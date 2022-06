“สยามพิวรรธน์” ผนึก “ธนชาตประกันภัย” จัดโปรแกรมแพ็กเก็จลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์

ผู้จัดการรายวัน360 -สยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ผนึกกำลัง บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำในด้านการประกันภัย สร้างความแข็งแกร่งของอีโค่ซิสเต็ม ตอกย้ำกลยุทธ์ Collaboration to Win มอบประสบการณ์สิทธิประโยชน์สุดพิเศษเติมเต็มลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์ให้แก่ลูกค้าที่เข้ามาช้อปปิ้งภายในศูนย์ฯ หรือ ช้อปผ่าน ONESIAM SuperApp ด้วยการนำเสนอโปรแกรมประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองลูกค้าด้วยแพคเกจพิเศษนางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามพิวรรธน์ คือ โค-ครีเอทีฟ แพลตฟอร์มทั้งในโลกออฟไลน์และออนไลน์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำตลาดในกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง ปัจจุบันได้บุกเบิกสร้างสรรค์ พร้อมนำเทรนด์เปิดประสบการณ์สู่ลักซ์ชูรี่ในโลกใหม่ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ความหรูหรา หากแต่เป็นเรื่องของการตอบความต้องการในการสร้างเอกลักษณ์ สร้างความพึงพอใจที่ทำให้ลูกค้าได้เพลิดเพลินตามใจปรารถนา รวมไปถึงการนำเสนอบริการที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลลัพท์สูงสุด เราจึงรุกหนักในการเสริมสร้างอีโคซิสเต็มให้แข็งแกร่งร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติความร่วมมือระหว่าง สยามพิวรรธน์ กับ ธนชาตประกันภัย ในครั้งนี้ เป็นการมอบประสบการณ์ที่แตกต่างของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และมอบความสะดวกสบาย สิทธิพิเศษที่เข้ามาเติมเต็ม ลักซ์ชูรี่ไลฟ์สไตล์โดยเฉพาะให้กับลูกค้าของศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม ไอคอนสยาม และ ONESIAM SuperApp และเป็นโอกาสที่เราจะได้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าประกันภัยที่มีกำลังซื้อสูงเพิ่มขึ้นอีกด้วยปัจจุบัน มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายภายในศูนย์การค้ากลุ่มวันสยาม เป็นจำนวนที่กลับมาเกือบเทียบเท่ากับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด คือ สยามพารากอน มีจำนวนผู้เข้ามาช้อปปิ้งรวมกว่า 100,000 – 150,000 คนต่อวัน ขณะที่ สยามเซ็นเตอร์และสยามดิสคัฟเวอรี่ มีจำนวน 70,000 – 100,000 คนต่อวัน และไอคอนสยาม มีจำนวน 80,000 – 120,000 คนต่อวัน ซึ่งสัดส่วนนักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันบนแพลตฟอร์ม ONESIAM SuperApp มีจำนวนสมาชิกผู้ดาวน์โหลดแล้วจำนวนกว่า 350,000 คน ซึ่งในแอปพลิเคชั่นมีความแอคทีฟสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ นำเสนอทั้งสินค้าและบริการ พร้อมทั้งคอนเท้นท์ที่น่าสนใจ สื่อสารกับลูกค้าทุกวัน ทั้งยังมีกิจกรรมที่เชื่อมต่อ O2O มอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์ทั้งบนแอปพลิเคชั่นและภายในศูนย์การค้า แพลตฟอร์ม ONESIAM มีศักยภาพที่พร้อมรองรับพลังของการสร้างสรรค์ที่เกิดจากการร่วม Co-Creation & Collaboration ร่วมกันพันธมิตรในทุกอุตสาหกรรมการผนึกกำลังกับธนชาตประกันภัยเป็นก้าวสำคัญที่เติมเต็มอีโค่ซิสเต็มของสยามพิวรรธน์ในด้านการดูแลลูกค้ากำลังซื้อสูงได้ทุกที่ทุกเวลา ขณะเดียวกันยังเกิดการขยายฐานลูกค้าระหว่างองค์กร และเป็นการเชื่อมประตูแห่งสิทธิประโยชน์ระหว่างสมาชิก VIZ และ สมาชิกผู้ถือกรมธรรม์ประเภทต่างๆ ของ ธนชาตประกันภัยนายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ลูกค้าระดับไลฟ์สไตล์ลักซ์ชูรี่มักมองหาประสบการณ์จากสินค้าและบริการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และครอบครองรถยนต์ในกลุ่ม Luxury Car และ Super Car เพื่อสะท้อนคุณค่าและความหมายในการใช้ชีวิตที่เหนือระดับ ซึ่งธนชาตประกันภัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ด้วยแบรนด์ที่มีความโดดเด่นในระดับแนวหน้าของกลุ่มอุตสาหกรรมประกันภัย ที่พร้อมจะมอบความพิเศษให้กับเจ้าของรถยนต์หรู ด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะ“จัดเต็มด้วยมาตรการความคุ้มครองที่เหนือกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองครอบคลุมอุบัติเหตุครบทุกกรณี ยกระดับด้วยบริการสุดพิเศษ ตั้งแต่ความสะดวกสบายในการแจ้งเคลมประกันผ่านไลน์ บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง บริการ Meet&Care ความสะดวกสบายที่เหมือนมี Butler หรือผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลนำรถเข้าซ่อมแทนพร้อมการติดตามตรวจสอบคุณภาพงานซ่อมให้อย่างต่อเนื่อง ก่อนนำรถคันโปรดส่งมอบให้ลูกค้าด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด นอกจากนี้ ยังอัดแน่นด้วยโปรโมชั่น ให้ผ่อนชำระประกันภัยรถยนต์ผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุดถึง 10 เดือนด้วย” นายคงศักดิ์ กล่าวธนชาตประกันภัยพร้อมตอบโจทย์อีโคซิเต็มในทุกมิติให้กับสยามพิวรรธน์ โดยจะนำผลิตภัณฑ์และบริการกับกลุ่มลูกค้า Viz เพิ่มเติม ได้แก่ ประกันรถยนต์ประเภท 2+ ที่ให้ความคุ้มครองคุ้มค่ากับกรณีชน หาย ไฟไหม้และน้ำท่วม และประกันภัยคุ้มครองการเดินทางต่างประเทศ (Travel Protect) ที่เพิ่มความอุ่นใจในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว รวมถึง Happy PA For Child ประกันอุบัติเหตุที่คุ้มครองดูแล 4 โรคฮิตในเด็ก ยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ของธนชาตประกันภัยสามารถตอบโจทย์ให้กับทุกกลุ่มของสยามพิวรรธน์พลังของความร่วมมือระหว่างสองผู้นำธุรกิจ ระหว่าง สยามพิวรรธน์ และ ธนชาตประกันภัย นอกจากเสริมความแข็งแกร่งให้กับอีโค่ซิสเต็มแล้ว ยังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้ทั้งสองวงการธุรกิจ และตอกย้ำการเป็นผู้นำความคิดสร้างสรรค์ หรือ The VISIONARY ICON