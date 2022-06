4 ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ อวดผลงานการออกแบบ ใน “Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund 2022 Shop”

เดินหน้าสนับสนุนดีไซเนอร์รุ่นใหม่ให้ได้รับโอกาสและต่อยอดธุรกิจในวงการแฟชั่นอย่างต่อเนื่อง โว้ก ประเทศไทยจัดงานเปิดตัว “Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund 2022 Shop” (โว้ก ฮูส ออน เน็กซ์ เดอะ โว้ก แฟชั่น ฟันด์ 2022 ช็อป) นำเสนอผลงานจากเหล่าดีไซเนอร์เลือดใหม่ 4 ผู้ชนะการแข่งขันในโครงการ Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund 2022 ด้วยการสานฝันเปิดหน้าร้านเป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2565 ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์กุลวิทย์ เลาสุขศรี บรรณาธิการบริหารโว้ก ประเทศไทย เผยว่า ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาของการจัดโครงการแข่งขัน Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund ซึ่งเป็นแคมเปญระดับนานาชาติ ที่โว้กประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ไทยให้ได้รับโอกาสต่อยอดธุรกิจและเติบโตในวงการแฟชั่น ด้วยสถานการณ์ในปีนี้ที่ดีไซเนอร์ส่วนใหญ่เน้นไปทางการขายของ online และขาดการมีประสบการณ์จริงในการเจอลูกค้าและบริหารจัดการธุรกิจในมิติที่กว้างขึ้นบนช่องทางที่หลากหลาย โว้ก ประเทศไทย จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการให้สอดคล้องไปกับยุคสมัย โดยนอกจากจะให้ความรู้ในด้านการทำธุรกิจแล้วยังร่วมกับ สยามเซ็นเตอร์ ในการให้โอกาสแบรนด์ที่เข้ารอบได้มีหน้าร้านขายของจริงเป็นระยะเวลา 1 เดือน อีกทั้งยังมีการสร้างสรรค์สินค้าคอลเลคชั่นพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Diversity” หรือความหลากหลาย ที่โว้ก ประเทศไทย และสยามเซ็นเตอร์รวมถึงสยามพารากอน เน้นย้ำให้ความสำคัญมาโดยตลอด และมีขายในงานนี้โดยเฉพาะด้วย และยังได้อีกผู้สนับสนุนคนสำคัญอย่าง Pace ผู้ให้บริการ “ซื้อก่อน จ่ายทีหลัง” (Buy Now Pay Later - BNPL) อีกหนึ่งตัวช่วยที่จะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของนักช้อปให้สะดวกมากขึ้นด้วยการแบ่งจ่าย 3 เดือน ดอกเบี้ย 0% ผ่านแอปพลิเคชั่น Pace Pay นอกจากจะใช้จ่ายได้ง่ายแล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์พิเศษจากการใช้แอปพลิเคชั่นอีกมายมาย เช่นโค้ดส่วนลดพิเศษ การสะสมคะแนน Pace และของรางวัลเพิ่มเติมเมื่อช้อปกับ Paceพื้นที่ร้าน Vogue Who's on Next The Vogue Fashion Fund 2022 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือพื้นที่แสดงผลงานของผู้เข้ารอบทั้ง 4 แบรนด์ ได้แก่แบรนด์ Anuruq, Marchmay, Piccoro และ Wildblueyonder โดยแต่ละดีไซเนอร์ต้องรับผิดชอบในการตกแต่งและจัดวางสินค้าของตนให้ตรงตามเอกลักษณ์ของแบรนด์มากที่สุด พร้อมกิจกรรมโปรโมทแบรนด์ของตัวเองเพื่อถ่ายทอดแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆอาทิตย์ที่ร้าน Vogue Who’s On Next Pop Up Shop หมุนเวียนแบรนด์ไปจนครบทั้งหมด 4 แบรนด์และในส่วนที่สองจะเป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าของดีไซเนอร์รุ่นพี่ที่เคยร่วมโครงการและประสบความสำเร็จบนเส้นทางแฟชั่นได้แก่ Lalalove, Tutti, Pattricia A. Garde, Torboon, Coralist, Nichp ตอกย้ำความสำเร็จตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินโครงการมาภายในงานยังได้รับเกียรติจากคนดังในแวดวงแฟชั่นอย่าง วทานิกา ปัทมสิงห์, เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ, เจมมี่เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ, มิ้นต์-ชาลิดา วิจิตรวงศ์ทอง, บอนซ์-ณดล ล้ำประเสริฐ ฯลฯ ที่มาร่วมผลักดันอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยพบกับผลงานของดีไซเนอร์หน้าใหม่มากความสามารถ ใน “Vogue Who's on Next, The Vogue Fashion Fund 2022 Shop” ได้ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 17 กรกฎาคม 2565 ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์