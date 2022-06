"บิ๊กตู่"ยินดีไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565 (Global Summit of Women) แสดงถึงความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อไทยในการส่งเสริมบทบาทของสตรีในภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก



การประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก 2565 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2565 ณ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อหลัก "Women: Creating Opportunities in the New Reality" โดยประเทศไทยจะได้ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คน จากกว่า 60 ประเทศ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจะเป็นการประชุมระดับนานาชาติขนาดใหญ่ครั้งแรกที่จัดขึ้นแบบพบปะในรอบ 2 ปี และเป็นโอกาสให้ไทยแสดงศักยภาพในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) และการเป็นประเทศเป้าหมาย (world destination) ทั้งในด้านการจัดประชุมระดับนานาชาติ และการท่องเที่ยวของไทย ภายหลังเปิดประเทศ และเตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของการจัดงานระหว่างประเทศ โดยคาดว่าการประชุมดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้กว่า 80 ล้านบาท





ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ระบุว่า แม้ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 แต่อุตสาหกรรม MICE ในประเทศไทยยังสามารถสร้างรายได้กว่า 33.2 พันล้านบาท และสร้างงานมากกว่า 46,000 ตำแหน่งในปีที่ผ่านมา โดยนอกเหนือจากกิจกรรมระดับนานาชาติ 23 งาน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก สสปน. ในปี 2565 แล้ว การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก (APEC 2022) ซึ่งกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2565 ที่กรุงเทพฯ จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ที่จะดึงดูดความสนใจของโลกมายังประเทศไทย



นายกรัฐมนตรีตอบรับการเป็นประธาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยเวทีสุดยอดผู้นำสตรีโลกนี้ เป็นโอกาสที่ไทยจะใช้แสดงศักยภาพ ความมุ่งมั่น ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม