“ดิ เอ็มดิสทริค” ดันกรุงเทพ เทียบชั้นมหานครโลก

การตลาด – เดอะมอลล์ เร่งเครื่องปั้นย่านการค้าใหม่ ดิ เอ็ม ดิสทริค ยกระดับกรุงเทพฯเทียบเท่ากย่านการค้าระดับโลก ชี้งบประมาณอาจบานปลายแตะ 60,000 ล้านบาท มั่นใจสิ้นปีหน้าเผยโฉมได้สมบูรณ์แบบวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ถือเป็นอีกวันหนึ่งที่มีความสำคัญมากของทางกลุ่มเดอะมอลล์ เนื่องจากเป็นวันที่มีการจัดงาน “THE EMDISTRICT “THE PULSE OF BANGKOK” ที่จะเปิดตัวโครงการ“THE EM DISTRICT” อันประกอบด้วย THE EMPORIUM, THE EMQUARTIER และโครงการล่าสุด THE EMSPHERE อย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด กล่าวว่า การที่จะสร้างย่านการค้าขึ้นมานั้น ถือเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายมาก เพราะไม่ใช่แค่การสร้างศูนย์การค้า หรือสร้างคอมเพล็กซ์ หรือสร้างคอมมูนิตี้ ที่ EM District เราไม่ใช่แค่สร้างศูนย์การค้า แต่เราสร้างย่านการค้าที่ สมบูรณ์แบบ แบบเดียวกับย่านการค้าดังๆใหญ่ๆในต่างประเทศดิ เอ็มสเฟียร์ คือ จิ๊กซอว์ตัวล่าสุด ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ ดิ เอ็มดิสทริค ภายใต้แนวคิด ฟิวเจอร์ รีเทล (FUTURE RETAIL) ที่รวบรวมเทรนด์ และไลฟ์สไตล์แห่งอนาคต หลังจากที่ได้เปิดบริการไปแล้ว 2 โครงการแรกคือ ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก บนถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าพร้อมพงษ์ศุภลักษณ์ ย้ำว่า โครงการก่อสร้าง ดิ เอ็มสเฟียร์ เดินหน้าต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19 ระบาด และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร และยอมรับว่า งบประมาณก่อสร้าง อาจจะบานปลายจากเดิมที่วางไว้ที่ 15,000 ล้านบาทไปบ้างไม่มากก็น้อย เพราะทั้งค่าแรงงานก็ขึ้น ค่าวัสดุก่อสร้างหลักๆเช่นเหล็กก่อสร้างก็ขึ้นราคา รวมทั้งต้นทุนอี่นๆอีกก็ขี้นกันเป็นเงาตามตัวอาจจะกล่าวได้ว่า งบประมาณก่อสร้างน่าจะไปถึง 16,000 ล้านบาทได้แล้วหรือทั้งย่าน ดิ เอ็มดิสทริค นี้ต้องใช้งบประมาณรวมกันไม่น่าต่ำกว่า 60,000 ล้านบาท แล้ว จากเดิมก่อนหน้านี้ที่วางงบประมาณไว้เพียง 50,000 ล้านบาท แต่อีกมุมหนึ่งก็เป็นเพราะว่าทางเดอะมอลล์ต้องการให้สมบูรณ์แบบที่สุด จึงมีการเพิ่มเติมหลายอย่างเข้าไปอีกเช่นกันทั้งนี้ การก่อสร้างของดิ เอ็มสเฟียร์ ด้านการก่อสร้างโครงสร้างมีความคืบหน้าแล้วมากกว่า 90% ส่วนงานสถาปัตยกรรมคาดว่าจะเริ่มเดินหน้าได้ช่วงปลายปีนี้ ซึ่้งเดอะมอลล์ใช้งบประมาณการตกแต่งมากกว่า 500 ล้านบาท และคาดว่าพร้อมเปิดให้บริการ ดิ เอ็มสเฟียร์ เต็มรูปแบบได้ในเดือนธันวาคม 2566นั่นก็หมายความว่า ดิ เอ็มดิสทริค จะเผยโฉมความสมบูรณ์แบบนั่นเองหัวเรือใหญ่ของเดอะมอลล์กรุ๊ป กล่าวว่า บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจการค้า และการท่องเที่ยวที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนและของโลก เพียบพร้อมไปด้วย ย่านการค้า ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวและบันเทิงที่ทันสมัย หลังจากบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการสร้างศูนย์การค้า สยามพารากอนให้เป็น “ปรากฏการณ์ค้าปลีกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกและนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย” (THE WORLD CLASS RETAIL & ENTERTAINMENT PHENOMENON) มาแล้ว ครั้งนี้เดอะมอลล์ กรุ๊ป พร้อมแล้วที่จะสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน”นอกจากเป็นย่านการค้าที่สำคัญแล้ว ยังเป็นการสร้างย่านที่พักอาศัย โรงแรม ออฟฟิศระดับหรู และที่สำคัญศูนย์รวมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ทันสมัยแปลกใหม่ (ICONIC DISTRICT OF RETAIL, BUSINESS, OFFICE, RESIDENTIAL AND ENTERTAINMENT) อันเป็นหัวใจของความสำเร็จ โดยดิ เอ็มดิสทริค จะเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ อันจะมีส่วนร่วมในการยกระดับให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครต้นแบบ (ROLE MODLE METROPOLIS) ในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ก้าวหน้าและทันสมัยด้วยนวัตกรรมใหม่อย่างยั่งยืน และเป็นมหานครที่ไม่เคยหลับด้วยหวังว่า สิ่งที่ทำนี้จะยกระดับให้กรุงเทพฯเป็นมหานครที่เทียบชั้นมหานครอื่นๆที่มีเพียงไม่กี่แห่งในโลกได้ เช่น ปารีส ลอนดอน นิวยอร์ก เซี่ยงไฮ้ ปักกิ่ง โตเกียว โซล และกรุงเทพมหานครของไทยสาเหตุที่ศุภลักษณ์มั่นใจว่า ย่านเอ็ม ดิสทริค มีความเหมาะสมที่จะเป่็นย่่านการค้าแห่งใหม่ และยกระดับกรุงเทพให้เป็นมหานครที่เทียบชั้นมหานครอื่นได้ นอกจากความโดดเด่นของโครงการทั้ง 3 แห่งแล้วคือ ดิ เอ็มโพเรียม (THE EMPORIUM) ดิ เอ็มควอเทียร์ (THE EMQUARTIER) และล่าสุดกับโครงการดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE)ยังเป็นผลมาจากความพร้อมทุกอย่างในหลายด้าน โดยเฉพาะเรื่องของ ทำเล ทำเล และทำเล ทั้งนี้ กรุงเทพฯมีคนมเยือนมากกว่า 20 ล้านคนต่อปีในช่วงที่สถานการณ์ปรกติ มากกว่า โตเกียวที่มีผู้มาเยือนประมาณ 12.6 ล้านคนต่อปี, โซล ประมาณ 12.4 ล้านคนต่อปี , กัวลาลัมเปอร์ประมาณ 11 ล้านคนต่อปี , ฮ่องกง ประมาณ 8 ล้านคนต่อปีและ โอซาก้าประมาณ 7.4 ล้านคนต่อปีในย่านดังกล่าวรายล้อมไปด้วยประชากรที่ลงทะเบียนประมาณ720,000 คน แต่หากรวมที่ไม่ได้ลงทะเบียนแล้วจะมีรวมมากกว่า 1,000,000 คนเลยทีเดียวอีกทั้งในรัศมี 5 กิโลเมตรจากย่านดิ เอ็ม ดิสทริค ยังมีที่อยู่อาศัยมากกว่า 560,000 ยูนิตส่วนคอนโดมิเนียมในรัศมี 5 กิโลเมตรเช่นกัน ก็มีมากกว่า 100 โครงการรวมมากกว่า 180,000 ยูนิต ระดับราคาตั้งแต่ 160,000 – 600,000 บาทต่อตารางเมตร ทั้งนี้จากตัวเลขพบว่า ตั้งแต่ปี 2564-2567 ยังมีโครงการคอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 51 โครงการ รวมมากกว่า 20,000 ยูนิต ระดับราคาตั้งแต่ 170,000 500,000 บาทต่อตารางเมตร ส่วนตลาดอาคารสำนักงานรัศมี 5 กิโลเมตร ยังมีที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรวมตั้งแต่ปี 2564-2567 อีกไม่ต่ำกว่า 16 แห่ง รวมพื้นที่ประมาณ 140,000 ตารางเมตร ระดับราคาค่าเช่าที่ 850 – 1,200 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน และยังมีคนทำงานออฟฟิศในย่านนี้มากกว่า 114,000 คนขณะที่่ย่านดิ เอ็มดิสทริค นี้ ในส่วนของตลาดโรงแรม พบว่า โรงแรมระดับบ 4-5 ดาวมีเปิดบริการมากกว่า 70 แห่ง รวมมากกว่า 25,100 ห้องพักในส่วนของรถไฟฟ้า พบว่า มีประมาณ 2 ล้านคนต่อวัน / BTS 1.2 ล้านคนต่อวัน /MRT 3 แสนคน สายสีเทา (อนาคต) 3 แสนคนต่อวัน โดยมีการเชื่อต่อ SKY Walk 3 ศูนย์การค้า รองรับ 2 ล้านคนต่อวันสำหรับไฮไลท์หรือปรากฏการณ์ระดับโลกที่สมบูรณ์แบบ (THE WORLD-CLASS MEGA MULTI-FACETED DEVELOPMENT) คือ ดิ เอ็มดิสทริค (THE EM DISTRICT) ซึ่งเป็นครั้งแรกของโลกกับการผนึกกำลังของ 3 โครงการศูนย์การค้าระดับเวิลด์คลาส ประกอบด้วย ดิ เอ็มโพเรียม (THE EMPORIUM) ดิ เอ็มควอเทียร์ (THE EMQUARTIER) และล่าสุดกับโครงการดิ เอ็มสเฟียร์ (THE EMSPHERE) บนเนื้อที่รวม 50 ไร่ โอบล้อมสวนเบญจสิริ พื้นที่รวมทั้ง 3 โครงการกว่า 650,000 ตารางเมตร ณ ทำเลที่ดีที่สุดใจกลางย่านสุขุมวิทใจกลางกรงุเทพ (THE EPICENTER OF BANGKOK) ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ล้ำสมัย ตามแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CREATIVE ECONOMY) เพียบพร้อมไปด้วยย่านธุรกิจ การค้า ศูนย์รวม แฟชั่นลักซ์ชัวรี่ ศิลปะ เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ ลิฟวิ่ง และไดนิ่ง จากแบรนด์เนมชั้นนำระดับโลกและชั้นนำของไทยกว่า 1,000 แบรนด์ดิ เอ็มสเฟียร์ เป็นศูนย์การค้า Hybrid New Entertain & Hang Out เป็นศูนย์การค้าที่มีร้านอาหาร Hang Out รองรับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ เป็นศูนย์การค้าแรกในเมืองไทยที่มี Beach Club ที่เหมือน Beach Club ชายทะเลสมุย ภูเก็ต ให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ มีแบรนด์ชั้นนำรวมกว่า 300 แบรนด์ มี Sky Walk เชื่อมทุกๆตึก เดินหากันได้ เหมือน ศูนย์การค้าใน ฮ่องกง สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฯลฯท้้งนี้ ดิ เอ็มดิสทริค มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ หรือประมาณ 200,000 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้่นที่หลักๆเช่น ค้าปลีกประมาณ 60,000 ตารางเมตร, พื้นที่ร้านแฮงเอ้าท์ 20,000 ตารางเมตร, พื้นที่่เอ็มไลฟ์ 20,000 ตารางเมตร, พื้นที่อิเกีย 12,000 ตารางเมตร เป็นต้นขณะที่ ดิ เอ็มโพเรี่ยม มีพื้นที่ประมาณ 200,000 ตารางเมตร และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ประมาณ 250,000 ตารางเมตรขณะที่ดิ เอ็มควอเทียร์ จะมีจุดเด่นคือจับกลุ่มครอบครัวเป็นหลัก มีทั้งโซนสำหรับเด็ก อาทิ เอ็มจอย ศูนย์การเรียนรู้สู่อนาคต ของเยาวชนยุคดิจิทัล โรงเรียนสอนภาษา กีฬา ดนตรี รวม 30 โรงเรียน และไตรมาส1 ปี66 จะเปิดบริการสนาม เด็กเล่นในร่มฮาร์เบอร์แลนด์ รวมไปถึงยังมีร้านอาหาร ต่างๆ ซึ่งที่ผ่านมามีทั้งคนไทยและต่างชาติ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้เข้าไปใช้บริการจำนวนมากส่วนดิ เอ็มโพเรียม จับกลุ่มลักชัวรีแบรนด์ที่เข้ามาซื้อสินค้าแบรนด์เนมเป็นหลัก โดยขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่ใหม่ด้วยเงินลงทุน 2,000 ล้านบาท โดยจะเปิดให้บริการได้เต็มรูปแบบเดือนธ.ค.65 นี้ โดยทั้งสองโครงการนี้มีผู้มาใช้บริการในวันธรรมดา 100,000 คน และวันหยุด 150,000 คนส่วน ดิ เอ็มสเฟียร์ คาดว่าจะมีลูกค้าหมุนเวียน 80,000 – 100,000 คนต่อวันทั้ง 3 ศูนย์การค้าจะมีการวางโพสิชั่นนิ่งที่แตกต่างกัน โดย ดิ เอ็มโพเรียม คือ ที่สุดแห่งความ มีระดับ (THE ULTIMATE LUXURY SHOPPING COMPLEX) ได้รับปรับโฉมใหม่ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอกให้หรูหราสวยงาม ทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งความสะดวก และบรรยากาศอบอุ่นน่าช้อปขณะที่ดิ เอ็มควอเทียร์ เป็มิติใหม่ของรูปแบบชีวิตที่ไม่ธรรมดา (THE EXTRAORDINARY LIFE) เป็นดิสทิเนชั่นแห่งไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่ ประกอบไปด้วยอาคารศูนย์การค้า สำนักงาน สถานที่สำหรับจัดกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ พร้อมสวนสวรรค์อันรื่นรมย์ดิ เอ็มสเฟียร์ คือ FUTURE RETAIL ศูนย์การค้าแห่งอนาคตที่ไม่เคยหลับไหล (SLEEPLESS METROPOLIS) ซึ่งได้คัดสรรและรวบรวมความบันเทิง นวัตกรรม และความเป็นลิมิเต็ดต่างๆ ที่ทุกๆคนพลาดไม่ได้ ซึ่งเมื่อผสานจุดเด่นของทั้ง 3 ศูนย์แล้ว ดิ เอ็มดิสทริค จะกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจที่สามารถตอบรับความต้องการของทุกๆ คนได้อย่างครบถ้วนเรียกได้ว่า แตกต่างในเรื่องของตำแหน่งทางการค้าและภาพลักษณ์และาารบริการและร้านค้า เพื่อจับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและเอื้อต่อกันนายเกรียงศักดิ์ ตันติพิภพ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดิ เอ็มดิสทริค กล่าวว่า ดิ เอ็มสเฟียร์ คือ โครงการล่าสุด คือหัวใจของ ดิ เอ็มดิสทริค ที่จะเป็นชีพจร เป็นความเร้าใจใหม่ของกรุงเทพฯ (THE VIBE OF BANGKOK HAS NEVER EXPERIENCED BEFORE) เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เหนือความคาดหมาย ในรูปแบบของศูนย์การค้าที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ที่จะมาเติมเต็มโครงการดิ เอ็มดิสทริค และสร้างความแข็งแกร่งให้กับย่านสุขุมวิท คาดว่าพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในเดือนธันวาคม 2566ทั้งนี้ ดิ เอ็มสเฟียร์ คือ จิ๊กซอว์ตัวล่าสุด ที่จะมาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับ ดิ เอ็มดิสทริค ภายใต้แนวคิด ฟิวเจอร์ รีเทล (FUTURE RETAIL) ที่รวบรวมเทรนด์ และไลฟ์สไตล์แห่งอนาคตบนพื้นที่ กว่า 200,000 ตารางเมตร ด้วยงบระมาณลงทุนกว่า 15,000 ล้านบาท ที่ประกอบด้วยโซนต่างๆ ดังนี้EM GALLERIA โซนสำหรับเหล่าแฟชั่นนิสต้า ที่ประกอบไปด้วยแบรนด์แฟชั่นชั้นนำระดับโลก ไทยดีไซน์เนอร์ และแบรนด์เนมชั้นนำของไทยEM LIFESTYLE โซนที่ตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่EM MERCADO สวรรค์สำหรับนักชิม ศูนย์รวม International food market ที่หลากหลายจากทั่วโลก ร่วมด้วยร้านอาหารชั้นนำมากมายEM WONDER แหล่งแฮงค์เอาท์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร สีสันของความบันเทิงที่เป็นที่สุดสำหรับ ชาวไทย และนักท่องเที่ยวEM INNOVATION แหล่งรวมนวัตกรรมล้ำสมัย จากทั่วโลก ให้สัมผัสครั้งแรกในเมืองไทยIKEA CITY STORE อิเกีย ซิตี้ สโตร์ แห่งแรกของเมืองไทย และของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้EMLIVE ที่สุดแห่งความบันเทิงระดับโลกกับ World Class Arena ความจุ 6,000 ที่นั่ง โดยการบริหารงานของ AEG ผู้ประกอบธุรกิจบันเทิง และกีฬาระดับโลกนางสาวศุภลักษณ์ กล่าวให้ความเห็นว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวถือเป็นกลุ่มลูกค้าสำคัญ ที่จะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโต โดยคาดว่าปีหน้านักท่องเที่ยวจะกลับมาเหมือนปกติและธุรกิจต้องเริ่มเน้นทางด้าน Entertain เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดย BOI ต้องมีการสนับสนุนด้วย ส่วนภาพรวมของธุรกิจคาดว่าจะกลับมาเติบโตเต็มที่ภายใน 5 ปี คือปีค.ศ. 2026 แต่ถ้าจีนเปิดประเทศเร็วก็จะเร็วขึ้นนางสาวศุภลักษณ์ ย้ำเสมอว่า เดอะมอลล์ กรุ๊ป เรา ไม่เน้นขยายธุรกิจสาขาเยอะ ไม่จำนวน แต่จะเน้นทำเลที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะใน กรุงเทพ เราจะครอบคลุม ทำเลที่ดีทั้งหมดตั้งแต่ Down Town คือสยามพารากอน, Mid Town คือ ย่านดิเอ็มดิสทริค The Em District และUp Town คือBangkok Mall (ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างบริเวณสี่แยกบางนา) กับเดอะมอลล์ทุกสาขาจากนี้ไปคงต้องจับตาดูการเกิดขึ้นของ ดิ เอ็ม ดิสทริค ย่านการค้าแห่งใหม่ของโลกว่าจะสร้างสีสันและเม็ดเงินเข้าประเทศไทยได้มากน้อยเพียงใด ก่อนที่เดอะมอลล์จะลุยหนักต่อเนื่องอีกกับอีกโครงการใหญ่อย่าง แบงคอกมอลล์