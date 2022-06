“ชัชชาติ” ชี้สิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ใช่แค่มีอากาศหายใจ แต่มันคือการอยู่รอดของเมือง ลั่นคนเดียวทำไม่ได้ ทุกคนต้องช่วยกัน

วันนี้ (24 มิ.ย. 65) นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานและร่วมเสวนาหัวข้อ Towards Sustainable Future กรุงเทพฯ เมืองแห่งความยั่งยืน ในงาน "Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง" ณ Ecotopia ชั้น 3 สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เขตปทุมวันทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ร่วมพูดคุยเรื่องเป้าหมาย BMA NET ZERO WASTE (คาร์บอนคุมได้ กทม.ปลอดคาร์บอน) ในกรุงเทพฯ รวมถึงความสำคัญของการแยกขยะ และการ Upcycling เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นและต่อยอดไปสู่การเป็นเมืองแห่งความยั่งยืน"ผมชอบคำจำกัดความง่าย ๆ ของ Sustainable คือ การไม่เอาทรัพยากรในอนาคตของลูกหลานมาใช้ในตอนนี้ เราไม่ทิ้งภาระให้ลูกหลาน สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ประชาชนพูดถึงกันมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง PM2.5 ขยะ น้ำเสีย มลพิษ เราสามารถทำเรื่องนี้จริงจังได้ ไม่มีเวลาไหนดีกว่าเวลานี้แล้ว สิ่งแวดล้อมที่ดีไม่ใช่แค่มีอากาศหายใจ แต่มันคือการอยู่รอดของเมือง เมืองนี้จะมีอนาคตหรือไม่ ทุกคนต้องไปด้วยกัน คนเดียวทำไม่ได้ ไม่มีอะไรร้ายแรงที่สุด มีแต่ร้ายแรงเท่า ๆ กัน ต้องให้ความสำคัญกับทุกเรื่องต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งหมด เราต้องช่วยกัน" ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวนอกจากนี้ ผู้ว่าฯ กทม. ยังได้ตอบคำถามประชาชนผู้ร่วมงานว่า ทำอย่างไรให้สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของคนทุกคน โดยกล่าวว่า มันต้องเป็นจิตสำนึกที่เราต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมตลอด อาจจะต้องเริ่มปลูกฝังในโรงเรียนให้เกิดพฤติกรรม แต่คนที่มีรายได้น้อยอาจเข้าไม่ถึงสิ่งแวดล้อม ตรงนี้รัฐต้องเข้ามาช่วย ไม่ใช่แค่เรื่องรายจ่าย แต่ต้องเข้ามาดูแลเครื่องคุณภาพชีวิตเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย เชื่อว่าถ้าเรามีความเข้าใจพื้นฐานและมีจิตสำนึก ก็จะสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมได้ดีสำหรับงาน "Environman x Ecotopia Hears You : Be a better you, For you. จุดเริ่มต้นที่เรารักษ์โลก เพราะเรารักตัวเอง" จัดขึ้นโดย นางสาววิลาวัลย์ ปานยัง ผู้ร่วมก่อตั้งเพจ Environman ร่วมกับ Ecotopia โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วม พร้อมเปิดพื้นที่รับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น "อีก 10 ปีข้างหน้า โลกเราจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร?" และเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระไม่แสวงหาผลกำไร ธุรกิจ SMEs และประชาชนทั่วไป ให้ร่วมกันผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และนางชฎาทิพ จูตระกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ พร้อมภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการจัดงาน