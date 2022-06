มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) เปิดตัว SWAP Recycling แอปพลิเคชั่นรีไซเคิลเพื่อผู้บริโภค เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

เฟสแรกของโครงการ SWAP Recycling เปิดตัวไปเมื่อปี 2564 โดยมาร์ส เพ็ทแคร์สามารถรวบรวมถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้แล้วจำนวนกว่า 35,000 ถุงจากโครงการ และส่งต่อไปยังศูนย์รีไซเคิลที่จังหวัดลำพูน เพื่อแปรรูปบรรจุภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นรูปแมว ซึ่งได้นำไปใช้ปูทางเดินนอกอาคาร ณ โรงงานของมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่จังหวัดชลบุรีโครงการ SWAP Recycling เฟสที่สอง สานต่อวิสัยทัศน์ของมาร์ส เพ็ทแคร์ และ Second Life ที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะไม่กลายเป็นขยะอีกต่อไป โดยสามารถนำมารีไซเคิล นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากการร่วมมือกับ Second Life ในครั้งนี้ มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลแอปพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการใช้งานและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคส่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใดก็ได้ไปยังศูนย์รีไซเคิล “Green Road” ที่จังหวัดลำพูน เพื่อสะสมคะแนนแลกรับรางวัลหรือรับส่วนลดของผลิตภัณฑ์จากมาร์ส เพ็ทแคร์ และแบรนด์อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SWAP Recycling ผ่าน iOS App Store และ Google Play Storeนายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน มาร์สไทยแลนด์อิงค์ กล่าวว่า “มาร์สในฐานะผู้ร่วมสร้างแอปพลิเคชั่น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น SWAP Recycling เราคาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3,000 รายและสามารถรวบรวมจำนวนพลาสติกที่ใช้แล้วจำนวน 100 ตัน ในปีแรกของโครงการ ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อหรือแลกคะแนนเพื่อรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเหล่านี้ผ่านแอปพลิเคชั่น โดยผลิตภัณฑ์รีไซเคิลส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับโรงเรียน วัดและสถานที่อื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป”“มาร์ส เพ็ทแคร์ในฐานะบริษัทระดับโลก มุ่งมั่นในการสร้างโลกที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั่วโลกในการผลักดันการจัดการขยะและสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรีไซเคิล สำหรับประเทศไทย เราต้องการที่จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมารีไซเคิลมากขึ้นผ่านโครงการ SWAP Recycling ร่วมกับ Second Life” นายรัชกร กล่าวเสริม“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือระหว่าง Second Life และมาร์ส เพ็ทแคร์ได้เดินทางมาถึงเฟสที่สอง มาร์ส เพ็ทแคร์ทำงานร่วมกับเราอย่างใกล้ชิดในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลแอปพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคส่งขยะพลาสติกไปยังศูนย์รีไซเคิล เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษมากมาย เพราะ Second Life และมาร์ส เพ็ทแคร์ต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ ไม่อยากเห็นพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์เป็นขยะอีกต่อไปในอนาคต” นายทริสตัน เลอคอมต์ ผู้อำนวยการ Second Life กล่าวปิดท้าย#swaprecycling #proudlymars #marsthailandสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืนในแผนงานทั่วไปของมาร์ส และพันธสัญญาเรื่องภูมิอากาศ สามารถดูติดตามรายละเอียดได้ที่ www.mars.com/sustainability-plan