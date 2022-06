7 ศูนย์การค้าทุ่ม 150 ล. จัดเมกะเซลล์ปลุกจับจ่าย

7 ศูนย์การค้าชั้นนำระดับประเทศ เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ ผนึก พันธมิตรธุรกิจแนวหน้าของเมืองไทย ทุ่มงบ 150 ล้านบาท จัดเมกะเซลล์ระดับประเทศ “Welcome to กรุงเทพฯ Shopping Festival” ต้อนรับการเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ขานรับภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมต้อนรับประชาชนกลับสู่โหมดทำงานที่ออฟฟิศนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า “หลังจากภาครัฐประกาศมาตรการเปิดประเทศเต็มทุกรูปแบบ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยศูนย์วิจัยกสิรกรไทย คาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 4 ล้านคน ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเป็นสัญญาณที่ดีต่อธุรกิจรีเทลสำหรับ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ครึ่งปีแรก2565ที่ผ่านมานับว่าประสบความสำเร็จ กำลังซื้อของลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ยอดขายครึ่งปีแรกรวมกว่า 22,400 ล้าน และเพื่อผลักดันให้ยอดขายปี 2565 เป็นไปตามเป้า 50,000 ล้านบาท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จึงได้ประเดิมครึ่งปีหลังด้วยการจัดแคมเปญครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี โดยได้ผนึกกำลังร่วมกับ สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์, สยามดิสคัฟเวอรี่ และพันธมิตรทางธุรกิจระดับแนวหน้าของเมืองไทย ได้แก่ บัตรเครดิต SCB M VISA , บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ,บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตและเดบิตยูเนียนเพย์, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, , บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตทีทีบี, เอไอเอส, เมืองไทยประกันชีวิต และสิงห์ จัดแคมเปญ “Welcome toกรุงเทพฯ Shopping Festival” ลดแรงครั้งยิ่งใหญ่กลางปีสูงสุด 80% เพื่อดึงดูดนักช้อปทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมต้อนรับประชาชนกลับสู่โหมดทำงานประกอบกับรัฐบาลได้มีมาตราการผ่อนปรน อาทิ การยกเลิกการใส่แมส ตั้งแต่ 1 กค และ นโยบายในการเลื่อนเวลาปิดของสถานประกอบการเป็น ตี 2 โดยคาดว่าแคมเปญนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยเป็น Shopping Destination สำคัญของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อให้สอดคล้องกับผลสำรวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกฉบับล่าสุดของวีซ่า (Visa Global Travel Intentions Study) ที่พบว่าประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวลำดับที่ 4 ที่น่าเดินทางไปเยือนมากที่สุดในโลก หลังโควิด-19 สิ้นสุดลงพิเศษสุดสำหรับการจัดแคมเปญในครั้งนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป เอาใจลูกค้าวัยทีน ด้วยการดึง พีพี – บิวกิ้น ร่วมเปิดตัวแคมเปญ BLACK KOOK KOOK KOO ลด จริง ไม่หลอก เพื่อดึงดูดนักช้อปกลุ่มคนรุ่นใหม่ และตลาดต่างประเทศ ร่วมกิจกรรม หวังกระตุ้นความคึกคักภายในศูนย์การค้านางสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (Mrs. Saruntorn Asaves : Head of Shopping Center Business Division, Siam Piwat Co., Ltd.) กล่าวถึงการจับมือกันสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ว่า “ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ยังคงครองตำแหน่งโกลบอลเดสติเนชั่นที่อยู่ในใจเป็น Top of Mind สำหรับทั้งนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ และเป็นลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์เดสติเนชั่นยอดนิยมของเหล่านักช้อปที่มีกำลังซื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สยามพารากอน ที่ล่าสุดได้รับรางวัล Best Luxury Shopping Mall 2022 จาก Luxury Lifestyle Awards ตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้าระดับพรีเมียมที่โดดเด่นที่สุด โดยในไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา สยามพารากอนสร้างปรากฏการณ์ยอดขายเติบโตกว่าสองเท่าตัว หรือคิดเป็น 200% เบรคเรคคอร์ดยอดขายของทุกปีที่ผ่านมาเป็นที่น่ายินดี ที่ประเทศไทยกำลังก้าวผ่านวิกฤติโควิด เศรษฐกิจเริ่มพลิกฟื้นมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังเห็นได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่กลับเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งผู้ประกอบการรายย่อยไปจนถึงร้านค้าและแบรนด์ชั้นนำ สำหรับผู้บริโภค ช่วงกลางปีเช่นนี้เป็นเวลาที่นักช้อปตั้งตารอคอยเพราะเหล่าร้านค้าต่างๆ พร้อมใจกันจัดโปรโมชั่นกระหน่ำลดราคาทั่วทั้ง สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ โดยมีความพิเศษคือร้านสาขาที่วันสยามส่วนใหญ่เป็นแฟล็กชิปสโตร์ ที่ใหญ่ที่สุด และมีสินค้าหลากหลายครบครัน นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นเพิ่มจากศูนย์ฯ พร้อมไปกับการสะสม VIZ Coin ผ่าน ONESIAM SuperApp คุ้มค่าทุกการจับจ่าย ในขณะเดียวกันเป็นช่วงเวลาเหมาะที่สุดที่ลูกค้าจะนำ VIZ Coin ที่มีอยู่ในใช้แทนเงินสดในการซื้อสินค้าที่กำลังลดราคาอยู่ ณ ตอนนี้”“Welcome to กรุงเทพฯ Shopping Festival” มหกรรมการช้อปปิ้ง ลดแรงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ อัดโปรแรง!!! ลดสูงสุด 80%พิเศษ พบกับกิจกรรม BLACK KOOK KOOK KOO ลด จริง ไม่หลอก โดย คู่จิ้นสุดฮอต พีพี - บิวกิ้นห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ และเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ผนึกกำลังลดครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี สูงสุด 80% มอบความพิเศษด้วยหลากหลายโปรโมชั่น ตลอด 5 สัปดาห์ รวม 32 วัน ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 อาทิ• BLACK KOOK KOOK KOO : ลด จริง ไม่หลอก ลดตลอดทั้งวัน 4 วัน 2 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65 และ 28 - 31 ก.ค.65 สินค้าเคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 50%, สมาชิกบัตร M Card และบัตรเครดิต ที่ร่วมรายการ รับส่วนลดเพิ่ม / เครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 40% โดยสมาชิกบัตร M CARD รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% ( M Card รวม Power Mall, Gourmet Market และ Home Fresh Mart) และ บัตรเครดิต SCB M VISA, SCB, Citi, ธนาคารกรุงเทพ, UOB และ กรุงศรี ลดเพิ่ม / รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ รับเพิ่ม CASH VOUCHER รวมสูงสุด 800 บาท เมื่อช้อปครบ 6,000 บาท (รวม Power Mall และ Gourmet Market ยกเว้น สาขาเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง) โดย สมาชิก M CARD รับ M Cash Coupon 300 บาท และรับบัตรกำนัลห้างฯ เพิ่มอีก 300 บาท จากบัตรเครดิต SCB M VISA, Citi, ธนาคารกรุงเทพ, กสิกรไทย, UOB และบัตรเครดิต และเดบิตยูเนียนเพย์ พิเศษ! หรือเลือกรับฟรี KOOK KOO BAG มูลค่า 350 บาท เพียงแสดงใบเสร็จ เมื่อช้อปสินค้าภายในห้างฯ ผ่านบัตร M Card ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป / วัน หรือ สมาชิกบัตรเครดิต SCB M Visa ช้อปตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไป /วัน และสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส และ เอไอเอส ไฟเบอร์ ช้อปสะสมภายในห้างฯครบ 5,000 บาทขึ้นไป/วัน รับเพิ่มบัตรกำนัลห้างฯ มูลค่า 500 บาทสมาชิกเมืองไทยประกันชีวิต และเมืองไทยสไมล์คลับ นำคะแนนสะสม 15 Smile Points แลกรับ GIFT VOUCHER มูลค่า 100 บาท (เพียงกดรับสิทธ์ผ่าน MTL Click Application) และพบกับขบวน TROOP ROBOT ที่มาร่วมสร้างสีสัน และแจกความสดชื่น ทุกจุดทั่วห้าง กับ Singha Lemon Sodaพิเศษ พบกับกิจกรรม BLACK KOOK KOOK KOO ลด จริง ไม่หลอก โดย คู่จิ้นสุดฮอตพีพี – บิวกิ้น ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00-16.00 น.ที่ บริเวณด้านหน้า MCC HALLชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน สำหรับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม 200 ท่านแรกเท่านั้น รับฟรี Cash Coupon มูลค่า 100 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในห้างฯครั้งถัดไป ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ เฉพาะแผนก Department Store ภายในวันเดียวกัน เท่านั้น• LUCKY WEEKEND มอบความพิเศษทุก ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์ ตลอด 3 สัปดาห์ วันที่ 8 - 10 ก.ค. 65, 15 - 17 ก.ค. 65 และ 22 - 24 ก.ค. 65 พบสินค้าแบรนด์ชั้นนำ เคาน์เตอร์ปกติลดสูงสุด 30% และจัดเต็มกับ SUPER BRANDS SUPER DEALS พบโปรสุดพีคกับแบรนด์ดัง ราคาสุดพิเศษ, สินค้าซื้อ 1 แถม 1 และของแถมอีกมากมาย เมื่อช้อปสะสมในห้างฯครบ 6,000 บาท/วัน รับ CASH VOUCHER รวมสูงสุด 600 บาท สมาชิก M CARD รับ M Cash Coupon 300 บาท (รวม Gourmet Market และ Power Mall ยกเว้น สาขาเดอะมอลล์ สาขารามคำแหง) และ รับ GIFT VOUCHER อีก 300 บาท จากบัตรเครดิต SCB M VISA, Citi, UOB และยูเนี่ยนเพย์นอกจากนี้ ยังสามารถร่วมสนุก พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 50% กับ AR GAME อัศจรรรย์ กรุงเทพฯ สนุกได้ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ตลอด 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.ค. 2565 / 15 - 17 ก.ค. 2565 / 22 – 24 ก.ค. 2565 วันละ 2 รอบ เวลา 14.00 น.และ 16.00 น. เมื่อช้อปในห้างฯ ครบ 2,000 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ รับสิทธิ์ เล่นเกม AR ลุ้นรับ E-Coupon ส่วนลดเพิ่มสูงสุด 50% หรือ คะแนน M Point รวมกว่า1.45 ล้านบาท ที่ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ท่าพระ ที่ LADIES’ HALL ชั้น G, เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ที่ PROMOTION 1 ชั้น 1, เดอะมอลล์ บางแค ที่ LADIES’ HALL ชั้น 1 , เดอะมอลล์ บางกะปิ ที่ LIFESTYLE HALL C ชั้น G , เดอะมอลล์ โคราช ที่ Beauty Hall 1 ชั้น 1 และ Emporium ที่ E-Space ชั้น G และParagon Sport Mall ชั้น 2สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวกว่า 100 องค์กรทั้งในกลุ่มสายการบิน อาทิ การบินไทย,Thai VietJet Singapore Airlines, Emirates, ฯลฯ กลุ่มโรงแรม อาทิ แมริออท ดุสิตธานี เชอราตัน ฯลฯ กลุ่ม Medical Tourism อาทิ บำรุงราษฎร์ สมิติเวช Rakxa Wellness ฯลฯ บริษัททัวร์ เพื่อมอบสิทธิพิเศษให้นักท่องเที่ยวต้อนรับการเปิดประเทศ นอกจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม นักท่องเที่ยวสามารถรับ Cash Coupon สูงสุดถึง 900 บาท เมื่อช้อปตามยอดซื้อที่กำหนด ที่พารากอน เอ็มโพเรียม เอ็มควอร์เทียร์ศูนย์การค้าเดอะมอลล์และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขา จัดเต็มโปรโมชั่น ร้านค้าในศูนย์ฯ ลดสูงสุด 80% จัดกิจกรรม AR GAME พลิกเมืองกรุงเทพฯ ให้สนุกเหนือจินตนาการลุ้นรับ 5,000 M Point และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมายเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ผนึกกำลังกับพันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน),ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย, ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย, บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) รวมทั้งพันธมิตรร้านค้าภายในศูนย์การค้า จัดปรากฎการณ์ลดราคาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ร้านค้าภายในศูนย์การค้าจัดสินค้าราคาพิเศษและสินค้าดีลเด็ดลดสูงสุด 80% อาทิ ANELLO, CC DOUBLE O, CHARLES & KEITH, EVEANDBOY, , H&M, JASPAL, JD SPORTS, LYN, LYN AROUND, UNIQLO, BANANA, STUDIO 7 พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษร่วมกับพันธมิตรบัตรเครดิต รวมทั้งจัดกิจกรรมมอบความสนุก AR GAME พลิกเมืองกรุงเทพฯ ให้สนุกเหนือจินตนาการ งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 31 กรกฏาคม 2565 ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ทุกสาขาโปรโมชั่นพิเศษ BLACK KOOK KOOK KOO : แจก จริง ไม่หลอก ทุกวันพฤหัส - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2565 และ 28 – 31 ก.ค. 2565 (8 วัน)• สมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA ใช้จ่ายในศูนย์ฯ 2,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 500 บาท หรือ เมื่อใช้จ่ายในศูนย์ฯ 800 บาทขึ้นไป เลือกรับฟรี! กระเป๋า “KOOK KOO BAG”• สมาชิกบัตรเครดิต CITI / UOB / AEON / SCB ใช้จ่ายในศูนย์ฯ 2,500 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 500 บาท• สมาชิกบัตร M CARD ใช้จ่ายในศูนย์ฯ 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี! กระเป๋า “KOOK KOO BAG”โปรโมชั่นพิเศษ แคมเปญ WELCOME TO กรุงเทพช้อปปิ้งเฟสติวัล ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ 8 – 10 ก.ค. 2565 / 15 – 17 ก.ค. 2565 / 22 – 24 ก.ค. 2565 (9 วัน)• สมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA ใช้จ่ายในศูนย์ฯ 2,500 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 500 บาท• สมาชิกบัตรเครดิต CITI / UOB / AEON / SCB ใช้จ่ายในศูนย์ฯ 3,000 บาทขึ้นไป รับบัตรกำนัลศูนย์การค้า 500 บาทนอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมมอบความสนุกสุดคุ้มกับ AR GAME พลิกเมืองกรุงเทพฯ ให้สนุกเหนือจินตนาการ ทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ตลอด 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 - 10 ก.ค. 2565 / 15 - 17 ก.ค. 2565 / 22 – 24 ก.ค. 2565 วันละ 2 รอบ เวลา 12.00 น.และ 16.00 น. เมื่อช้อปในศูนย์ฯ ครบ 2,000 บาท ขึ้นไป รับสิทธิ์ เล่นเกม AR ลุ้นรับ 5,000 MPoint และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA ช้อปในศูนย์ฯ เพียง 800 บาทขึ้นไป รับสิทธิ์ เล่นเกม AR ลุ้นรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ สูงสุด 200 บาท สามารถร่วมสนุกได้ที่เดอะมอลล์ และเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา (ยกเว้นรามคำแหง)ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ มอบความพิเศษทุกการช้อปปิ้ง รวมมูลค่ากว่า 21 ล้านบาทศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ มอบความพิเศษ ในแคมเปญ Welcome to กรุงเทพฯ Shopping Festival สำหรับลูกค้าที่ช้อปปิ้งภายในศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์• ช้อปครบ 20,000 บาท รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 2,000 บาท พร้อมรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ เพิ่ม มูลค่า 500 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต AEON• ช้อปครบ 100,000 บาท เลือกรับของรางวัลพิเศษมากมาย มูลค่าสูงสุด 40,000 บาท พร้อมรับบัตรกำนัลศูนย์ฯ เพิ่ม มูลค่า 10,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต AEON• Top Spender สุดยอดนักช้อป ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดในช่วงวันที่ 1 พ.ค. 65 – 31 ก.ค. 65รับคอนโดมิเนียม SUPALAI ORIENTAL SUKHUMVIT 39 มูลค่า 6.94 ล้านบาทนอกจากนี้ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรี่ยม และ ดิ เอ็มควอเทียร์ ยังมอบโปรโมชั่นพิเศษ BLACK KOOK KOOK KOO : ลด จริง ไม่หลอก ทุกวันพฤหัส - ศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. 65 - 3 ก.ค. 65 และ 28 – 31 ก.ค. 65 เลือกช้อปตามสไตล์ พร้อมรับความคุ้มค่าแบบจุใจ ได้แก่• ช้อปบิลเล็ก GET หนักมาก : ช้อปครบ 10,000 บาท สามารถเลือกรับ บัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 1,000 บาททันที หรือ รับสิทธิ์ช้อปครบ 5,000 บาท ในบิลถัดไป (เฉพาะร้านค้าแฟชั่น) รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 5,000 บาท• ช้อปแหลก บิลเดียว สมาชิกบัตรเครดิต SCB และ SCB M VISA ช้อปครบ 20,000 บาท / เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 4,000 บาท• พิเศษ!! สำหรับกลุ่มร้านค้าไฮสตรีทแฟชั่น ช้อปครบ 2,000 บาท / ใบเสร็จ รับบัตรกำนัลศูนย์ฯ มูลค่า 500 บาท (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ)กลุ่มวันสยาม สยามพารากอน, สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ทุ่มงบ 15 ล้านบาทผนึกกำลังพันธมิตรในอีโคซิสเต็ม อัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจนักช้อปแลกรับ Siam Gift Card ไว้ช้อปต่อจุใจ และบัตรจอดรถฟรีสยามพารากอน 1 ปีเต็ม!ศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมจับมือพันธมิตรในอีโคซิสเต็ม ผนึกกำลังกระตุ้นจับจ่ายกลางปีทุ่มงบกว่า 15 ล้านบาท มอบส่วนลดสูงสุด 80% ณ ร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ กระตุ้นต่อมช้อปอีกขั้นด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกศุกร์-เสาร์-และอาทิตย์ กับส่วนลด On top, สินค้า One price, Buy 1 Get 1 และสินค้าราคาพิเศษมากมาย 30 มิถุนายน 2565 – 31 กรกฎาคม 2565ช้อปครบตามกำหนด แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 600 บาท ไว้ช้อปต่อให้จุใจ ส่วนสยามเซ็นเตอร์จับมือเอไอเอส มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ใช้ AIS ใช้ AIS Point แลกรับสิทธิพิเศษ และช้อปครบเงื่อนไขรับ Siam Gift Card เพิ่มอีกมูลค่า 100 บาท และสยามดิสคัฟเวอรี่ ผนึกกำลังทรู พิเศษสำหรับลูกค้าทรู รับ Siam Gift Card เพิ่มอีกมูลค่า 100 บาท พิเศษสุด! ช้อปครบ 1,000,000 บาท ภายในวัน รับทันที บัตรจอดรถรายปีสยามพารากอน มูลค่ารวมกว่า 7.2 ล้านบาท! รวมถึงแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการวันสยามยังจัดเต็มโปรโมชั่นพิเศษ BLACK KOOK KOOK KOO : ลด จริง ไม่หลอก แปดวันเน้นๆ 30 มิถุนายน 2565 – 3 กรกฎาคม 2565 และ 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ช้อปครบตามกำหนด แลกรับ Siam Gift Card มูลค่าสูงสุด 1,200 บาท พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับคะแนนสะสม K Point เพิ่มสูงสุด 5,000 คะแนนอีกด้วยนางสาววรลักษณ์ กล่าวปิดท้ายว่า “แคมเปญ Welcome to กรุงเทพฯ Shopping Festival นับเป็นแคมเปญแรกของครึ่งปีหลังที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยคาดว่าจะสร้างความคึกคักจะช่วยปลุกกำลังซื้อ กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน ช่วยหนุนให้เม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ และคาดการณ์ว่าแคมเปญดังกล่าวจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกภายในศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นกว่า 30 % และตั้งเป้ายอดขายจากแคมเปญนี้ 5,500 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลให้ยอดขายรวมของปี 2565 เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ 50,000 ล้านบาท