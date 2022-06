เดอะมอลล์ กรุ๊ป เปิดตัว M ONLINE APPLICATION แอปเดียวที่ให้คุณช้อปสินค้าได้ครบทุกห้าง

เดอะมอลล์ กรุ๊ป เดินหน้าไม่หยุด มุ่ง OMNICHANNEL อย่างต่อเนื่องเต็มรูปแบบ ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งเหนือระดับแบบไร้รอยต่อที่สมบูรณ์แบบที่สุด เปิดตัว M ONLINE APPLICATION แอปเดียวช้อปครบทุกห้างฯ เสมือนยกห้างฯ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ พารากอน และเอ็มไลฟ์สโตร์ มาเป็นแอปบนมือถือ พร้อมชูกลยุทธ์ Redefined 4P’s สร้าง M ONLINE FASHION & LIFESTYLE COMMUNITY CITIZENS ผสานการช้อปปิ้ง ONLINE และ OFFLINE เพื่อตอบโจทย์นักช้อปยุค 5G ที่ไม่ใช่เน้นแค่สินค้าอะไรก็ได้ แต่ต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสไตล์ที่ใช่ รวมถึง Personalized และ Brand ระดับแนวหน้า และ INTREND เหมาะกับลูกค้ารุ่นใหม่สายแฟชั่น ไลฟ์สไตล์และบิวตี้สุดล้ำ พิเศษ ดาวน์โหลด M ONLINE APP ช้อปครั้งแรก รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 16% หรือ 400 บาท* ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ APP STORE สำหรับมือถือระบบ iOS และ GOOGLE PLAY STORE สำหรับมือถือระบบ ANDROIDคุณวรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (MISS VORALAK TULAPHORN; CHIEF MARKETING OFFICER, THE MALL GROUP CO., LTD.) กล่าวว่า “จากความสำเร็จของ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ในการเปิดตัว Monline.com เมื่อต้นปี 2564 ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้งานบน M Online เพิ่มขึ้นกว่า 400% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2021 โดยลูกค้าของ M Online มากกว่า 50% เป็นลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยช้อปในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป มาก่อน สร้างยอดขายรวมโตต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 300 % เมื่อเทียบกับปี 2021นอกจากนี้ เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังได้เดินหน้าพัฒนา และมุ่งมั่นที่จะยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งเหนือระดับแบบไร้รอยต่อที่สมบูรณ์แบบที่สุดให้กับลูกค้า M ONLINE APPLICATION มีการบริหารจัดการลูกค้าแบบ CUSTOMER- CENTRIC มีจุดแข็งอยู่ที่ Big Data จาก Customer Data Platform และ Marketing Artificial Intelligence Platform (AI) ประมวลผลข้อมูลของลูกค้าแบบ Centralized-Single View จากข้อมูลลูกค้าที่มาเดินช้อปในห้างสรรพสินค้า รวมทุกสาขาเดือนละกว่า 15 ล้านคน จะเข้ามาในระบบ Marketing Artificial Intelligence Platform (AI) เพื่อสร้าง Personalized Shopping Journey คัดสรรสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ โดยตั้งเป้ายอดดาวน์โหลดM ONLINE APPLICATION ภายในปี 2565 ที่ 1 ล้านดาวน์โหลด”วางกลยุทธ์รูปแบบใหม่ Redefined 4P’s Definition ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า1. PRODUCT CUARATION : คัดสรรสินค้าคุณภาพระดับพรีเมี่ยมจากทุกห้างฯในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป- คัดสรรสินค้าคุณภาพดีและหลากหลายแบรนด์ เดอะมอลล์ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์พารากอน และเอ็มไลฟ์สโตร์- ช้อปมั่นใจการันตีของแท้ 100% จากเคานเตอร์แบรนด์ดังที่ดีที่สุดที่โดนใจนักช้อป กว่า 2,000 แบรนด์จากเคานเตอร์แบรนด์ดังทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง แบรนด์อินเทรนด์ดังฮิตติดโซเชียล และ SME รุ่นใหม่ ครอบคลุมสินค้า ให้เลือกช้อป ตอบทุก ไลฟ์สไตล์ ได้แก่ เครื่องสำอาง - Beauty Hall / แฟชั่นสตรี บุรุษ - Women / Men / เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา-Sportsmall / เครื่องใช้ไฟฟ้า - Powermall / สินค้าสำหรับเด็ก - Kids Planet /บีเทรนด์- BeTrend /เดอะลีฟวิ่ง - The Living- สินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ที่มีขายเฉพาะ M ONLINE เท่านั้น แบรนด์น้ำหอมชื่อดังระดับโลกอาทิ Byredo, Kilian, Maison Francis Kurkdjian, Acqua Di Parma, Frederic Malle, Xerjoff หรือแบรนด์แฟชั่นฮิตถูกใจเหล่าแฟชั่นนิสต้าอาทิ Beams, Stylenanda และแบรนด์อื่นอีกมากมาย2. PRIVILEGES: 365 วัน รวบรวมสิทธิประโยชน์ โปรโมชั่น ในแอปเดียว- พรีออเดอร์สินค้า HOT ITEM,- รับคะแนนสะสม M Points ทุก 25 บาท* หรือ 50 บาท* รับคะแนนสะสม 1 คะแนน M Pointรับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด x4 เท่า* สำหรับ สมาชิกบัตร SCB M Visa- แลกคะแนน เป็นส่วนลดเพิ่ม 12.5% ได้ทันที ทั้งในออนไลน์ และในห้าง- พรีวิวช้อปสินค้าก่อนใคร3. PERSONALIZATION : ครบครันทุกการบริการ ด้วยการใช้นวัตกรรม AI และ PERSONAL SHOPPER อุ่นใจทุกการช้อป พร้อมช่องทางการช้อปสะดวกทุกที่ทุกเวลา แค่กดลิ้งค์จากM ONLINE App- PRIORITY DELIVERY & SERVICE สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก SCARLET &PLATINUM M Card, SCBM Legned & Luxe Credit Card ที่จะได้รับความสะดวกในจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าก่อนใคร- PERSONALIZED GIFT WRAPPING ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดคนที่คุณรัก เพื่อนร่วมงานหรือการ แสดง ความยินดีต่างๆบริการห่อของขวัญจาก M Online สร้างความประทับใจ ได้ทุกโอกาส พร้อมบริการพิมพ์ การ์ดข้อความที่คุณต้องการส่งถึงผู้รับ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม- M ONLINE CARE EXTENDED WARRANTY ช้อปใช้สบายชิลเมื่อช้อปสินค้าไอที มือถือ แลปท้อป แก็ทเจท กับประกันความคุ้มครองสินค้า ให้คุณอุ่นใจในการใช้งาน ซ่อมศูนย์อะไหล่แท้ 100% เคลมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง คุ้มครองนานสูงสุด 3 ปี- SCHEDULED DELIVERY ช้อปแบบระบุวันจัดส่งสินค้าได้เพื่อเป็นเซอร์ไพร์ส หรือของขวัญวันเกิด ได้ตามต้องการ- 3HRS. EXPRESS DELIVERY จัดส่งด่วนทันใจภายใน 3 ชั่วโมง เฉพาะในเขต กทม. หรือ ปริมณฑล*- AI แนะนำสินค้าใหม่ สินค้าโปรโมชั่น ได้ตรงกับใจคุณในแอป ด้วยการประมวล ผลผ่าน Artificial Intelligence (AI) ข้อมูลจากทั้งการช้อป Online และ Offline เข้าด้วยกันหรือโทร ติดต่อผู้ช่วยช้อปที่ M Online Call Center ก็มั่นใจว่าจะสามารถเลือกช้อปสินค้าได้ถูกใจแน่นอน- M CHAT & SHOP แชทถามสินค้าที่ต้องการกับผู้ช่วยช้อปส่วนตัว บริการ เช็คสินค้า สรุปยอดและแนะนำช่องทางการชำระเงิน จัดส่งถึงที่ ทุกที่ทั่วไทย คลิกไปแชทได้ง่ายๆจากในแอป- CALL-TO-ORDER ช้อปสบาย โทรสั่งง่าย เลือก จากสาขาที่ต้องการช้อปตั้งแต่บริการห้างเปิด – 20.00 น. แค่คลิกโทรสั่งได้จากในแอป- SHOPPING ASSISTANT SERVICE บริการช่วยช้อปสินค้า พร้อมผู้ช่วยช้อปส่วนตัวในการเลือกช้อปสินค้า สามารถเลือกช้อปออนไลน์สินค้าแบรนด์ที่ต้องการหรือสินค้าที่หมดหรือไม่มีที่สาขา ได้จากทุกห้างฯ รวมถึงเป็น CUSTOMER SERVICE บริการช้อปรวมถึงบริการหลังการขายไว้ในจุดเดียว4. PARTNERSHIP : ความร่วมมือจากพันธมิตรชั้นนำในการส่งมอบข้อเสนอ และประสบการณ์การช้อปสุดพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นโค้ดส่วนลด และสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้า พนักงาน และสมาชิกของพันธมิตร ซึ่งครอบคลุมหลากหลายธุรกิจ และไลฟ์สไตล์ อาทิ บัตรต่างๆ จากธนาคาร สถาบันการเงินชั้นนำ, ผู้ให้บริการโทรคมนาคม, ธุรกิจประกัน อาทิ ไทยประกันชีวิต, เมืองไทยประกันชีวิต, สายการบิน,สถานพยาบาลชั้นนำ, Sephora, โครงการ Property ชั้นนำ, หลากหลายแอพลิเคชั่น อาทิ JOOX, 1112 Delivery, SCG Express, SCG ID, Kerry Express, Shell Go+, KMA, Bualung M Banking, KrungThai NEXTพิเศษพบกับสิทธิพิเศษฉลองเปิดตัวแอปใหม่* แคมเปญสุดพิเศษอลังการที่สุดแห่งปีเพื่อนักช้อป- BEST BRAND OFFER สินค้าแบรนด์ชั้นนำ ลดสูงสุด 90%- SURPRISED FLASH CODE โหลดแอปก่อนมีสิทธิ์ก่อน ไม่พลาดโค้ดลดพิเศษเฉพาะในแอปเท่านั้น- FLASH DEAL ดีลพิเศษสินค้า 777 บาท / 7,777 บาท หรือรับ EXCLUSIVE GIFT ของขวัญ พิเศษ 7 ชิ้น จาก บิวตี้แบรนด์ดัง- SUPERBRAND DAY แบรนด์ดังร่วมฉลองเปิดตัวด้วยส่วนลดแรงพร้อมของแถมสุดพิเศษเฉพาะM ONLINE เท่านั้น- EXCLUSIVE GIFT ช้อปครบรับของแถมไซส์จริงจากเคานเตอร์แบรนด์ดัง- EVERYDAY SUPER CODE แจกโค้ดแรงทุกวัน* M ONLINE APP DOWNLOAD OFFERS- โหลด M ONLINE App รับทันทีโค้ดส่วนลด 200 บาท* เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท* ยกเว้นแผนก Powermallสำหรับการล๊อคอินและช้อปครั้งแรกเท่านั้น 15 มิ.ย. - 31 ธ.ค. 2565* MCARD- M CARD WOW POINTS แลกคะแนนสะสมสุดคุ้ม 300 M Points = 300 บาท* เฉพาะวันที่ 25-26 มิ.ย. 2565 เท่านั้น- รับส่วนลดทันที 100 บาท เมื่อดาวน์โหลด M ONLINE App เมื่อช้อป 1,500 บาท* ยกเว้นแผนก Powermall- แคมเปญรับคะแนนสะสม แลกรับส่วนลดพิเศษตลอดปี* SCB M และ SCB- พิเศษ!! ลูกค้าบัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเติมเงิน SCB M และ SCB พบกับแคมเปญพิเศษ Joyful Journey เฉลิมฉลองการเปิดตัว M Online App ด้วย ดาวน์โหลดแอปครั้งแรกรับทันทีโค้ดส่วนลดสูงสุด 16% ลดทันที่ 400 บาท* เมื่อช้อปครบ 2,500 บาท* รวมทุกแผนกสินค้า ตั้งแต่ 15 มิ.ย. – 15 ก.ย. 2565- ลูกค้าบัตรเครดิต SCB M VISA รับโค้ดส่วนลดสูงสุด 1,300 บาท* ในรายการ M Online App Celebration วันที่ 25-29 มิ.ย. 2565 / 5-27 ก.ค. 2565* CITIBANK- พิเศษ!! ลูกค้าบัตรเครดิต CITIBANK ช้อปบน M Online app ครบ 4,000 บาท* รับกระเป๋าช้อปปิ้งรักษ์โลก “I AM CITY” ตั้งแต่ 25 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2565 และรับโค้ดส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท*ในรายการ M Online App Celebration วันที่ 25 – 29 มิ.ย. 65 / 5 - 27 ก.ค. 65* VISA- พิเศษ!! ลูกค้าบัตร VISA ช้อปบน M Online app ตามเงื่อนไข รับกระเป๋าผ้าสุดเก๋ มูลค่า 450 บาท* ตั้งแต่ 12 เม.ย. – 31 ธ.ค. 2565* รับส่วนลดเพิ่มจากบัตรเครดิต SCB, K Bank, KCC, JCB Ultimate บัตรเครดิตและบัตรเดบิต UNIONPAY และบัตรอื่นๆ อีกมากมาย* บริการแบ่งชำระช้อปผ่านบัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด ช้อปง่ายสบายใจ 0% สูงสุด12 เดือน*โดยหลังจากเปิดตัว M Online app แล้ว เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าผนึกกำลังความร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจเพื่อมอบประสบการณ์การช้อปแบบเหนือระดับทุกที่ ทุกเวลา ตลอด 24 ชั่วโมงให้กับลูกค้า พนักงานของพันธมิตร และ ลูกค้าของ M Online ตลอดทั้งปีคุณวรลักษณ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า “กลยุทธ์หลักที่สำคัญของเดอะมอลล์ กรุ๊ป คือการคัดสรรสินค้าคุณภาพ และบริการที่ตรงใจ สะดวก รวดเร็ว สร้างประสบการณ์ใหม่และความประทับใจแก่ลูกค้าทั้งผู้ซื้อและผู้รับ เป้าหมายในอนาคตของ M ONLINE APP คือการเชื่อมโยงห้างสู่ออนไลน์ 100% รวมถึงนำลูกค้าออนไลน์สู่ออฟไลน์ ผ่านบริการ CLICK & COLLECT ในอนาคต โดยตั้งเป้ายอดดาวน์โหลดภายในปี 2565 รวมกว่า 1 ล้านดาวน์โหลด และยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ภายในปี 2565 กว่า 600 ล้านบาท” ร่วมประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่ และทุกความสะดวกสบาย อยุ่ที่ไหนก็ช้อปได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมบริการพิเศษ ส่งด่วนภายใน 3 ชั่วโมง และ ส่งฟรีทั่วประเทศโดยไม่มีขั้นต่ำบริการห่อของขวัญและสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย เพียงคลิกสั่งซื้อและตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมผ่าน https://monline.com/th/downloadapp หรือดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/MonlineThailand/ และ M Card Application