสุด 2,500 บาท และรับเพิ่มสูงสุด2,500 บาท จากบัตรเครดิต SCB M VISA, Citi, ธนาคารกสิกรไทย และ UOB• 11.11 DOUBLE DAY อัดโปรแรง 3 วันเต็ม ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย. 65 ช้อปครบ 1,111 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ สมาชิกบัตร M Card รับคะแนนสะสมเพิ่ม 1,111 M POINT และลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA, Citi และ ธนาคารกสิกรไทย รับคะแนนสะสมเพิ่ม 1,111• พิเศษ ลุ้นรับรถยนต์ HAVAL JOLION HYBRID SUV รุ่น ULTRA จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 2.99 ล้านบาท เมื่อช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาท ขึ้นไป• สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส เฉพาะทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ใช้เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าภายในห้างฯครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ หรือ ใช้เอไอเอส พอยท์ 200 คะแนน แลกรับส่วนลด 100 บาท (สามารถแลกรับได้ทุกวัน) สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 65• แจกความสดชื่น น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิงห์ บริเวณจุด Redemtion และบูทดีเจ ทั่วห้างสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 องค์กรทั้งในกลุ่มสายการบิน อาทิ การบินไทย,Thai VietJet, Singapore Airlines, Emirates, แอร์อินเดีย ฯลฯ กลุ่มโรงแรม อาทิ Marriott, Hilton, Sheraton, Mercure, Holiday Inn ฯลฯ กลุ่ม Medical Tourism อาทิ บำรุงราษฎร์, สมิติเวช สุขุมวิท รพ กรุงเทพ ฯลฯ เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยวต้อนรับการเปิดประเทศ พร้อมรับการประชุม APEC 2022 โดยนักท่องเที่ยวสามารถรับ Cash Coupon มูลค่า 600 บาท เมื่อช้อปสินค้าตามยอดซื้อที่กำหนด ที่ ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.65 - 12 ม.ค.66) อีกทั้งนักท่องเที่ยวสามารถนำ Boarding Pass ของสายการบินที่ร่วมรายการ เพื่อแลกรับ cash coupon รวมถึงรับ Tourist Welcome package ได้จากโรงแรม หรือ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ (ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธ.ค.65)*** 7 ศูนย์การค้า ผนึกกำลังลดแบบจัดเต็ม พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2565ศูนย์การค้า เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา ร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย มอบโปรโมชั่นพิเศษช้อป ช่วย ได้มากมาย ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2565 รวม 31 วัน• BLACK WEEKEND ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ลดตลอดทั้งวัน 3 วัน 3 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 28 - 30 ต.ค. 65, 11 – 13 พ.ย. และ 25 - 27 พ.ย.65 เมื่อช้อปร้านค้าในศูนย์ฯ ครบ 4,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับ บัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 1,200 บาท (สมาชิกบัตร M Card เมื่อช้อป ร้านค้าในศูนย์ฯ ครบ 4,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 300 บาท พิเศษ ลูกค้าบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต TMRW และ SCB M VISA รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 900 บาท และลูกค้าบัตรเครดิต SCB , Citi รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 700 บาท)• LUCKY WEEKEND ทุกวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ มอบความพิเศษ 2 สัปดาห์ วันที่ 4-6 พ.ย. และ 18-20 พ.ย.65 ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 4,000 บาท ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 800 บาท(สมาชิกบัตร M Card เมื่อช้อป ร้านค้าในศูนย์ฯ ครบ 4,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 200 บาท พิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต UOB หรือบัตรเครดิต TMRW และ SCB M VISA รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 600 บาท และลูกค้าบัตรเครดิต SCB , Citi รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 500 บาท)• 11.11 DOUBLE DAY จัดเต็มโปรแรงเฉพาะ 3 วันเท่านั้น ช่วงวันที่ 11-13 พ.ย. 65 สมาชิก M CARD ช้อปในศูนย์ฯ ครบ 4,000 บาท รับคะแนนสะสมเพิ่ม 1,111 M POINT• พิเศษ ลุ้นรับรถยนต์ GWM รุ่น HAVAL JOLION จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 2.99 ล้านบาท เมื่อช้อปภายในศูนย์ฯ และห้างฯ ครบ 2,000 บาท ขึ้นไป*** ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม , ดิ เอ็มควอเทียร์ ร้านค้าแบรนด์ดังร่วมลดสูงสุด 70 %พร้อมมอบความพิเศษมากมายเอาใจนักช้อปตลอดแคมเปญนางสุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ ดิ เอ็มดิสทริค (Mrs. Suthavadee Sirithanachai Managing Director The Em District) กล่าวถึงความพิเศษที่ทางศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ ศูนย์การค้าผู้นำแฟชั่น และไลฟ์สไตล์ระดับโลกของเมืองไทย ร่วมกับร้านชั้นนำต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ มอบลดสูงสุด 70% พร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายให้กับนักช้อปทุกคน• รับของรางวัล สูงสุด 15,000 บาทพร้อม รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 3,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต กรุงศรี พร้อมรับเครดิตเงินคืน สูงสุด 25% จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ• สำหรับนักช้อปสายชิม รับบัตรกำนัลรับประทานอาหาร 500 บาท และรับบัตรกำนัลรับประทานอาหารเพิ่ม 200 บาท เมื่อใช้จ่ายในร้านอาหารผ่านบัตรเครดิต Citi• BACK WEEKEND◦ วันที่ 28-30 ต.ค. 65 ช้อปผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA / SCB ครบ 40,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ 8,000 บาท◦ วันที่ 25 – 27 พ.ย. 65 ช้อปผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA ครบ 25,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ 5,000 บาทนางสาวสุธาวดี กล่าวปิดท้ายว่า สำหรับการร่วมพลัง 7 ศูนย์การค้าชั้นนำ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป – วันสยาม ร่วมจัดแคมเปญสำคัญในครั้งนี้ถือเป็นสร้างปรากฎการณ์สำคัญให้กับธุรกิจค้าปลีกและศูนย์การค้าของไทย ในการกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งจะช่วยสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ อันจะเป็นกลไกที่สำคัญฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในปีนี้สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ อัดโปรแรงเอาใจนักช้อปช้อปปั๊ปแลกรับ Siam Gift Card หรือ VIZ Coin ให้ช้อปต่อแบบจุกๆ พร้อมแคมแปญสุดคุ้ม“Black ช่วย ได้” กระตุ้นต่อมช้อป วันที่ 28 - 30 ต.ค. 65, 11 – 13 พ.ย. 65 และ 25 - 27 พ.ย.65และห้ามพลาด! สิทธิพิเศษจาก ONESIAM SuperApp และสมาชิก VIZรับ VIZ Coin คืนสูงสูด 500 VIZ Coins เมื่อใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลด ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ!!กลุ่มวันสยาม ผนึกกำลังเดสติเนชั่นระดับโลก สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เตรียมเอาใจนักช้อปกับเคมเปญเมกะเซลล์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ด้วยสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ• “Bangkok Shopping Festival” ช้อป ช่วย ได้ แคมเปญลดยิ่งใหญ่ 31 วันเต็ม ลดแรงสูงสุดถึง 80% ช้อปปั๊ปแลกรับ Siam Gift Card หรือ VIZ Coins ไว้ช้อปต่อแทนเงินสดอย่างจุใจ และของรางวัลพิเศษ มูลค่ารวมกว่า 7.5 ล้านบาท Top Spender สยามพารากอน รับโดรน DJI Air 25 และพิเศษสำหรับสยามเซ็นเตอร์ ลูกค้าเอไอเอส ใช้ AIS Points แลกรับ Siam Gift Card ได้เพิ่ม ส่วนสยามดิสคัฟเวอรี่ สมาชิก VIZ แลกรับ VIZ Coins สูงสุดจุกๆถึง 400 VIZ Coins พิเศษ ลูกค้าทรูรับเพิ่มอีก 100 VIZ Coins ระหว่าง 28 ตุลาคม 2565 – 27 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้น• พิเศษขั้นกว่ากับแคมเปญ “Black ช่วย ได้” สยามพารากอน ช้อปปั๊ปแลกรับ Siam Gift Card 1,200 บาท สยามเซ็นเตอร์ แลกรับ Siam Gift Card 500 บาท และ สยามดิสคัฟเวอรี่ สมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp แลกรับ VIZ Coins 500 VIZ Coins ผ่าน ONESIAM SuperApp พร้อมพบกับสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point เพิ่มสูงสุดถึง 5,000 คะแนน ในวันที่ 28 - 30 ต.ค. 65, 11 – 13 พ.ย. 65 และ 25 - 27 พ.ย. 65 เท่านั้น• พิเศษสุด! กับสิทธิประโยชน์จาก ONESIAM SuperApp และสำหรับสมาชิก VIZ โดยเฉพาะ พลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นคุ้มหนักมาก ‘ใช้ VIZ Coin เท่าไหร่ รับคืนเท่านั้น’ ช้อปปั๊ปรับ VIZ Coins คืนสูงสุด 500 VIZ Coins เมื่อใช้ VIZ Coin แลกรับส่วนลดที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ ให้ช้อปแบบทะลุเป้า 1 พฤศจิกายน – 30 พฤศจิกายน 2565 เท่านั้นM ONLINE APP ช่วยช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกชิ้น ทั้งเว็บ ลดแรงสูงสุด 80% ที่ M Online App เท่านั้น• M ONLINE BLACK WEEKEND ลดจัดหนักตลอดวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ 2 ช่วงเวลา ระหว่างวันที่ 28 - 30 ต.ค. 65 และ 25 – 27 พ.ย. 65 สินค้าแบรนด์ดังทุกชิ้น ทั้งแอป ลดแรงสูงสุด 80% กรอกโค้ดลดเพิ่มสูงสุด 2,400 บาท สมาชิก M card แลกคะแนนเท่ายอดซื้อลดเพิ่ม 20% พิเศษลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ลดเพิ่มสูงสุด 1,800 บาท ลูกค้าบัตรเครดิต SCB, CITI, KCC, Kbank, KTC, BBL, TTB, AEON, KFV, GSB, ICBC และ JCB Ultimate และบัตรเดบิต SCB M และ SCB ที่ร่วมรายการรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,800 บาท*• ดีลแรง สินค้าแบรนด์ดัง ระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค. 65 อาทิ Sports Mall Adidas, Asics, Hoka, Mizuno, Saucony ลดสูงสุด 80% , The Living and Exotique Thai อาทิ Pasaya , Slumberland, SYNDA, Zwilling, Joseph Joseph, Tefal, Zojirushi, ERB, Donna Chang ลดสูงสุด 85%, สินค้าแฟชั่นแบรนด์ดัง อาทิ ASAVA, ASV, Kloset, AMERICAN TOURISTER, Beams ลดสูงสุด 70%, Power Mall สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ อาทิ Samsung, Bosch, Daikin, HONEYWELL, Philips ลดสูงสุด 60%• M ONLINE BANGKOK SHOPPING FEST เอาใจขาช้อปตลอด 11 วันตั้งแต่วันที่ 14 – 24 พ.ย. 65 ลดแรงทุกแบรนด์สูงสุด 80% กรอกโค้ดลดเพิ่มสุงสุด 1,000 บาท ลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ลดเพิ่มสูงสุด 600 บาท พิเศษรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 1,000 บาท* จากบัตรเครดิต CITI, KCC, SCB, JCB Ultimate และบัตรเดบิต SCB M และ SCB ที่ร่วมรายการ• ทุกแคมเปญข้างต้นของ M ONLINE APP พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม หรือแลกคะแนนสะสมสูงสุด 22% หรือเลือกผ่อน 0% นานสูงสุด 12 เดือน จากบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสดที่ร่วมรายการ นอกจากนี้รับส่วนลดเพิ่มจากพาร์ทเนอร์อื่นๆ อีกมากมาย อาทิ AIS, KERRY EXPRESS, LINE FAMILY CLUB, SCG ID, TRUE เป็นต้น พิเศษ!! บริการส่งด่วน ภายใน 3 ชั่วโมง พร้อมบริการห่อของขวัญและจัดส่งฟรีทั่วไทยทุกคำสั่งซื้อ ไม่มีขั้นต่ำ เพียงคลิกสั่งซื้อและตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมผ่าน https://monline.com/th/downloadapp อยู่ที่ไหนก็ช้อปได้ ตลอด 24 ชั่วโมงนางสาววรลักษณ์ กล่าวปิดท้ายว่า “การจัดแคมเปญ “Bangkok Shopping Festival” ช้อป ช่วย ได้ ถือเป็นการทำการตลาดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของลูกค้าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2565 ผนวกกับการปลด ล็อกทัวร์ริสต์ และพร้อมต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม APEC 2022 จะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัว และส่งผลให้ธุรกิจค้าปลีกกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยคาดว่าจะทำให้ทราฟฟิกนักช้อปเพิ่มขึ้น20-25% และตั้งเป้ายอดขายจากแคมเปญนี้ 4,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 กว่า 25%”