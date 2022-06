สยามพิวรรธน์ ต้อนรับคณะผู้นำสตรีโลกกว่า 51 ประเทศสุดยิ่งใหญ่ ชูอัตลักษณ์ไทยสู่สายตาชาวโลก

การจัดประชุม Global Summit of Women 2022 หรือ การประชุมสุดยอด ผู้นำสตรีโลก 2565 ครั้งที่ 32 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นสปอร์ตไลท์ให้คณะผู้นำสตรีที่เข้าร่วมประชุมกว่า 51 ประเทศ รวมกว่า 600 คนจากทั่วโลกให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับนานาชาติ และการเป็น “World Destination” ทั้งในด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติ และการท่องเที่ยว หลังประเทศไทยเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกในการนี้ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยาม เซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ได้รับเกียรติร่วมเป็นเจ้าภาพและเป็นสถานที่ให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุม Global Summit of Women 2022 โดยไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาและ สยามพารากอน ในฐานะศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก (World-Class Shopping Destination) ได้เตรียมความพร้อมในการจัดงานภายใต้แนวคิดการชูอัตลักษณ์ไทยผ่านความมหัศจรรย์แห่งวิถีไทย มรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงามให้ปรากฎสู่สายตาชาวโลก โดยได้รับเกียรติจาก กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประธานกรรมการจัดงานของไทย พร้อมด้วย ชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ และเป็นคณะกรรมการจัดงานฝ่ายไทย ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีโลกอย่างอบอุ่นไอคอนสยาม แลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา เตรียมพร้อมให้การต้อนรับคณะผู้นำสตรีจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการประชุม Global Summit of Women 2022 ในงาน PRE SUMMIT TOUR เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 โดยได้จัดเตรียมการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่งดงามด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมไทย 4 ภาค พร้อมชมการแสดง “ICONIC Multimedia Water Features” (ไอคอนิค มัลติมีเดีย วอเตอร์ ฟีเจอร์) ระบำสายน้ำผสมผสานแสง สี เสียง และมัลติมีเดีย ที่ยาวที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ ริเวอร์พาร์ค มีการใช้เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียที่ล้ำสมัย นำเสนอวัฒนธรรม อัตลักษณ์ของไทยและความเป็นจุดหมายปลายทางได้อย่างลงตัวพร้อมกันนี้ คณะผู้นำสตรีได้เข้าเยี่ยมชม เมืองสุขสยาม เมืองสารพัดสุข สนุกแบบไทย พื้นที่นำเสนอความมหัศจรรย์แห่งวิถีไทย มรดกทางวัฒนธรรมของทั้งสี่ภูมิภาคหลักของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร งานศิลปะ หัตถกรรมงานฝีมือ ภายใต้บรรยากาศแวดล้อมที่สะท้อนรูปแบบวิถีชีวิตพื้นบ้านอันงดงามในแต่ละภูมิภาค ตลอดจนสัมผัสผลงานอันทรงคุณค่าณ ICONCRAFT (ไอคอนคราฟต์) ชั้น 4 และชั้น 5 พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจและแหล่งรวมผลงานของช่างฝีมือไทยทั่วประเทศที่ใหญ่ที่สุดพร้อมเชิดชูและสร้างความภาคภูมิใจกับความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดในมุมมองใหม่ลงบนหัตถศิลป์ของไทย พร้อมร่วมทำกิจกรรมเวิร์คชอปน้ำปรุงน้ำหอมตำรับไทยโบราณ และกิจกรรมประดิษฐ์พัดบุหงารำไป นอกจากนี้ยังมีสาธิตการปักลายดอกไม้ ใบไม้บนผ้าไหม การวาดเบญจรงค์ การปั้นของจิ๋ว ตลอดจน การทำเครื่องประดับเงินตราไม้ วิธีโมกุเม่ กาเน่ ซึ่งเป็นเทคนิคดั้งเดิมที่ใช้ในการตกแต่งดาบซามูไรปลายยุคเมจิ เป็นต้นนับเป็นความมหัศจรรย์แบบไทย ที่ไอคอนสยาม ได้นำเสนอสู่สายตาคณะผู้นำสตรีจากทั่วโลกด้วยความภาคภูมิใจในช่วงค่ำคืนพิเศษ สยามพารากอน ในฐานะศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับโลก (World-Class Shopping Destination) ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงต้อนรับ “Global Summit of Women 2022 Welcome Dinner” ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ภายใต้แนวคิดที่แสดงออกถึงความเป็นไทย และส่งเสริมภาพลักษณ์ความเป็นไทยอันงดงามให้ปรากฎสู่สายตาชาวโลกบรรยากาศตั้งแต่บริเวณประตูทางเข้าชั้น G ไปจนถึงพื้นที่จัดงานบริเวณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ถูกเนรมิตการตกแต่งด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านประติมากรรมและการตกแต่งด้วยภาพสถานที่ท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม จากทั่วทุกภาคของประเทศ เหล่าคณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู ร่วมขับขานบทเพลงอันไพเราะ ร่วมด้วย หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ ที่ให้การต้อนรับผู้มีเกียรติเข้าสู่งานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำ นอกจากนี้ บริเวณยังมีกิจกรรมการสาธิตหัตถกรรมไทย 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ-ร่มบ่อสร้าง, ภาคอีสาน- เครื่องจักสาน, ภาคกลาง-แกะสลัก ร้อยมาลัย, ภาคใต้-หนังตะลุง เป็นต้นภายในงานเลี้ยงรับประทานอาหารค่ำของผู้นำสตรีโลก คณะผู้จัดงานได้จัดเตรียมเมนูอาหารไทยที่รังสรรค์จากวัตถุดิบชั้นเลิศ ตลอดจนการแสดงที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยและสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติ ได้แก่ การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสัตยานารี (สีดาลุยไฟ) นาฏศิลป์ชั้นสูงที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมถึงการแสดงชุด Welcome To Thailand การแสดงไทยพื้นบ้าน 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ-รำฟ้อนที, ภาคกลาง-ระบำวรเชษฐ์, ภาคใต้-รำโนราห์ และ ภาคอีสาน-เซิ้งโปงลาง และการแสดง นาฏยมวยไทย “ตำรับ ตับจาก” การแสดงมวยไทยผสม เพื่อมอบความประทับใจแด่ผู้นำสตรีโลกและผู้มีเกียรติอย่างดีที่สุด